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Первая фаза коронавируса пройдена: Италия открывает парки и запускает предприятия

27 апреля 2020, 23:10  •  88 • В мире
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая в стране будет снят ряд ограничений, введённых ранее на фоне пандемии коронавируса. Так, откроются парки, возобновляется работа промышленных предприятий и строек. По словам политика, Италия прошла первую фазу по борьбе с опасной инфекцией, сегодня было зафиксировано рекордно низкое число умерших с диагнозом COVID-19.
В Италии с 4 мая снимут ряд ограничений, введённых в стране из-за эпидемии коронавируса. Так, по словам премьер-министра Джузеппе Конте, будут открыты парки, возобновлена работа предприятий и строек.
Политик подчеркнул, что первая фаза борьбы с коронавирусом пройдена, теперь начинается вторая.
По последним данным департамента гражданской обороны Италии, за сутки в стране скончалось 260 человек с диагнозом COVID-19. Это самый низкий показатель, начиная с 14 марта. Так, 27 марта на Апеннинах была зафиксирована самая высокая в мире суточная смертность от коронавируса - 969 человек.

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