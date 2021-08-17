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Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов
17 августа 2021, 20:00 • 146 • Политика
Талибы* провели первую пресс-конференцию в Кабуле. Были озвучены 8 тезисов о том, как будут развиваться события в Афганистане.
Движение "Талибан"* дало первую пресс-конференцию после взятия власти в Афганистане. В ней были даны ответы на главные вопросы и озвучены планами на будущее.
Во-первых, талибы* заявили, что полностью контролируют все границы страны. Во-вторых, было отмечено, что члены движения "Талибан"* не будут сводить старые счёты. Напротив, все, кто выступал против талибов* будут помилованы. По этому поводу был издан соответствующий акт.
В-третьих, территории дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности. В-четвёртых, гражданам Афганистана также не угрожает никакая опасность. Даже тем, кто сотрудничал с США. Талибы* призвали людей оставаться в стране.
В-пятых, "Талибан"* пообещал положить конец производству наркотиков в стране. В-шестых, талибы заявили, что обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. В-седьмых, представители "Талибана"* заверили, что ценят роль женщин в обществе и верят, что они помогут в строительстве страны.
- гласит финальный тезис.
Напомним, что после вывода войск США из Афганистана талибы* в короткое время почти без боя взяли все провинции страны, а затем взяли под контроль столицу. Это привело к панике среди тех, кто сотрудничал с США и другими западными странами. Люди в отчаянии цеплялись за шасси американских транспортных самолётов, чтобы покинуть страну. Это привело к нескольким трагическим смертям.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.
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