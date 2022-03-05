Первая цель практически достигнута. Владимир Путин о спецоперации на Украине

Владимир Путин сообщил, что в ходе спецоперации России на Украине практически достигнута первая цель - демилитаризация.

Президент России Владимир Путин, говоря о спецоперации на Украине, отметил, что Москва могла действовать и по-другому. Мы могли бы бесконечно помогать республикам Донбасса на линии соприкосновения и на фронте. Но наши оппоненты - западные кураторы Киева, также бесконечно накачивали бы вооружением националистов и радикалов:

Поэтому наш генеральный штаб, министерство обороны пошли другим путём, - сказал президент России.

Первое, что было сделано - уничтожена военная инфраструктура Украины. Не вся, но частично, добавил Владимир Путин: