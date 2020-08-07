«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19. По словам Гриднева, первыми получателями препарата станут медицинские работники и пожилые люди. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что приём этого препарата не сможет вызвать заболевание COVID-19, поскольку вакцина изготовлена из аденовируса и её частицы не могут размножаться. Эксперты назвали сообщения о скорой госрегистрации препарата позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.

Российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом в ходе визита в Уфу сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа... Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — сказал Гриднев.

По словам Гриднева, в настоящее время препарат находится на заключительном этапе регистрации. Данные клинических исследований и другие необходимые документы находятся на экспертизе. Замминистра подчеркнул необходимость того, чтобы вакцина была безопасной.

«Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса», — заявили в оперативном штабе Москвы.

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24» подчеркнул, что вакцинация против коронавируса не сможет вызвать заболевание COVID-19.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного», — сообщил специалист.

«Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто для этого нет предпосылок», — добавил Гинцбург.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с RT подчеркнул важность проводимой специалистами работы.

«Это настолько важно, что это даже не подлежит обсуждению. Достаточно сказать, что вакцину ждёт весь мир. А в нашей стране — более того, в нашем центре, где я имею честь работать 60 лет без перерыва, — эту вакцину сделали первыми», — сказал Зуев.

Напомним, что 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19. Сообщается, что применение препарата не привело к осложнениям, у вакцинированных выработались антитела к вирусу. 3 августа в Минобороны России сообщили, что по результатам итогового обследования добровольцев можно говорить о «безопасности и хорошей переносимости вакцины».

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Комментируя сообщение о скорой регистрации вакцины от коронавируса, завкафедры экономики, управления и оценки технологии здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виталий Омельяновский в беседе с RT выразил надежду на то, что препарат покажет свою эффективность и будет безопасным.

«Конечно, это отлично, если в России будет зарегистрирована вакцина. Россия продемонстрирует, что у нас есть и наука, и политическая воля, и государство заботится о населении», — заявил Омельяновский.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал оперативное завершение работ по одной из вакцин против коронавируса позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.

«Самый главный вопрос для вакцины — это её эффективность и безопасность. Я так понимаю, что эффективность уже выявлена. Но я убеждён, что наши учёные и руководители медицинской отрасли очень внимательно подходят к этому вопросу. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошая новость, а с другой — мы должны понимать, что вопрос безопасности требует длительной проверки», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль назвал закономерным тот факт, что российская сторона первой подошла к финальным стадиям работ над вакциной от COVID-19.

«Я могу сказать, что изначально и законодатели, и вакцинопрофилактики, и иммунопрофилактики говорили, что у России очень хороший научный потенциал. Поэтому я считаю, что здесь всё закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование. Прежде всего важно качество этой вакцины и эффект, который она произведёт. Вот два важных фактора, на которые нужно обратить внимание», — добавил он.

Препарат против COVID-19

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить вызванные коронавирусной инфекцией осложнения.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщили в ФМБА.

Отечественная разработка была сделана на основе препарата «Даларгин», который прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

«В ходе исследований они подтвердили, что «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова.

AFP

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Новые случаи заболевания

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлен 5241 новый случай заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,1% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции. В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5267 и 5204 случая заболевания коронавирусом.

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (686), Свердловская (180) и Московская (158) области, Санкт-Петербург (157) и Ханты-Мансийский АО (143).

С начала эпидемии в России выздоровели 683 592 пациента (77,93%), в том числе 7235 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, в стране за всё время скончались 14 725 пациентов (1,68%). За сутки умерли 119 человек.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 877 135 человек, более четверти из выявленных случаев пришлось на Москву (245 740). Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, по этому показателю РФ находится на четвёртом месте в мире. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Соединённых Штатах (почти 4,9 млн), Бразилии (2,9 млн) и Индии (2 млн).

По всему миру число выявленных случаев превысило 19 млн. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерли свыше 715 тыс. человек. Из них более 160 тыс. человек — в США, почти 98,5 тыс. — в Бразилии и 50,5 тыс. — в Мексике.