«Первая фаза гонений»: в РПЦ рассказали о причинах создания новой церкви и преследовании священников на Украине

Создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира в стране и решения религиозного вопроса. Об этом в интервью RT заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Он отметил, что на Украине оказывается масштабное давление на духовенство канонической УПЦ. По мнению представителя Русской православной церкви, не исключено, что за ситуацией с украинской церковью стоят внешние силы и собственные интересы константинопольского патриарха. При этом Легойда отметил, что РПЦ готова к диалогу к Константинополем, но не к «отказу от истины». Также руководитель синодального отдела рассказал о значении встречи патриарха Кирилла с Папой Римским Франциском, а также о том, что изменилось в РПЦ за последние десять лет и как он относится к «моде на православие».

«Не способствует гражданскому миру на Украине»

— Недавно Константинопольский патриархат стал предпринимать действия для предоставления автокефалии раскольническим структурам на Украине. Между Московским патриархатом и Константинополем сложилась крайне сложная ситуация. 15 декабря прошёл так называемый объединительный собор, 6 января планируется вручить томос новоизбранному главе «автокефальной» церкви. Обратима ли ситуация конфликта между Московским и Константинопольским патриархатами, или уже можно говорить о прохождении некой точки невозврата?

— Вся история с этим украинским проектом — так называемой украинской автокефалией — началась в апреле 2018 года... очередная попытка украинской власти, очередное обращение. Верховная рада и до этого обращалась к константинопольскому патриарху, и он совершенно резонно не принимал к рассмотрению этот вопрос, а вот в апреле этого года всё изменилось. В этой ситуации, когда общественный и религиозный лидер ведёт себя непредсказуемо, очень сложно что-то прогнозировать.

Но я могу сказать, что мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине по разным направлениям.

Что касается отношений с Константинополем, то, понимаете: христианин вообще не имеет право думать о какой-то точке невозврата, в том смысле, что мы всегда готовы к диалогу, но этот диалог не может означать отказа от истины. Мы занимаем ту позицию, которую Константинопольский патриархат занимал все эти годы, до апреля 2018 года. Это не вопрос пересмотра нами своей позиции или какого-то компромисса, об этом речь не идёт. Мы готовы говорить, но для этого Константинополь должен войти в этот диалог. У нас сейчас получается пространство непересекающихся монологов. Мы готовы, но мяч не на нашей стороне. Нам нужен какой-то адекватный ответ.

Легойда: мы чрезвычайно обеспокоены ситуацией на Украине

— Вы сказали, что до апреля 2018 года Константинопольский патриархат отказывался от идеи предоставления автокефалии Украине. Что могло повлиять на изменение его решения?

— Об этом лучше спрашивать у Константинопольского патриархата. В канонической Украинской православной церкви 90 епископов. Это люди, которые принимают решения, они свою позицию высказали. На так называемом объединительном соборе были два епископа, не имевших никаких полномочий. То есть если раскольники были в полном составе, то от канонической церкви были два епископа из 90. О каком соединении трёх ветвей православия может вестись речь? Поэтому официальное обоснование, которое даёт Константинополь, не выдерживает никакой критики. Что же касается неофициального обоснования, в котором они не признаются...

Это может быть и зарубежное давление. Потому что, знаете ли, то, что Соединённые штаты Америки открыто демонстрируют свой интерес к этим процессам, — это же не конспирологическая теория: никто не скрывает, что заявления американских официальных лиц гласят, что они поддерживают проект автокефалии.

Ни одна православная поместная церковь, как и другие церкви, не поздравила Епифания с избранием предстоятелем так называемой новой церкви, а представители американского политического истеблишмента поздравили. Нельзя исключать интерес, какое-то давление на патриарха в Стамбуле по этой линии и его сложные обстоятельства.

И собственные интересы, которых ведь тоже никто не скрывает. Речь о том, что Стамбул, константинопольский патриарх получит на Украине порядка 20 так называемых ставропигий, то есть храмов, или, может быть, даже монастырей, которые будут находиться в его прямом подчинении. То есть церковь вроде самостоятельная, а какие-то вещи будут напрямую подчиняться константинопольскому патриарху.

Мы с вами должны понимать, что такое Константинопольский патриархат сегодня. Это 1,5 тыс. греков в Стамбуле и во всём мире. Они говорят, что 5 млн, из них 3 млн — в США и Канаде, — против 150 млн Русской православной церкви из всего 300 млн православных в мире. Когда вы эти цифры сравниваете, то даже не нужно задаваться вопросом, в чём тут интерес и выгода, — а они, к сожалению, становятся очевидными. Хотя понятно, что верующие люди и тем более епископы не должны об этом думать, но некоторые думают.

Легойда об автокефалии на Украине: США открыто демонстрируют свой интерес

— Как РПЦ может отреагировать на завершение процесса по предоставлению автокефалии раскольникам на Украине?

— Мне кажется, что наша реакция уже была и она однозначно понятна. Поскольку сегодня русская церковь не находится в общении с Константинопольским патриархатом, поскольку те неканонические действия, которые совершены, по формулировке нашего Синода, сделали невозможным продолжение нашего общения. Какая ещё может быть более серьёзная реакция?

И конечно, мы будем продолжать стучаться в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию на Украине. Потому что то, что произошло, не способствует ни гражданскому миру на Украине, ни разрешению религиозной ситуации. Важно понимать: то, что произошло 15 декабря и произойдёт 6 января, отбросит украинское общество ещё дальше от мира, от решения религиозного вопроса.

— Какой может быть цель преследования духовенства УПЦ Московского патриархата со стороны украинских властей?

— До 15 декабря была цель принуждения к «собору». Это попытка повлиять на епископов, запугать их или, может быть, какими-то способами задобрить. Но попытка провалилась… У канонической Украинской православной церкви 12 тыс. приходов — это самая большая религиозная организация на Украине. Наверное, кому-то эта цифра не даёт покоя.

— Отразилось ли введённое в ряде регионов Украины военное положение на деятельности УПЦ?

Духовенство Ровенской епархии Украинской православной церкви пришло в управление СБУ в Ровенской области, чтобы поддержать священнослужителей, которых 5 декабря 2018 года вызвали на допросы.

© Информационно-просветительский отдел УПЦ

— Сейчас вообще всё отражается. Это и приглашения на беседы в СБУ, и попытки провокаций националистов у храмов. Я напомню, что с 2014 года 50 храмов канонической церкви были захвачены националистами, причём даже в ситуациях, когда украинский суд принимал решение, что это община канонической церкви. Всё равно были успешные в этом смысле попытки храм забрать. Поэтому объяснение только одно: давление продолжается.

— По вашему мнению, может ли это преследование духовенства УПЦ со стороны СБУ вместе с проведением так называемого объединительного собора в итоге привести к началу масштабных гонений на каноническую церковь на Украине?



— То, что происходит сейчас, — это уже масштабное давление. Представьте себе, что человека вызывают в службу безопасности, с ним беседуют, ему предъявляют что-то, обыски проводят. Это очень серьёзно, это никому не понравится. То есть это уже первая фаза гонений. Заводятся уголовные дела под каким-то непонятным предлогом, или насильно человека доставляют (так с одним епископом было) в сопровождении сотрудника СБУ в Киев на какую-то встречу. Это не гонения, не давление? Вспоминаются времена Советского Союза в этом смысле... казалось бы, в XXI веке этого уже не может быть после всего, что мы проходили в XX веке. Но получается, что может. Поэтому надеемся, что это не перейдёт в какую-то следующую фазу, когда начнётся более серьёзный прессинг, но исключать, к сожалению, ничего нельзя.

«Мода на православие — точно лучше, чем мода на пиво»

— В феврале исполняется десять лет со дня интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Как церковь изменилась за это время?

— Я думаю, что очень сильно изменилась. За относительно короткий срок, то есть с конца 80-х — начала 90-х годов прошлого века пройден очень большой путь. Самое главное — что люди начинают соотносить свои религиозные взгляды с повседневной жизнью. Может быть, не так сильно, как хотелось бы, но если в 1990-х годах, говоря о высоком проценте православных верующих, мы имели в виду, что для многих это была скорее культурная идентичность, чем религиозная, то сегодня для многих людей — уже религиозная.

— Бывает, что люди называют себя православными, но являются таковыми лишь номинально. Не ходят в храм, либо они, как иногда говорят, не прихожане, а захожане. Проводится ли с этими людьми какая-то работа?

— Церковь же не корпорация и даже не государство, которое обязательно принимает программы молодёжной или ещё какой-то политики. Важно понимать, что пульс церковной жизни бьётся там, где человек встречается со священником. И это самое главное. Это никакими бумагами, никакими указами нельзя отрегулировать.

В православии нет таких алгоритмов, как, скажем, у наших протестантских коллег, где всё можно описать: если «а», то «б». Православие в этом смысле очень индивидуально подходит к каждому человеку. Допустим, к священнику придут четыре человека с одной и той же проблемой, а он им даст четыре разных совета. Почему? Потому что люди разные. У них даже может быть проблема одна и та же, но у них разный, как говорят в вашей английской редакции, background. Это предполагает индивидуальную работу. Вот в этом служение церкви и заключается — оно минимально алгоритмизировано. Это такой серьёзный труд с каждым конкретным человеком. И надо понимать, что церковь меняет людей, а люди меняют мир. Церковь проводит работу с сердцем, с тем, чтобы человек понял, что он христианин. И когда он это понял, тогда будет совершать дела любви.

— Стали ли россияне чаще венчаться в последние годы?

— У меня нет точной статистики, но, конечно, венчание — распространённая сегодня форма вступления в брак для многих. Думаю, что мы можем говорить о том, что стали венчаться чаще. Но здесь важно понимать, что это, с одной стороны, такая устоявшаяся мода. Это немножко противоречит (смыслу данного таинства. — RT), потому что мода — это обычно нечто поверхностное, то, что быстро меняется.

Но, честно говоря, когда спрашивают: «А мода на православие — это хорошо или плохо?», я всегда говорю, что это точно лучше, чем мода на пиво.

Историческая встреча

— Какие поездки за рубеж патриарх планирует в ближайшее время?

— Всё зависит от того, что мы понимаем под зарубежными поездками. Просто важно понять, что патриарх совершает зарубежные поездки не в качестве гражданина РФ, а в качестве предстоятеля церкви, поэтому, когда патриарх едет, например, в Белоруссию, или в Молдавию, или в Казахстан, он едет туда не как представитель Российской Федерации, посещающий Казахстан, а к своей пастве. Потому что все эти страны представляют зону канонической ответственности Русской православной церкви. И в таком смысле это обычные поездки, которые патриарх периодически совершает. У нас, к сожалению, сейчас нет возможности по известным причинам посещать Украину, но до 2014 года патриарх совершал туда визиты не менее двух раз в год.

Что касается стран, которые не являются зоной канонической ответственности русской церкви, то возможны поездки туда, где есть поместные православные церкви, — по приглашению предстоятелей этих церквей. Если говорить о поездках в другие страны, то они, как правило, связаны с приглашениями от религиозных лидеров этих государств.

— В феврале 2016 года на Кубе состоялась встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Многие эксперты и СМИ назвали эту встречу исторической. Есть ли уже планы проведения новой встречи между патриархом и папой?

Легойда о встрече патриарха Кирилла и Папы Римского: это историческая встреча

До этого она так не воспринималась, и все односторонние усилия, в том числе нашей церкви, не приводили к результатам. После этой встречи эта тема стала очевидной, и уже невозможно стало игнорировать преследование христиан за то, что они христиане, в современном мире — на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Встреча имела очень серьёзную повестку.

Нельзя сказать, что обозначенные там темы и движение, которое стало возможным после этой встречи, исчерпаны. Когда станет понятно, что есть необходимость в следующей встрече, тогда она будет на повестке дня. Пока об этом немного преждевременно говорить.

— За последние годы удалось привезти в Россию для поклонения различные христианские святыни, например Пояс Богородицы, Дары волхвов, мощи святителя Николая Чудотворца и другие. Есть ли договорённости или планы привезти в Россию другие христианские святыни из-за рубежа?

— Есть специальная церковная комиссия, которая этим занимается. Действительно, приезжали святыни из разных уголков православного мира. Но для нас важно прежде всего то, что, в принципе, когда человек ходит в храм, приходит на литургию в воскресенье, причащается, — это и есть самая главная святыня в христианстве. Ничего более важного для христианина нет. Поэтому необязательно ждать, когда что-то привезут, и при этом не ходить в церковь. Всегда можно посетить храм, где есть святыни, или просто прийти в воскресенье на службу.