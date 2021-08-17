Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

Первая пресс-конференция талибов*: 8 главных тезисов

17 августа 2021, 20:00  •  146 • Политика
Талибы* провели первую пресс-конференцию в Кабуле. Были озвучены 8 тезисов о том, как будут развиваться события в Афганистане.
Движение "Талибан"* дало первую пресс-конференцию после взятия власти в Афганистане. В ней были даны ответы на главные вопросы и озвучены планами на будущее.
Во-первых, талибы* заявили, что полностью контролируют все границы страны. Во-вторых, было отмечено, что члены движения "Талибан"* не будут сводить старые счёты. Напротив, все, кто выступал против талибов* будут помилованы. По этому поводу был издан соответствующий акт.
В-третьих, территории дипмиссий всех стран и международных организаций в Афганистане будут в полной безопасности. В-четвёртых, гражданам Афганистана также не угрожает никакая опасность. Даже тем, кто сотрудничал с США. Талибы* призвали людей оставаться в стране.
В-пятых, "Талибан"* пообещал положить конец производству наркотиков в стране. В-шестых, талибы заявили, что обязуются уважать религиозные верования и духовные ценности всех афганцев. В-седьмых, представители "Талибана"* заверили, что ценят роль женщин в обществе и верят, что они помогут в строительстве страны.
Намерены включить все слои общества в новое правительство,
- гласит финальный тезис.
Напомним, что после вывода войск США из Афганистана талибы* в короткое время почти без боя взяли все провинции страны, а затем взяли под контроль столицу. Это привело к панике среди тех, кто сотрудничал с США и другими западными странами. Люди в отчаянии цеплялись за шасси американских транспортных самолётов, чтобы покинуть страну. Это привело к нескольким трагическим смертям.
* "Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





146
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
17 августа 2021, 07:10
Дипломат рассказал о "высокомерно" отверженном НАТО предложении России
17 августа 2021, 14:30
Северная Македония высылала русского дипломата. Но просчиталась
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 августа 2021, 06:00
ОП купил «Свободу» и Тягнибока, чтобы праворадикалы озвучили ультиматум Байдену
13 августа 2021, 06:00
"Чистое пиратство": Украинский депутат назвал единственный способ остановить "Северный поток - 2"
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
14 августа 2021, 12:15
Всё тайное становится явным: в Литве похищены секретные документы
14 августа 2021, 12:15
В России придумали ответ на "Крымскую платформу"
12 августа 2021, 01:35
Разоблачённый Би-би-си боец ЧВК "Вагнер" оказался строителем. Он готов подать в суд
12 августа 2021, 20:50
"Эта "атомная бомба" - она взорвётся": Политолог о "тихих убийствах" Киева
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.