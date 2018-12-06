Первая ступень ракеты Falcon 9 во время приземления упала в океан

Первая ступень ракеты Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром. Владелец SpaceX Илон Маск прокомментировал неудачную посадку первой ступени.

Новая первая ступень ракеты Falcon 9 совершила неудачное приземление. В частности, ступень упала в океан вместо того, чтобы приземлиться на площадке возле места старта на мысе Канаверал.

Ракета-носитель, которая ранее стартовала в США, доставляет на МКС грузовой корабль Dragon.

Как заявил основатель SpaceX Илон Маск, ступень в ближайшее время извлекут из-под воды.

Сообщается, что из-за нештатной посадки ступень не пострадала.

По его словам, причиной неприятностей с возвращением ступени стала проблема с гидравлическим насосом.