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«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19
07 августа 2020, 15:55 • 42 • В России
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19. По словам Гриднева, первыми получателями препарата станут медицинские работники и пожилые люди. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что приём этого препарата не сможет вызвать заболевание COVID-19, поскольку вакцина изготовлена из аденовируса и её частицы не могут размножаться. Эксперты назвали сообщения о скорой госрегистрации препарата позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.
Reuters © Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency
Российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом в ходе визита в Уфу сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.
По словам Гриднева, в настоящее время препарат находится на заключительном этапе регистрации. Данные клинических исследований и другие необходимые документы находятся на экспертизе. Замминистра подчеркнул необходимость того, чтобы вакцина была безопасной.
«Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса», — заявили в оперативном штабе Москвы.
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что вакцинация против коронавируса не сможет вызвать заболевание COVID-19.
«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного», — сообщил специалист.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с RT подчеркнул важность проводимой специалистами работы.
«Это настолько важно, что это даже не подлежит обсуждению. Достаточно сказать, что вакцину ждёт весь мир. А в нашей стране — более того, в нашем центре, где я имею честь работать 60 лет без перерыва, — эту вакцину сделали первыми», — сказал Зуев.
Напомним, что 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19. Сообщается, что применение препарата не привело к осложнениям, у вакцинированных выработались антитела к вирусу. 3 августа в Минобороны России сообщили, что по результатам итогового обследования добровольцев можно говорить о «безопасности и хорошей переносимости вакцины».
Комментируя сообщение о скорой регистрации вакцины от коронавируса, завкафедры экономики, управления и оценки технологии здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виталий Омельяновский в беседе с RT выразил надежду на то, что препарат покажет свою эффективность и будет безопасным.
«Конечно, это отлично, если в России будет зарегистрирована вакцина. Россия продемонстрирует, что у нас есть и наука, и политическая воля, и государство заботится о населении», — заявил Омельяновский.
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал оперативное завершение работ по одной из вакцин против коронавируса позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.
«Самый главный вопрос для вакцины — это её эффективность и безопасность. Я так понимаю, что эффективность уже выявлена. Но я убеждён, что наши учёные и руководители медицинской отрасли очень внимательно подходят к этому вопросу. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошая новость, а с другой — мы должны понимать, что вопрос безопасности требует длительной проверки», — отметил собеседник RT.
В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль назвал закономерным тот факт, что российская сторона первой подошла к финальным стадиям работ над вакциной от COVID-19.
«Я могу сказать, что изначально и законодатели, и вакцинопрофилактики, и иммунопрофилактики говорили, что у России очень хороший научный потенциал. Поэтому я считаю, что здесь всё закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование. Прежде всего важно качество этой вакцины и эффект, который она произведёт. Вот два важных фактора, на которые нужно обратить внимание», — добавил он.
Препарат против COVID-19
Накануне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить вызванные коронавирусной инфекцией осложнения.
Отечественная разработка была сделана на основе препарата «Даларгин», который прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.
«В ходе исследований они подтвердили, что «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова.
Новые случаи заболевания
За минувшие сутки в 84 регионах России выявлен 5241 новый случай заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,1% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции. В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5267 и 5204 случая заболевания коронавирусом.
В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (686), Свердловская (180) и Московская (158) области, Санкт-Петербург (157) и Ханты-Мансийский АО (143).
С начала эпидемии в России выздоровели 683 592 пациента (77,93%), в том числе 7235 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, в стране за всё время скончались 14 725 пациентов (1,68%). За сутки умерли 119 человек.
В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 877 135 человек, более четверти из выявленных случаев пришлось на Москву (245 740). Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю РФ находится на четвёртом месте в мире. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Соединённых Штатах (почти 4,9 млн), Бразилии (2,9 млн) и Индии (2 млн).
По всему миру число выявленных случаев превысило 19 млн. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли свыше 715 тыс. человек. Из них более 160 тыс. человек — в США, почти 98,5 тыс. — в Бразилии и 50,5 тыс. — в Мексике.
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