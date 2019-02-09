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Первая кровь: Полиция Франции применила против "желтых жилетов" гранаты с газом, взрывом протестующему оторвало руку
09 февраля 2019, 21:09 • 27 • Политика
В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих. Одному из "желтых жилетов" оторвало руку взрывом полицейской гранаты с газом.
В Париже начались новые столкновения полиции с участниками протестного движения "желтых жилетов". Правоохранители применили против людей резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом. Взрывом такой гранаты одному из "желтых жилетов" оторвало кисть руки.
Инцидент случился во время протеста "желтых жилетов" у здания Национального собрания Франции. Против митингующих были применены гранаты со слезоточивым газом GLI-F4. Боеприпасы содержат в себе заряд из 25 граммов тротила. Как оказалось, этого достаточно, чтобы оторвать человеку руку.
Съемочная группа видеоагентства Ruptly, которая вела трансляцию с акции протеста, поделилась подробностями происшествия. По их словам, ситуация у здания Национального собрания была очень напряженная, повсюду был слезоточивый газ. В какой-то момент в толпе произошел взрыв.
Напомним, что акции "желтых жилетов" проходят в столице Франции каждые выходные, начиная с середины осени 2018 года. Протестующие недовольны повышением налогов и цен на топливо, и требуют смены президента и правительства.
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