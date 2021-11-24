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Первая женщина премьер Швеции продержалась на посту всего несколько часов
24 ноября 2021, 22:20 • 157 • Политика
Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон смогла продержаться на посту главы правительства всего несколько часов. Политика подвели её же соратники.
Глава Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон в среду была назначена премьер-министром страны, однако её правление оказалось недолгим.
В тот же день депутаты провалили голосование по утверждению проекта бюджета. Большинство народных избранников поддержали проект, предложенный оппозицией. В результате "зелёные" решили выйти из коалиции, а Андерссон была вынуждена подать в отставку через несколько часов после своего назначения, сообщает Radio Sweden.
За своё недолгое правление Андерссон вошла в историю не только как премьер с самым коротким сроком полномочий, но и как первая в истории Швеции женщина-премьер. До этого она занимала пост министра финансов и долгое время добивалась кресла главы правительства.
Прошлый премьер Стефан Левен подал в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.
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