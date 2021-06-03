«Первая партия использовалась для вакцинирования врачей»: Асад сделал прививку от COVID-19 «Спутником V»

Посол Сирии в Москве Рияд Хаддад сообщил, что президент республики Башар Асад вакцинировался от COVID-19 российским «Спутником V». Дипломат также заявил, что в страну уже поступила первая партия этой вакцины, которой привили врачей и первых лиц государства. В свою очередь, министр здравоохранения России Михаил Мурашко допустил возможность снятия коронавирусных ограничений в стране, когда провакцинируется 60% населения РФ. По его словам, на данный момент первым компонентом вакцин в РФ привились уже более 18 млн человек.

Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад сделал себе прививку от коронавирусной инфекции. Cирийский лидер вакцинировался препаратом, разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи, — «Спутник V», передаёт РИА Новости.

«Да, вакцинировался», — сообщил посол республики в Москве Рияд Хаддад.

Он также рассказал о том, что в САР поступила первая партия российской вакцины от коронавируса.

«Спутник V» уже в Сирии. Уже третий этап использования в Сирии. Первая партия использовалась для вакцинирования врачей и первых лиц страны. Это уже сделано. Сейчас уже народ вакцинируют в Сирии», — добавил дипломат.

Напомним, что 22 февраля в Сирии зарегистрировали и разрешили применение «Спутника V». При этом в марте Башар Асад и его супруга Асма заболели коронавирусом.

«Третьей волны в России нет»

В России не наблюдается третьей волны распространения коронавирусной инфекции в ходе пандемии. Об этом заявил ТАСС министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Нет никакой третьей волны, спокойно всё. Всё равно снижается заболеваемость в общем по стране, просто разные регионы по-разному сейчас выходят(из пандемии COVID-19. — RT)», — сказал Мурашко.

Министр также ответил на вопрос, можно ли будет отменить масочный режим в России, когда от COVID-19 привьётся 60% населения.

«Если провакцинируется 60% населения, плюс количество переболевших, мы фактически создадим хороший иммунитет, поэтому будем смотреть за эпидситуацией, но послабления, конечно, будут по разным направлениям», — пояснил он.

Ранее руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Владимир Гущин сообщил о возможности изучения целесообразности отказа от масок после вакцинации «Спутником V». По его словам, нужно изучить данные о том, что люди, сделавшие оба укола препаратом, при инфицировании коронавирусом не выделяют жизнеспособный вирус.

Также накануне глава Минздрава России сообщил, что первым компонентом вакцин привились уже более 18 млн россиян. По его словам, «очень хорошо» возросла активность населения в рамках прививочной кампании. Мурашко также призвал вакцинироваться россиян, собирающихся на матчи стартующего 11 июня чемпионата Европы по футболу, часть которых пройдёт в том числе в Санкт-Петербурге.

«Вакцинация не является обязательной для посещения матчей. Это рекомендация, чтобы чувствовать собственную безопасность», — пояснил он.

Министр, вдобавок, рассказал о том, что к данному моменту эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составляет более 96%.

Накануне в Федеральном медико-биологическом агентстве сообщили о регистрации ингаляционного препарата «Лейтрагин», предназначенного для лечения и профилактики пневмонии при заболевании коронавирусной инфекцией. Как отметила глава агентства Вероника Скворцова, на данном этапе «Лейтрагин» планируется применять в стационарных условиях, а использовать его необходимо взрослым пациентам с коронавирусом средней тяжести, у которых не подтверждена беременность.

«Препарат необходимо применять от 30 до 60 минут, максимальный курс — 10 дней. Но обычно, если на ранних стадиях начинать использовать этот препарат, то просто выраженный положительный эффект отмечается через 5-6 ингаляций», — указывала она в эфире телеканала «Россия 24».

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова

РИА Новости

© Павел Бедняков

При этом Татьяна Яковлева пояснила, что ингаляционный препарат направлен на лечение цитокинового шторма, который бывает при всех вирусных пневмониях, в том числе при COVID-19.

«Действие нашего лекарства направлено именно на причину, на этиологию цитокинового шторма, а существующие были направлены только на симптомы. Да, они уменьшали воздействие цитокинового шторма, замедляли его развитие. А «Лейтрагин» не допускает выработку цитокинов», — заявила она.

Статистика COVID-19 в России

За минувшие сутки в России выявлено 8 933 новых случая заболевания коронавирусом, 9383 человека выздоровели, 393 — скончались от осложнений, вызванных COVID-19 и сопутствующими заболеваниями. Больше всего новых эпизодов болезни зарегистрировано в Москве (2876), Санкт-Петербурге (841) и Московской области (770).

С начала пандемии диагноз в стране был подтверждён у 5 099 182 человек, из них активных случаев — 264,5 тыс. Выздоровели 4 711 982 (92,41%) человек, умерли — 122 660 (2,41%).

Согласно данным Роспотребнадзора, в РФ проведено свыше 139,2 млн тестов на наличие коронавируса SARS-CoV-2, 538 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением.

Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко предсказал, что осенью в стране следует ожидать рост заболеваемости COVID-19, если не возрастут темпы вакцинирования населения.

«Поскольку он (коронавирус. — RT) циркулирует в популяции, то, естественно, осенний период — это благоприятный период для роста заболеваемости не только коронавирусом, но и всех заболеваний, которые передаются таким же путём», — цитирует его РИА Новости.

В свою очередь, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов считает, что в России нет рисков всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией этим летом или предстоящей осенью.

«Могут быть небольшие колебания из-за перемещения людей в рамках отпусков. Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — заметил он.