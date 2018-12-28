Перуанского школьника пригласили на пост министра развития и социнтеграции

Перуанское министерство развития и социальной интеграции возглавит на один день школьник из малообеспеченной семьи, который в своем рождественском пожелании написал, что хочет хоть чем-то помочь бедным детям страны.

Перуанский школьник из малообеспеченной семьи станет министром развития и социальной интеграции страны, чтобы помочь детям, живущим на улицах, сообщает телеканал "360" со ссылкой на заявление перуанского ведомства в Facebook.

В рамках государственной программы, предоставляющей помощь детям из необеспеченных слоев населения, перед Рождеством были записаны пожелания таких детей. Хесус Рамос в своем пожелании написал, что очень хотел бы иметь возможность помогать бедным детям. К такому желанию школьника не осталась равнодушной министр развития и социальной интеграции Перу Лилиана Ла Роса и пригласила ребенка возглавить на один день свое ведомство, чтобы вместе они могли принять важные решения.

"Будем работать вместе, ты станешь министром на один день, чтобы мы вместе приняли лучшие решения для детей Перу", — заявила Лилиана Ла Роса.