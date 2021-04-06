Перспективы военного союза России и Китая оценил Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

Москва и Пекин не собираются делать аналог НАТО

Российско-китайские отношения сейчас находятся на лучшем уровне за всю историю, поэтому они обрастают множеством спекуляций. На это обратил внимание глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник, 6 апреля.

В том числе, постоянно муссируются слухи о создании российско-китайского аналога НАТО. По словам министра, эти сообщения не имеют оснований.

"Отношения (– РФ и КНР – прим.ред.) не преследуют цель создания военного союза",

– передает РИА "Новости" слова Лаврова.

Министр иностранных дел РФ сейчас находится с визитом в Дели. Он провел переговоры с коллегой Субраманиамом Джайшанкаром, а также незапланированную встречу с представителем Белого дома Джимом Керри.

Ранее Лавров отмечал, что в совместных документах РФ и КНР о сотрудничестве прямо сказано, что оно не строится, как военный союз, и в объединении армий для противостояния НАТО стороны не нуждаются. При этом в Москве и Пекине отмечают рост конфронтации со стороны Запада. На эти "злостные действия" Россия и Китай непременно будут реагировать, причем не всегда симметрично, предупредил глава российской дипломатии.