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Первая волна COVID-19 ещё "цветочки"? По США ударят две эпидемии сразу - директор CDC

22 апреля 2020, 20:10  •  69 • В мире
Директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд предсказал США вторую волну коронавируса, ещё хуже той, что сейчас. И первая волна COVID-19 покажется американцам "цветочками", учитывая, что, по словам эксперта, позже по США ударят две эпидемии сразу.
Весьма пессимистичный прогноз для американцев по ситуации с COVID-19 в стране дал директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. В интервью изданию Washington Post он сообщил о грядущей второй волне эпидемии, предсказывая, что она будет ещё хуже той, что сейчас.
Напомним, по последним данным, в Соединённых Штатах уже свыше 45 000 летальных исходов среди заражённых коронавирусом, а счёт инфицированным идёт на сотни тысяч человек. Америка же продолжает оставаться лидером мирового "коронавирусного" рейтинга по числу заболевших.
Если же судить по словам Редфилда, первая волна COVID-19 покажется американцам "цветочками".
"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - заявил директор CDC.
Всё дело в том, что зимой, как предсказывает эксперт, по США ударят две эпидемии сразу: вторая волна коронавируса может совпасть с началом сезонного гриппа.
"У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно", - уверен Редфилд, добавив, что тогда систему здравоохранения страны ждёт невообразимая нагрузка.

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