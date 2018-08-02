«Первая очередь готова на 65%»: в Крыму рассказали о ходе строительства федеральной трассы «Таврида»

Строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, идёт по графику. Об этом рассказали в Госкомитете дорожного хозяйства Республики Крым. На данный момент готовность четырёхполосной автодороги общей протяжённостью 250 км составляет 35%. В рамках первой очереди строительства генподрядчик уже выполнил укладку двух полос асфальта длиной 100 км.

Строительство федеральной трассы «Таврида», которая соединит Керчь с Симферополем и Севастополем, идёт в строгом соответствии с графиком. Об этом сообщил глава Государственного комитета дорожного хозяйства Республики Крым Сергей Карпов.

По его словам, первая очередь крымской трассы выполнена на 65%. На этом участке магистрали генеральный подрядчик выполнил укладку двух полос асфальта, протяжённостью 100 км (из 190 км).

«Ход строительства «Тавриды» и качество выполняемых работ находятся на постоянном контроле», — отметил Карпов.

По его словам, пока готовность всей скоростной четырёхполосной трассы составляет 35%.

Строительство федеральной трассы общей протяжённостью 250,7 км разделено на семь этапов, шесть из которых будут проходить на территории Республики Крым, а седьмой — в Севастополе.

Как уточняется на сайте Госкомитета дорожного хозяйства Крыма, в настоящее время строительство «Тавриды» ведётся одновременно на всех этапах и разделено на две очереди: к концу этого года планируется запустить движение на двухполосной трассе от Керчи до Симферополя (1—4 этапы). На этом участке будет построено 86 искусственных сооружений, в том числе 10 транспортных развязок.

Полностью движение до Севастополя по всем четырём полосам трассы планируют открыть в конце 2020 года.

Напомним, что к подготовительным работам на трассе «Таврида» дорожники приступили в феврале 2017 года. Автодорога соединяется с Крымским мостом через Керченский пролив, движение по которому было открыто 16 мая.

В июле строители приступили к укладке рельсов на железнодорожной части Керченского моста. Рабочие двигаются от Тамани к Керчи. Ожидается, что железнодорожное движение по мосту будет открыто в 2019 году.

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«Таврида» удешевит отдых в Крыму

Власти полуострова ожидают, что запуск первой очереди федеральной трассы «Таврида» позволит снять транспортную напряжённость в районе города Феодосия. Кроме того, движение по трассе существенно снизит количество автомобилей на территории Старого Крыма, Белогорска и подъезда к Симферополю.

По мнению главы комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексея Черняка, строительство трассы «Таврида», помимо улучшения транспортной логистики, откроет дополнительные перспективы для туристического отдыха на полуострове.

«И мост, и трасса «Таврида» рассчитаны не только на туристов, но и на снабжение Крыма всем необходимым. Всё это удешевит себестоимость товаров, в том числе продуктов питания. Соответственно, будет удешевление стоимости отдыха в Крыму», — считает Алексей Черняк.

Парламентарий добавил, что запущенная в полном объёме федеральная трасса в ближайшие пять лет позволит Крыму принять 8-10 миллионов туристов.

«Подрывная политика»

Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении шести российских компаний в связи со строительством моста через Керченский пролив. В санкционном списке оказались: ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», судостроительный завод «Залив», АО «ВАД» и ООО «Стройгазмонтаж».

Власти полуострова уже заявили, что новые ограничительные меры ЕС никак не повлияют на темпы строительства железнодорожной части Крымского моста и трассы «Таврида».

«Несмотря на санкции (а их вводили и в процессе строительства), мост был готов гораздо раньше срока, а строительство второй части продолжается. Хотелось бы, чтобы Брюссель понял, что невозможно отменить никакими санкциями тот факт, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации», — отметил в беседе с RT депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара.

Неэффективной политику санкций считает и вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский. По его словам, очередная санкционная история «стопроцентно ни на что не повлияет».

«Успехи в деятельности этих компаний — лучший ответ партии сторонников санкционного режима, которая существует на Западе. В России достаточно работы для этих компаний, они показывают хороший, позитивный результат», — считает Полонский.

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, новые санкции в отношении российских компаний на самом деле направлены против жителей полуострова.

«Запад действует последовательно: поощряет тех, кто занимался энергоблокадой Крыма, и преследует тех, кто строит объекты гражданской инфраструктуры. Подрывная политика, направленная против жителей Крыма», — отметила она.