Первая фаза коронавируса пройдена: Италия открывает парки и запускает предприятия

В Италии с 4 мая снимут ряд ограничений, введённых в стране из-за эпидемии коронавируса. Так, по словам премьер-министра Джузеппе Конте, будут открыты парки, возобновлена работа предприятий и строек.

Политик подчеркнул, что первая фаза борьбы с коронавирусом пройдена, теперь начинается вторая.

По последним данным департамента гражданской обороны Италии, за сутки в стране скончалось 260 человек с диагнозом COVID-19. Это самый низкий показатель, начиная с 14 марта. Так, 27 марта на Апеннинах была зафиксирована самая высокая в мире суточная смертность от коронавируса - 969 человек.