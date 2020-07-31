Первая партия "наёмников" свободно покинула Белоруссию: В деле ЧВК появилась внезапная версия

О том, что сотрудники ЧВК переправлялись в другую страну через Белоруссию двумя партиями, рассказал источник в спецслужбах республики. По его словам, эти люди свободно покинули Минск около недели назад, не вызывая никаких вопросов у правоохранительных органов. А вот вторая партия "наёмников" по какой-то причине попала в поле зрения силовиков.

Задержанные состояли в организации, которая перебрасывала своих сотрудников в третью страну двумя партиями. Первая группа беспрепятственно смогла вылететь из минского аэропорта в пункт назначения. Вторая ждала следующего борта, - пишет Telegram-канал WarGonzo.

Скриншот: Telegram/WarGonzo

Ранее он также сообщал, что задержанные согласовывали своё перемещение с белорусскими властями. Это противоречит объявленной Минском версии о том, что бойцы ЧВК якобы прибыли в страну, чтобы дестабилизировать обстановку в преддверии выборов.

Примечательно, что сперва правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту подготовки к теракту, однако на следующий день оно было переквалифицировано в организацию массовых беспорядков.