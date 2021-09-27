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Первая пятерка "Единой России" продолжит партийную работу
27 сентября 2021, 16:05 • 50 • Политика
Каждый возглавит профильную комиссию и будет курировать направления, по которым наиболее компетентен
Лидеры федерального списка "Единой России" продолжат партийную работу и после выборов в Госдуму. Об этом сообщил президент Владимир Путин в понедельник, 27 сентября.
Он поздравил представителей первой пятерки с высоким доверием граждан РФ, что проявилось в достойном результате, который показала партия на выборах, и сообщил, что теперь лидеры списка займутся реализацией "Народной программы" партии по конкретным направлениям.
Так, глава Минобороны Сергей Шойгу возглавит профильную комиссию "ЕР" по развитию Восточной Сибири;
глава МИД Сергей Лавров – комиссию "ЕР" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников;
глава образовательного центра "Сириус", сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева – комиссию по образованию и науке;
главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко — комиссию по здравоохранению.
детский омбудсмен Анна Кузнецова — комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Причем Кузнецова будет курировать эти вопросы непосредственно из Государственной думы, подчеркнул Владимир Путин.
Выборы в Госдуму состоялись 17-19 сентября. "Единая Россия" получила 324 мандата. Как отметил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак, состав фракции "ЕР" в новом созыве парламента будет обновлен наполовину.
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