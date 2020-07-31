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Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия

31 июля 2020, 00:05  •  139 • Политика
Первая партия "наёмников", которая направлялась в третью страну, смогла беспрепятственно покинуть Белоруссию. И только вторая партия "вызвала подозрения" у милиции. В деле ЧВК появилась внезапная версия.
О том, что сотрудники ЧВК переправлялись в другую страну через Белоруссию двумя партиями, рассказал источник в спецслужбах республики. По его словам, эти люди свободно покинули Минск около недели назад, не вызывая никаких вопросов у правоохранительных органов. А вот вторая партия "наёмников" по какой-то причине попала в поле зрения силовиков.
Задержанные состояли в организации, которая перебрасывала своих сотрудников в третью страну двумя партиями. Первая группа беспрепятственно смогла вылететь из минского аэропорта в пункт назначения. Вторая ждала следующего борта, - пишет Telegram-канал WarGonzo.
Скриншот: Telegram/WarGonzo
Ранее он также сообщал, что задержанные согласовывали своё перемещение с белорусскими властями. Это противоречит объявленной Минском версии о том, что бойцы ЧВК якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов.
Примечательно, что сперва правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки к теракту, однако на следующий день оно было переквалифицировано в организацию массовых беспорядков.

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