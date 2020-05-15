Первая победа над COVID-19 в Европе: Словения объявила об окончании эпидемии в стране

В Словении объявили о полной победе над пандемией COVID-19. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Янез Янша в пятницу, 15 мая, сообщает портал STA.

Отмечается, что решение о том, что коронавирус в Словении побеждён, было принято на заочном заседании правительства поздно вечером 14 мая. В связи с этим большинство ограничительных мер, связанных с пандемией, в стране будут отменены уже в понедельник, 18 мая. При этом власти Словении отметили, что ряд мер всё-таки останутся в силе, поскольку опасность распространения инфекции сохраняется.

Напомним, о начале пандемии в Словении было объявлено 12 марта, а уже 16-го введены карантинные меры. За время эпидемии в стране заболело 1464 человека, 103 из которых скончалось.