Первая дистанционная война в мире: Как "Буря в пустыне" создала из Америки "беспредельщика"

Уходящий президент США Дональд Трамп (20 января назначена инаугурация нового главы Белого дома Джо Байдена) известен тем, что, в отличие от его последних предшественников, не развязал ни одной войны. Однако военный бюджет при столь миролюбивом политике бил рекорды. На Пентагон уходило более 700 млрд долларов!

А теперь политические эксперты затаили дыхание и ждут, останется ли Трамп не развязавшим ни одной войны президентом США или всё же решится на военный конфликт с Ираном? Последствия такого опрометчивого шага непредсказуемы. Вспыхнуть может весь Ближний Восток.

Впрочем, обострять ситуацию в этом регионе американцы мастера. И об этом говорят события 30 летней давности, когда американцы провели, по сути, последнюю для себя легитимную военную операцию "Буря в пустыне" (Operation Desert Storm). За 43 дня союзники США разгромили иракскую армию с разрешения Совбеза ООН.

Роковой просчёт Хусейна

Президент Ирака Саддам Хусейн обвинил Кувейт в том, что, мол, тот производит больше нефти, чем было оговорено, а ещё ворует топливо из иракских скважин. Сумма компенсации "потерь" тогда была названа астрономической - 2,4 млрд долларов, плюс от Кувейта потребовали списать задолженности по займам, полученным во время ирано-иракской войны (17 млрд долларов). Багдад получил отказ. А 2 августа 1990 года иракская армия уже вторглась в Кувейт. Но это оказалось роковым просчётом Хусейна.

29 ноября 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую применить к Ираку все доступные меры воздействия, но в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.

Первая дистанционная война и… последняя легитимная

Как отметил в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов, операция "Буря в пустыне", стала "первой дистанционной войной", когда американцы практически не использовали солдат.

И военнослужащие, и бронетехника использовались лишь на конечном этапе, когда армия Ирака была и вымотана, и истощена бомбардировками и ракетными ударами, - обратил внимание эксперт. - И, соответственно, эта операция стала последней легитимной операцией, которую американцы провели с согласия Совета Безопасности Организации Объединённых Наций. Все последующие операции были незаконные. По сути, империалистические.

"Измотали" армию за 43 дня: ни сна, ни отдыха

Сама операция длилась 43 дня. Из них наземная часть, как отмечает военный эксперт, - всего-навсего четыре дня.

То есть 39 дней по позициям Ирака, иракской армии работали самолёты НАТО - и в первую очередь Соединённых Штатов Америки, - крылатые ракеты и реактивные системы залпового огня большой дальности, дальнобойная артиллерия и так далее, - пересказывает ход событий Кнутов. - Вот, представьте себе, вас месяц обстреливают, практически не дают вам спать, нормально есть. Вас просто вымотали. Вот такая же история была и с противовоздушной обороной Ирака.

По словам эксперта, ПВО Ирака тогда впервые столкнулась с самолётом F-117 - "Ночным охотником". Кроме того, против армии Саддама Хусейна были использованы системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), противорадиолокационные снаряды HARM.

Но самое главное крылось в самой стратегии ведения боевых действий. Она, отмечает Кнутов, "в корне отличалась от той, на которую рассчитывало руководство Ирака".

То есть никто иракскую армию не атаковал. Её просто долбали, били с воздуха, с помощью авиации, крылатых ракет, высокоточного оружия, в течение почти 40 дней. И когда её вымотали, когда уже солдаты были все деморализованы, из-за того что нормально целый месяц, больше месяца, не ели и не спали, только тогда войска коалиции пошли в атаку и, собственно говоря, с поставленной задачей быстро справились,

- резюмировал собеседник Царьграда.

Дезинформация даже в боевых потерях

Ещё одной отличительной чертой "Бури в пустыне" стала мощная дезинформация.

Была продумана спецоперация по высадке морского десанта на территорию Кувейта. На самом деле удар был нанесён непосредственно из пустынных районов, опять же, по армии Ирака, - продолжает Кнутов. - СМИ распространяли ту информацию, которая нужна Пентагону.

Даже по цифрам потерь информация, как отмечается, была во многом фальсифицирована: иракские потери будут завышены, а американские - занижены.

Это было сделано специально, для того чтобы показать превосходство американцев, - уточнил Кнутов. - На самом деле были ситуации, когда те же "Абрамсы" просто уничтожались из стрелкового оружия. Когда зажигательная пуля попадала во вспомогательный генератор, который работает во время стоянки. Загоревшееся масло протекало в двигатель. Тот загорался, от него загоралась боеукладка - и от "Абрамса" оставались груды металла. И такие случаи бывали. Но об этом не говорится до сих пор.

Предательство генералов

Был и ещё один момент, на который обратил внимание военный эксперт: в ряде случаев иракская армия действительно могла нанести серьёзные потери американцам, но не сделала этого из-за предательства. Предательства генералов.

Были куплены иракские генералы. Каждому из них, даже вот из той гвардии Хусейна, знаменитой, на которую делалась тогда ставка, каждому из них занесли потом чемодан, предоставили гражданство английское, дали возможность приобрести дом в Лондоне и приехать туда с семьёй, - поясняет эксперт. - Поэтому предательство среди генералитета было колоссальное.

25 февраля началась массовая сдача иракских военных в плен. Три дня спустя, утром 28 февраля, иракские войска прекратили сопротивление по всему фронту. Это был полный разгром.

Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности ООН относительно конфликта.