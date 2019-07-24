Первая за треть века боевая кругосветка увенчается… спорами

Автор:

Покровский Александр

Первое с начала 1990-х годов кругосветное плавание отряда русских боевых кораблей увенчается участием в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге. Это, правда, ещё не завершение кругосветки, как о том радостно сообщает пресса: отряд Северного флота, возглавляемый фрегатом «Адмирал Горшков», вышел пять месяцев назад из Североморска. Но это в определённом смысле знаковая символика: с кораблём — на бал. Однако можно сочувственно вздохнуть по поводу того, что предстоит испытать матросикам, и без того за плавание «наевшимся» до отвала учениями, стрельбами, заправками, подготовкой к параду в Китае и посещением корабля адмиралов и политиков. Но «Горшкову» будет чем гордиться, стоя в парадном ордере.

Событие, несколько историческое

По сути, произошло событие, сравнимое с первыми кругосветками русских кораблей в начале царствования Александра I. Можно отметить даже определённую схожесть: к тому времени русский флот, совершенно запущенный после Петра Первого в царствование Анны Иоановны и Елизаветы Петровны, при Екатерине встряхнулся, модернизировался, неожиданно для тогдашних великих держав вышел в море, продемонстрировав флаг и силу Империи. А потом одержал ряд побед в Восточном Средиземноморье, как сегодня в Сирии. И затем кругосветки и открытие целого нового континента — Антарктиды.

Будем надеяться, что и награды морякам от руководства страны за первую боевую кругосветку после нового возрождения Империи и флота последуют не меньшие, чем пожалованы были командам Ивана Крузенштерна и Юрия Лисянского. Ну разве что пожизненного пенсиона в 50 нынешних рублей в год маловато будет матросикам…

Напомним, что фрегат «Адмирал Горшков» вышел из Североморска 26 февраля нынешнего года во главе отряда в составе спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна тылового обеспечения «Эльбрус» и танкера «Кама». Предприятие можно ответственно назвать смелым. «Горшков» — корабль новый, в состав флота принятый всего год назад: Андреевский флаг на нём был поднят 28 июля 2018 года. Головной фрегат проекта 22350, он строился долго — заложен аж в 2006 году — и дорого: среди специалистов ходили оценки в 17, а то и в 24 млрд рублей.

Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: Dianov Boris / Shutterstock.com

Проблем в ходе строительства было немало. То никак не могли довести артиллерийскую установку А-192М «Армат», то были проблемы с главной энергетической установкой, то горел двигатель, то ждали зенитно-ракетный комплекс «Полимент-Редут», корабельную модификацию ЗРК С-350 «Витязь», который всё никак не мог сдать концерн «Алмаз-Антей». И вот после всего этого фактически тут же отправить корабль в кругосветку. Похоже, сохранился в нашем флотском начальстве прежний морской русский дух!

Долгий путь в 35 тысяч миль

Больше длины экватора — свыше 35 тысяч морских миль — преодолел в своём плавании отряд русских кораблей. При этом он прошёл Северным морем, спустился к Гибралтару, далее — Средиземное море, Суэцкий канал, Индийский океан. Затем мимо Сингапура фрегат прошёл Южно-Китайское и Восточно-Китайское моря, зашёл во Владивосток, затем миновал Гавайские острова, прошёл Панамский канал, побывал на Кубе и островах Зелёного мыса и наконец пришёл в Балтику.

По пути «Адмирал Горшков» проводил различные тренировки, учения и стрельбы. В самом начале похода немножко попугал англичан учениями близ берегов Шотландии. В Индийском океане отрабатывал ракетные стрельбы — на вооружении фрегата стоят противокорабельные ракеты комплексов «Оникс» и «Калибр-НК». Около Гавайев — уж нервировать англосаксов, так нервировать! — постреляли ещё. Возле Канарских островов провели учение по поиску подводных лодок с помощью бортового гидроакустического вооружения и противолодочного вертолёта Ка-27, потренировались в применении — условном пока — всего комплекса противолодочного вооружения. В том числе красотки «Медведка-2», противолодочного ракетного комплекса, где ракета несёт торпеду, сбрасывает её на парашюте, после чего та сама находит лодку противника и приводит её в нетоварный вид.

Фрегат «Адмирал Горшков». Фото: www.globallookpress.com

Там же, в Атлантике, уничтожили условного противника огнём артиллерийской установки А-192 — 130-мм калибр, дальность стрельбы до 23 км, скорострельность до 30 выстрелов в минуту.

Отрабатывали борьбу за живучесть, различные варианты заправки, борьбу с воздушными целями. В общем, повторимся, матросикам можно только посочувствовать. Тем более что помимо задач, что называется, «войны и службы» экипажи кораблей принимали несколько визитов во время стоянок в иностранных портах и участвовали в военно-морском параде в честь 70-летия ВМС НОАК на базе китайского флота в Циндао.

Дискуссии после успеха

Царьград внимательно следил за этим беспримерным в новейшие времена походом. Сообщал и о том, какую жгучую зависть вызывал новейший русский корабль у многих из тех, кто посещал его во время заходов фрегата в порты. Можно добавить, что горючими слезами давился и Тихоокеанский флот, когда «Горшков» заходил во Владивосток. Ибо кораблей такого класса в ТОФ нет. На всю океанскую акваторию там, в общем, из сравнимого (условно) только ракетный крейсер проекта 1164 «Варяг», реально и морально подустаревший, два эсминца проекта 956 «Бурный» и «Быстрый» да три больших противолодочных корабля серии 1155 «Адмирал Трибуц», «Адмирал Пантелеев», «Адмирал Виноградов». И потому сегодня на Тихоокеанском флоте надеются на то, что хотя бы в обозримом будущем ТОФ тоже получит такие же фрегаты, как «Адмирал Горшков».

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» во главе отряда кораблей Северного флота в проливе Босфор Восточный. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Но вот тут у многих морских специалистов имеются определённые сомнения. Базируются они сразу на двух опасениях. Первое — деньги, которых на строительство флота традиционно не хватает, что, в частности, выразилось в сокращении планов строительства фрегатов проекта 22350. Да и вообще, в откровенном срыве гособоронзаказа по большим надводным кораблям. И хотя, как отмечалось не так давно на коллегии Общероссийского Движения поддержки флота (ДПФ),

в 2018 году флот пополнили 25 боевых кораблей, 46 гражданских судов было сдано, и, в общем, 20 лет о таких темпах выполнения не могли и мечтать,

на деле флот наш слаб, не достиг паритета с противником даже на региональном уровне. Не говоря уже о создании океанского флота. И вот теперь, похоже, в условиях резкого сокращения гособоронзаказа с 2020 года ничего лучшего ожидать уже и не приходится.

Это видно и по программе строительства кораблей проекта 22350. При признаваемой практически всеми необходимости иметь по меньшей мере 18 фрегатов этого класса в наличие есть только два, ещё два начаты постройкой в 2011 и 2013 годах, а больше ничего не только не закладывается, но и, похоже, не планируется.

Второе опасение формулируется словами: «Лучшее — враг хорошего». «Адмирал Горшков» и его систершип «Адмирал Касатонов», вот-вот готовящийся войти в состав Северного флота, — корабли хорошие, но… маленькие для океанской зоны. По уму, для этого театра нужны хорошие эсминцы водоизмещением под девять тысяч тонн. Как отмечалось на той же коллегии ДПФ, «то, насколько может быть успешен перспективный эскадренный миноносец, мы можем увидеть по единичным фрегатам типа "Горшков"». Более того, моряки указывают на сообщения, будто бы в декабре 2018 года министерство обороны подписало контракт на проектирование фрегата модернизированного проекта 22350М, или, как его уже прозвали, «Супер-Горшков». Отсюда и возникает вопрос: не приостановили ли выпуск «Горшковых» в пользу будущих «Супер-Горшковых»? И если это так, то когда ожидать появления последних на флоте? Если по ним нет ещё ничего, и даже эскизы только готовятся?

«Адмирал Касатонов». Фото: www.globallookpress.com

Но есть ли у флота время ждать два-три года, пока не будут готовы рабочие чертежи «более лучшего» корабля, а затем ещё лет шесть (а то как бы и не 12, по недоброй традиции), пока они встанут в строй? Ведь те же «Варяги» стареют и делают это быстро. Можно сказать, прямо на глазах у наших конкурентов и противников на море.

Так что успешное (даже можно признать — победное) кругосветное плавание «Адмирала Горшкова» с очевидностью подбросит дровишек в огонь этих дискуссий. Сразу после бала. То есть парада.