Первая женщина на посту: Бригитте Бирляйн назначена временным канцлером Австрии

Временным канцлером Австрии назначена председатель Конституционного суда страны Бригитте Бирляйн. Она будет руководить переходным правительством до досрочных выборов, которые пройдут в сентябре 2019 года. Бирляйн стала первой женщиной в истории государства, назначенной на эту должность. Такому решению предшествовал крупный политический кризис, в результате которого свой пост покинул вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, а затем в отставку было отправлено правительство во главе с Себастьяном Курцем. Сам Курц рассчитывает вернуться на должность канцлера по итогам предстоящих выборов.

Председатель австрийского Конституционного суда Бригитте Бирляйн назначена на должность временного канцлера республики. Соответствующее решение принял федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, о чём сообщила его канцелярия.

Бирляйн будет руководить переходным правительством страны до досрочных выборов в парламент — они состоятся в сентябре 2019 года. Ей предстоит сформировать кабинет министров, который должен будет одобрить федеральный президент. Примечательно, что 69-летняя Бирляйн стала первой в истории Австрии женщиной-канцлером.

Бирляйн родилась в Вене в 1949 году. Изучала право в Венском университете, в 1971 году получила докторскую степень. За время карьеры она работала прокурором, занимала должности в Министерстве юстиции и была помощником генпрокурора. С 2003 года она занимала должность заместителя председателя Конституционного суда Австрии, а в феврале 2018-го возглавила это учреждение.

К настоящему времени Бирляйн выбрала кандидатов на должности вице-канцлера и главы МИД. Так, бывший председатель Административного суда Австрии Клеменс Яблонер должен стать вице-канцлером и министром юстиции, а министром иностранных дел будет назначен посол Александер Шалленберг.

Во вторник, 28 мая, президент Австрии освободил от обязанностей правительство страны во главе с 32-летним канцлером Себастьяном Курцем. Накануне парламент вынес правительству вотум недоверия в связи со скандалом, фигурантом которого стал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе.

Отправленные в отставку министры должны были исполнять свои обязанности до назначения нового правительства, однако канцлер Курц отказался последовать их примеру. В результате обязанности канцлера до назначения Бирляйн исполнял министр финансов и вице-канцлер Хартвиг Лёгер.

Сам Курц заявил, что назначенная временным канцлером Бирляйн сможет обеспечить стабильное управление в течение предстоящих месяцев вплоть до выборов.

«Бригитте Бирляйн — чрезвычайно компетентный, опытный и честный человек. В течение следующих месяцев она обеспечит стабильное управление в Австрии, и, конечно, мы окажем ей в этом максимальную поддержку», — написал экс-канцлер в Twitter.

Brigitte #Bierlein ist eine außerordentlich kompetente, erfahrene und integre Persönlichkeit. Sie wird die nächsten Monate für eine stabile Verwaltung in #Österreich sorgen und wir werden sie dabei natürlich bestmöglich unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 30, 2019

Вместе с тем ранее Курц выразил намерение вернуться к работе канцлера по итогам выборов в сентябре. В интервью газете Kronen Zeitung он заявил, что надеется получить соответствующий шанс.

«Австрийки и австрийцы примут решение. У нас будет новый состав парламента, и я, конечно, надеюсь, что получу шанс продолжить хорошую работу для страны в роли федерального канцлера. Я хотел бы продолжить наш путь», — приводит издание слова Курца.

Напомним, что Курц стал самым молодым за всю историю Австрии канцлером в 2017 году. При этом срок его работы на этом посту был рекордно коротким и составил 525 дней.

«Ловушка» для вице-канцлера

Скандал вокруг вице-премьера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе начался за неделю до выборов в Европарламент. Ряд крупных немецких СМИ опубликовали материалы, из которых следовало, что Штрахе обсуждал возможность приобретения неких медиаактивов для оказания влияния на парламентские выборы 2017 года.

В публикациях отмечалось, что созданная вокруг вице-премьера Австрии ситуация оказалась «ловушкой» для Штрахе, который является членом Австрийской партии свободы, выступающей за нормализацию отношений с Россией и последующую отмену санкций. Сам Штрахе охарактеризовал произошедшее как «политическое убийство».

Позднее издание Kronen Zeitung опубликовало подробности инцидента с участием Штрахе со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, австрийский вице-канцлер стал жертвой целой «операции», которую спланировали как минимум четыре человека.

По информации издания, основным мотивом их действий стала неприязнь к деятельности Австрийской партии свободы. Собеседником вице-канцлера в «ловушке» стала мнимая племянница российского олигарха, роль которой, по данным Kronen Zeitung, исполнила боснийская студентка. Издание отмечает, что её гонорар составил около €7 тыс. в день.

Её встреча со Штрахе состоялась на вилле, оборудованной множеством жучков. Как пишет Kronen Zeitung, бывшему вице-канцлеру пытались развязать язык при помощи алкоголя и «других одурманивающих веществ».

По информации издания, на «операцию» организаторы потратили около €400 тыс., однако покупателей на полученную запись за желаемую ими сумму €1,5—2 млн не нашлось, и материалы якобы продали за €600 тыс.

В России ситуацию вокруг правительства Австрии назвали внутренним делом страны. Как заявил 29 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, произошедший казус не может иметь никакого отношения к России.

«Мы надеемся, что при любом выборном исходе в Австрии сохранится общий настрой на дальнейшее развитие двусторонних отношений», — приводит РИА Новости фрагмент заявления Пескова.