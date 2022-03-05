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Первая цель практически достигнута. Владимир Путин о спецоперации на Украине
05 марта 2022, 17:25 • 322 • Политика
Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации России на Украине практически достигнута первая цель - демилитаризация.
Президент России Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что Москва могла действовать и по-другому. Мы могли бы бесконечно помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения и на фронте. Но наши оппоненты - западные кураторы Киева, также бесконечно накачивали бы вооружением националистов и радикалов:
Первое, что было сделано - уничтожена военная инфраструктура Украины. Не вся, но частично, добавил Владимир Путин:
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