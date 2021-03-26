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Первая пресс-конференция Байдена оказалась постановочной - Захарова

26 марта 2021, 16:10  •  131 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российский дипломат обнаружила "селекцию" журналистов, допущенных к микрофону с возможностью задать правильные вопросы главе государства
Директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова назвала явно срежиссированной первую пресс-конференцию президента США Джо Байдена, которая прошла накануне, 25 марта.
Выступая в ходе сегодняшнего брифинга она отметила, что общение нынешних американских властей с представителями СМИ вызывает опасение.
"Мне кажется, очевидно, что пресс-конференция была срежиссирована​​​. Лично меня это шокировало, я не скрою", – цитирует "Российская газета" нашего дипломата.
Захарова не ожидала, что на столь высоком уровне будет смонтирована эта информационная акция и напомнила о совсем других традициях проведения подобных брифингов в Штатах ранее. Однако на пресс-конференции Байдена дискриминации подверглись не только российские медиа, как это бывало до вчерашнего дня, но и собственно американские.
"Какая-то селекция вопросов, селекция журналистов… Понятно было, что слово дали только одной группе журналистов", – заметила Захарова.
Представитель МИД РФ добавила, что если такое отношение к сотрудникам СМИ и свободе слова проявляется на открытом мероприятии, то возникает вопрос, "как же строится работа там за кулисами".
Ранее сегодня пресс-конференцию Байдена, которая, к слову, продлилась чуть более часа и почти вся была посвящена миграционной тематике внутри Штатов, резко раскритиковал предшественник демократа республиканец Дональд Трамп. Экс-президент сказал, что на это было "грустно смотреть", главе государства задавали "простые вопросы", на мероприятии или не было, или не дали право выступить настоящим акулам пера.
А в соцсетях появились фотографии "шпаргалок", которые были подготовлены для Байдена. Они лежали у него перед носом аккуратной папочкой. Ведущая программы "60 минут" на "России 1" Ольга Скабеева назвала увиденное "стыдобищем".

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