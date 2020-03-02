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Первая смерть и чрезвычайное положение: США поразил коронавирус

02 марта 2020, 13:35  •  114 • В мире
В департаменте здравоохранения США сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции в стране. Всего, по последним данным, с таким диагнозом сейчас числится 66 пациентов. Губернатор штата Вашингтон объявил чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса нового вида.
В США сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции. Скончалась женщина старше 50 лет, которую ранее относили к числу "пациентов с факторами высокого риска". В департаменте здравоохранения страны добавили, что ещё четыре пациента с таким диагнозом находятся в тяжёлом состоянии.
Всего, по последним данным, коронавирус выявлен у 66 человек в США.

Губернатор штата Вашингтон после сообщения о смерти от коронавирусной инфекции объявил чрезвычайное положение.
Ранее администрация президента США Дональда Трампа направила запрос в конгресс на предоставление $2,5 млрд для борьбы со вспышкой коронавирусной инфекции. Уточняется, что около $1 млрд из этой суммы будет направлено на ускорение разработки вакцин и лабораторные испытания. Позднее Трамп сообщил, что процесс создания вакцины от новой коронавирусной инфекции в стране движется "быстро" и "очень хорошо".

По последним данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, по всему миру число заражённых COVID-2019 превысило отметку 85 тыс. человек. В пределах КНР зафиксировано 79 тыс. подтверждённых случаев. Эпидемия охватила более 40 стран. В США коронавирус диагностировали у 66 человек, в основном у пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, эвакуированных из Японии в середине февраля.

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