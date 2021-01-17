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Первая дистанционная война в мире: Как "Буря в пустыне" создала из Америки "беспредельщика"
17 января 2021, 13:00 • 43 • Политика
17 января 1991 года началась разгромная для иракской армии операция "Буря в пустыне", ставшая первой дистанционной войной в мире и последней легитимной для США. После этого Америка превратилась в военного "беспредельщика", а её последующие военные операции, по словам военного эксперта Юрия Кнутова, были незаконными и, по сути, империалистическими.
Уходящий президент США Дональд Трамп (20 января назначена инаугурация нового главы Белого дома Джо Байдена) известен тем, что, в отличие от его последних предшественников, не развязал ни одной войны. Однако военный бюджет при столь миролюбивом политике бил рекорды. На Пентагон уходило более 700 млрд долларов!
А теперь политические эксперты затаили дыхание и ждут, останется ли Трамп не развязавшим ни одной войны президентом США или всё же решится на военный конфликт с Ираном? Последствия такого опрометчивого шага непредсказуемы. Вспыхнуть может весь Ближний Восток.
Впрочем, обострять ситуацию в этом регионе американцы мастера. И об этом говорят события 30 летней давности, когда американцы провели, по сути, последнюю для себя легитимную военную операцию "Буря в пустыне" (Operation Desert Storm). За 43 дня союзники США разгромили иракскую армию с разрешения Совбеза ООН.
Роковой просчёт Хусейна
Президент Ирака Саддам Хусейн обвинил Кувейт в том, что, мол, тот производит больше нефти, чем было оговорено, а ещё ворует топливо из иракских скважин. Сумма компенсации "потерь" тогда была названа астрономической - 2,4 млрд долларов, плюс от Кувейта потребовали списать задолженности по займам, полученным во время ирано-иракской войны (17 млрд долларов). Багдад получил отказ. А 2 августа 1990 года иракская армия уже вторглась в Кувейт. Но это оказалось роковым просчётом Хусейна.
29 ноября 1990 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию, разрешающую применить к Ираку все доступные меры воздействия, но в соответствии с Уставом Организации Объединённых Наций.
Первая дистанционная война и… последняя легитимная
Как отметил в беседе с Царьградом военный эксперт Юрий Кнутов, операция "Буря в пустыне", стала "первой дистанционной войной", когда американцы практически не использовали солдат.
"Измотали" армию за 43 дня: ни сна, ни отдыха
Сама операция длилась 43 дня. Из них наземная часть, как отмечает военный эксперт, - всего-навсего четыре дня.
По словам эксперта, ПВО Ирака тогда впервые столкнулась с самолётом F-117 - "Ночным охотником". Кроме того, против армии Саддама Хусейна были использованы системы РЭБ (радиоэлектронной борьбы), противорадиолокационные снаряды HARM.
Но самое главное крылось в самой стратегии ведения боевых действий. Она, отмечает Кнутов, "в корне отличалась от той, на которую рассчитывало руководство Ирака".
- резюмировал собеседник Царьграда.
Дезинформация даже в боевых потерях
Ещё одной отличительной чертой "Бури в пустыне" стала мощная дезинформация.
Даже по цифрам потерь информация, как отмечается, была во многом фальсифицирована: иракские потери будут завышены, а американские - занижены.
Предательство генералов
Был и ещё один момент, на который обратил внимание военный эксперт: в ряде случаев иракская армия действительно могла нанести серьёзные потери американцам, но не сделала этого из-за предательства. Предательства генералов.
25 февраля началась массовая сдача иракских военных в плен. Три дня спустя, утром 28 февраля, иракские войска прекратили сопротивление по всему фронту. Это был полный разгром.
Ирак был вынужден освободить Кувейт и признать все резолюции Совета Безопасности ООН относительно конфликта.
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