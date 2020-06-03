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Первая группа добровольцев: в Минобороны рассказали о подготовке к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

03 июня 2020, 11:50  •  71 • В России
В специальное медучреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России прибыла первая группа военнослужащих-добровольцев в составе 50 человек. Они примут участие в клинических испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Перед началом исследований добровольцев изолируют на две недели, чтобы исключить возможность заражения участников эксперимента или медперсонала. Предстоящее исследование должно определить безопасность и переносимость вакцины, а также её способность способствовать выработке антител к COVID-19. Согласно плану, испытания должны быть завершены к концу июля.
 
Reuters © Maxim Shemetov
 

Специалисты Минобороны России и Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи завершают подготовку к началу клинических испытаний отечественной вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 3 июня заявили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что первая группа военнослужащих-добровольцев прибыла в специальное медицинское учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны для прохождения обследования и подготовки к испытанию вакцины на людях.

Отбор кандидатов проводился среди проходящих службу по контракту. Одним из требований для участия в эксперименте было отсутствие хронических заболеваний, которые могут затруднить проведение клинических исследований. Всего было отобрано 50 добровольцев, включая пятерых женщин.

«Среди отобранных добровольцев десять медицинских работников, в том числе трое врачей», — рассказал начальник Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко, генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

«Для всех участников это исследование — большая честь и возможность оказать помощь государству в борьбе с опасной болезнью», — цитирует Крюкова газета «Красная звезда».

Как пояснили в Минобороны, чтобы исключить возможность заражения добровольцев и медперсонала COVID-19, перед началом исследований они будут изолированы на 14 дней. В течение этого периода их будут непрерывно тестировать на отсутствие коронавируса.

Отмечается, что вакцина уже прошла испытания на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность на крупных и мелких животных. Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны России, полковник медицинской службы Сергей Борисевич пояснил, что речь идёт об обезьянах и хомяках.

«Проведённые доклинические испытания продемонстрировали развитие полноценного иммунитета к вирусу у экспериментальных животных после введения вакцины», — заявил Борисевич.

Предстоящее исследование должно определить безопасность и переносимость вакцины, а главное — её иммуногенность, то есть способность вызывать выработку организмом защитных антител к COVID-19.

По словам Сергея Борисевича, согласно плану клинические испытания вакцины должны завершиться к концу июля.

Разработка вакцин в России

Накануне вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что массовая вакцинация от COVID-19 в России может начаться осенью, если работа над препаратом пройдёт успешно.

«Как вы знаете, работа над вакциной идёт полным ходом, очень ждём результатов, и специалисты говорят, что в случае успеха осенью уже можно будет начать массовую вакцинацию, но пока нам всем надо научиться жить с учётом тех рисков, которые несёт инфекция», — приводит РИА Новости слова Чернышенко.

Как рассказывала 20 мая вице-премьер Татьяна Голикова, в России на тот момент велась разработка 47 вакцин от коронавируса. Из федерального бюджета на разработку тест-систем и вакцины выделено 3,1 млрд рублей.

Как отметил вице-президент РАН Владимир Чехонин в ходе онлайн-заседания президиума академии наук, в 48-й ЦНИИ Минобороны России передана для доклинических испытаний разработанная учёными РАН и МГУ имени Ломоносова вакцина, которую ВОЗ включила в перечень перспективных. Он отметил, что созданы три прототипа этой поливалентной вакцины и предварительно продемонстрирована их безопасность для лабораторных животных.

Кроме того, Чехонин сообщил, что Институт экспериментальной медицины проводит доклинические испытания вакцины от COVID-19, которую можно будет принимать в виде кисломолочного продукта.

«Мишенью для клонирования является ген, кодирующий S-белок коронавируса (белок, при помощи которого коронавирус заражает здоровую клетку. — RT). В результате ген вводится в область кодирования поверхностных ворсинок бактерии-пробиотика и формируется бактерия с иммуногенным белком вируса на поверхности. Данная вакцина может вводиться в виде кисломолочного продукта», — цитирует ТАСС Чехонина.

Вице-президент РАН также упомянул работу над вакциной, которая блокирует взаимодействие COVID-19 с эпителиальными клетками. По его словам, доклинические испытания препарата проводят военные медики в Санкт-Петербурге.

Согласно последним данным, в России выявлено 432 277 подтверждённых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране выздоровели 195 957 (45,3%) пациентов. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, скончались 5215 человек (1,2%).

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