Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Удивленный претензиями из-за цен на газ посол России жестко поставил Германию на...
Какого президента никогда не будет в России: Жириновский уместил ответ в одно сл...
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой&...
Главная / Политика

Первая пятерка "Единой России" продолжит партийную работу

27 сентября 2021, 16:05  •  50 • Политика
Фото: duma.gov.ru
Каждый возглавит профильную комиссию и будет курировать направления, по которым наиболее компетентен
Лидеры федерального списка "Единой России" продолжат партийную работу и после выборов в Госдуму. Об этом сообщил президент Владимир Путин в понедельник, 27 сентября.
Он поздравил представителей первой пятерки с высоким доверием граждан РФ, что проявилось в достойном результате, который показала партия на выборах, и сообщил, что теперь лидеры списка займутся реализацией "Народной программы" партии по конкретным направлениям.
Так, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит профильную комиссию "ЕР" по развитию Восточной Сибири;
глава МИД Сергей Лавров – комиссию "ЕР" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников;
глава образовательного центра "Сириус", сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке;
главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.
детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Причем Кузнецова будет курировать эти вопросы непосредственно из Государственной думы, подчеркнул Владимир Путин.
Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. "Единая Россия" получила 324 мандата. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, состав фракции "ЕР" в новом созыве парламента будет обновлен наполовину.  

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





50
Источник
Похожие новости
27 сентября 2021, 06:55
Итоги выборов в Германии: В ФРГ выбрали "не немецкий путь"
27 сентября 2021, 01:25
Сотрудник по "деликатным операциям" из России смутил Германию
27 сентября 2021, 01:25
Немецкий ХДС/ХСС показал на выборах худший результат в истории: "Это катастрофа"
27 сентября 2021, 06:55
25 лет зверской расправе в Кабуле. Когда-нибудь Наджибулле поставят памятник
27 сентября 2021, 06:55
Эксперт о будущем "Северного потока - 2": "Позеленеет" ли Германия?
27 сентября 2021, 10:35
"Это туфта": украинцы разочаровались в европейских ценностях из-за ситуации с газом
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 сентября 2021, 13:30
"Шоу" не для слабонервных: Талибы* устроили публичную казнь с участием подъёмных кранов
21 сентября 2021, 21:40
Постпред России при ООН одной фразой ответил на все претензии Украины по Донбассу и Крыму
25 сентября 2021, 09:05
Зима будет очень холодной: украинцев отключают от теплоснабжения целыми домами
22 сентября 2021, 05:00
В Италии на пшеничном поле появились 11 огромных русских букв и голубые глаза
25 сентября 2021, 19:10
В Турции назвали заявление Украины об Эрдогане "шоком"
25 сентября 2021, 03:35
Политолог рассказал о сценарии Запада: "Украина должна стать "жертвой"
25 сентября 2021, 03:35
Политолог: В Германии могут начаться "газовые бунты"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.