«Первая февральская оттепель»: синоптики рассказали о погоде на предстоящей неделе

В Москве на следующей неделе по прогнозам синоптиков ожидается первая февральская оттепель. В регион придёт атлантический циклон, который принесёт тепло и снег. В понедельник ночная температура составит -5…-7 ˚С, а дневная повысится до -1…+1 ˚С. Приход весны в Центральной России ожидается в последней декаде марта.

В Москве на следующей неделе ожидается первая февральская оттепель. Об этом RT рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По словам синоптика, погоду на следующей неделе будет определять новый атлантический циклон, который принесёт «порцию тепла и следующую порцию снега».

«Влияние этого циклона начнёт сказываться уже завтра к вечеру. В воскресенье в ночные часы температура будет ещё довольно низкой, а дневная будет держаться на уровне -5…-7 ˚С. И это будет такой последний значимый морозный день предстоящего периода. Уже в ночь на понедельник существенно потеплеет. В Москве ночная температура -5…-7 ˚С, а дневная повысится до -1…+1 ˚С. Ожидается, что это будет первая февральская оттепель», — рассказала она.

8 февраля местами может выпасть снег — в среднем 2-4 мм по региону. Температура воздуха в центре останется порядка -3…+1 ˚С. В последующие дни снег ожидается небольшой. Температура на протяжении среды и четверга будет около -4…+1 ˚С и в ночные, и в дневные часы.

«То есть температура воздуха у нас будет выше климатической нормы на 5-6˚С . Что, естественно, скажется на том, что снег будет если не подтаивать, то оседать. И высота снежного покрова будет уменьшаться за счёт более тёплого воздуха», — сообщила Позднякова.

Она также рассказала, что приход весны в Центральной России ожидается в последней декаде марта.

«У людей приход весны ассоциируется с разными понятиями. У кого-то это тогда, когда везде сошёл снег. У метеорологов есть понятие весны, когда средняя за сутки температура воздуха становится положительной. Будем рассчитывать, что где-то после 20 марта средняя температура будет положительная. Я лично рассчитываю, что наша весна придёт вслед за астрономической весной, которая приходит 22 марта», — отметила синоптик.

Тогда же, по её словам, ожидается активное таяние снега, в том числе в Подмосковье.

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с RT также отметил, что погода на предстоящей неделе будет тёплая.

РИА Новости

© Павел Бедняков

«Сегодняшняя ночь, наверное, будет самая холодная, но неравномерная. В центре Москвы -7…-8 °С, где-то будет до -12 °С, а по области и до -16 °С в низинах. А дальше пойдёт тепло. Уже завтра днём -2…-5 °С. Следующая неделя будет тёплая вплоть до оттепели. Часам к 12 дня температура может доходить до +2 °С. Всё это принесёт тёплый циклон, поэтому ожидаются также и некоторые осадки, такие как снег и мокрый снег», — подтвердил он.

Говоря о Московской области, Цыганков отметил, что более холодная погода будет наблюдаться к юго-востоку от столицы.

«Но это и понятно. У нас по рельефу получается по западу от Москвы возвышенность, а юг, юго-восток и восток — низины. Особенность зимы в том, что холодный воздух внизу скапливается, вот там, соответственно, прохладней», — сказал он.

Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу Москва и регионы Центральной России находятся в зоне повышенного атмосферного давления, чем объясняется солнце и просветы в облаках.

«Такой пушкинский «мороз и солнце», — заметил Тишковец.

В воскресенье, по его словам, к региону подойдёт очередной североатлантический циклон, с запада придут снеговые облака, небо затянет многоярусной облачностью. Ночью минус 7-12°С, днём 0 ... - 5°С.

На следующей неделе, по прогнозам специалиста, погода будет мягкой и слякотной. Ночами до -5 -6°С, а днём столбики термометров будут стремиться к нулю и даже заходить в положительные слабооттепельные значения, пояснил он.

Как сообщал накануне ТАСС со ссылкой на центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Центрального федерального округа, в выходные в ряде регионов ЦФО ожидается похолодание до -9 -16°С. Местами прогнозируются мокрый снег и порывы ветра до 15-17 м/с. Во Владимирской, Рязанской и Смоленской областях столбик термометра ночью опустится до -15 -21°С.

В Воронеже температура воздуха понизится до -17°С. Похолодание до -9 -16°С ночью и -5 -12°С днём также ожидается в выходные в Ярославской, Костромской и Орловской областях.

В Курской, Тамбовской и Белгородской областях прогнозируются небольшие осадки в виде снега, в Воронежской и Смоленской областях в понедельник ожидается мокрый снег.