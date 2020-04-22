Первая волна COVID-19 ещё "цветочки"? По США ударят две эпидемии сразу - директор CDC

Весьма пессимистичный прогноз для американцев по ситуации с COVID-19 в стране дал директор Центра США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд. В интервью изданию Washington Post он сообщил о грядущей второй волне эпидемии, предсказывая, что она будет ещё хуже той, что сейчас.

Напомним, по последним данным, в Соединённых Штатах уже свыше 45 000 летальных исходов среди заражённых коронавирусом, а счёт инфицированным идёт на сотни тысяч человек. Америка же продолжает оставаться лидером мирового "коронавирусного" рейтинга по числу заболевших.

Если же судить по словам Редфилда, первая волна COVID-19 покажется американцам "цветочками".

"Существует вероятность, что атака вируса на нашу страну следующей зимой будет на самом деле даже более сложной, чем та, которую мы только что прошли", - заявил директор CDC.

Всё дело в том, что зимой, как предсказывает эксперт, по США ударят две эпидемии сразу: вторая волна коронавируса может совпасть с началом сезонного гриппа.

"У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно", - уверен Редфилд, добавив, что тогда систему здравоохранения страны ждёт невообразимая нагрузка.