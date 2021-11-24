Первая женщина премьер Швеции продержалась на посту всего несколько часов

Первая женщина премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон смогла продержаться на посту главы правительства всего несколько часов. Политика подвели её же соратники.

Глава Социал-демократической рабочей партии Швеции Магдалена Андерссон в среду была назначена премьер-министром страны, однако её правление оказалось недолгим.

В тот же день депутаты провалили голосование по утверждению проекта бюджета. Большинство народных избранников поддержали проект, предложенный оппозицией. В результате "зелёные" решили выйти из коалиции, а Андерссон была вынуждена подать в отставку через несколько часов после своего назначения, сообщает Radio Sweden.

За своё недолгое правление Андерссон вошла в историю не только как премьер с самым коротким сроком полномочий, но и как первая в истории Швеции женщина-премьер. До этого она занимала пост министра финансов и долгое время добивалась кресла главы правительства.

Прошлый премьер Стефан Левен подал в отставку после того, как депутаты выразили ему недоверие.