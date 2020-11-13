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Первая победа Трампа: суд Пенсильвании встал на сторону республиканцев

13 ноября 2020, 09:10  •  103 • Политика
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Штаб действующего президента ликует
Апелляционный суд штата Пенсильвания решил удовлетворить исковое заявление штаба Дональда Трампа, который настаивал о незаконности подсчета голосов избирателей по почте в президентской кампании США.
В ходе судебного процесса республиканцы настаивали на том, что их политические оппоненты использовали бюллетени неподтвержденных избирателей. В соответствии с законами штата, подлинность своей личности можно было подтвердить до 9 ноября. Тем не менее, госсекретарь Пенсильвании продлила указанный срок еще на три дня.
В итоге судебная инстанция постановила, что госслужащая не имела прав на направление указаний в местные избиркомы об изменении крайних сроков подтверждения личности для некоторых жителей, голосовавших на выборах.
Команда Трампа заявила, что одержала крупную победу, передает газета The Philadelphia Inquirer.
"Это подтверждает наше утверждение о том, что госсекретарь продолжал не торопиться с крайними сроками и датами на этих выборах", – заявил юрисконсульт кампании Мэтт Морган.
Газета же назвала одержанную республиканцами победу "незначительной", заявив о том, что судебный процесс начался из-за небольшого количества голосов, не включенных в официальный подсчет.
Ранее один из сотрудников почты заявил, что начальство заставляло его совершать незаконные манипуляции с бланками для голосования. Однако затем мужчина по неизвестным причинам изменил показания.

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