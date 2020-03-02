Первая смерть и чрезвычайное положение: США поразил коронавирус

В США сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции. Скончалась женщина старше 50 лет, которую ранее относили к числу "пациентов с факторами высокого риска". В департаменте здравоохранения страны добавили, что ещё четыре пациента с таким диагнозом находятся в тяжёлом состоянии.

Всего, по последним данным, коронавирус выявлен у 66 человек в США.



Губернатор штата Вашингтон после сообщения о смерти от коронавирусной инфекции объявил чрезвычайное положение.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции. Уточняется, что около $1 млрд из этой суммы будет направлено на ускорение разработки вакцин и лабораторные испытания. Позднее Трамп сообщил, что процесс создания вакцины от новой коронавирусной инфекции в стране движется "быстро" и "очень хорошо".



По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, по всему миру число заражённых COVID-2019 превысило отметку 85 тыс. человек. В пределах КНР зафиксировано 79 тыс. подтверждённых случаев. Эпидемия охватила более 40 стран. В США коронавирус диагностировали у 66 человек, в основном у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных из Японии в середине февраля.