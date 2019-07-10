Перспективы «Темпсетов» в противостоянии с ВКС России. О чём грезят в «BAE Systems»? • 62 • Аналитика









Оперативное развёртывание серийных машин в зонах военно-политического разлома на европейском ТВД — одна из основных причин повышенного интереса к проекту «Tempset»

Объясняется это в первую очередь географией противовоздушных зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, закреплённых за военно-воздушными силами потенциальных стран-операторов перспективных «Темпсетов» (Великобритании и Швеции) и предусматривающих регулярные «встречи» с наиболее передовыми российскими истребителями Су-35С и Су-57 в небе над Балтийским морем. В случае повышения градуса военно-политической напряженности на европейском условном ТВД именно истребителям «Tempset» (вместе со шведскими «Gripen-E», а также F-35A ВВС Норвегии и Польши) предстоит проверить на прочность мощнейшие «зонтики» ПВО-ПРО, возведённые на дальних подступах к воздушным рубежам России в Калининградской и Ленинградской областях. Здесь-то шведы и англичане и столкнутся с серьёзными проблемами.



Как известно, после поступления на вооружение 500-го, 1488-го, 1490-го и 1544-го зенитно-ракетных полков 2-й Краснознамённой дивизии ПВО новейших зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» шансы «Темпсетов» на успешную реализацию каких-либо дерзких воздушных операций близ наших западных воздушных границ будут сведены к нулю. Не спасёт ситуацию даже низковысотный режим оперирования, ведь «Витязи» смогут противопоставить противнику уникальные дальнобойные зенитные ракеты 9М96ДМ, оснащённые активными радиолокационными ГСН и способные перехватывать аэродинамические цели за пределами радиогоризонта (по целеуказанию от самолётов ДРЛО и других средств радиотехнической / радиолокационной разведки воздушного базирования).



Не на руку BAE Systems (головной подрядчик проекта «Tempset») и странам-операторам новых истребителей также играет анонсированная в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» сделка между «ГосМКБ «Вымпел» и Минобороны России на поставку Воздушно-космическим силам перспективных ракет воздушного боя большой дальности «Изделие 180». Безусловно, речь идёт не о «замороженном» проекте «ракетно-прямоточной» УРВВ «Изделие 180-ПД», финализация которого могла обеспечить истребительным авиаполкам ВКС тотальное господство в воздухе над истребителями ОВВС НАТО, оснащёнными ракетами «Метеор» и AIM-120D, но даже такая подвижка позволит лётчикам Су-35С и Су-57 периодически устанавливать какой-никакой, но всё же паритет в дальнем воздушном бою с новейшими истребителями ВВС европейских государств, включая распиаренный «Tempset». Ведь хорошо известно, что новое «Изделие 180» (в отличие от серийных РВВ-СД) получит мощный двухрежимный РДТТ, доводящий эффективную дальность перехвата маневрирующих целей до 140—150 км, маломаневренных — 170—180 км.



«Tempset» — инструмент, который нельзя недооценивать

Тем не менее, было бы верхом наивности недооценивать перспективное детище от BAE Systems. Ведь в дополнение к «высокоэнергетическим» ракетам «воздух-воздух» MBDA «Meteor», предсерийные и серийные «Темпсеты» получат уникальную радиоэлектронную начинку, представленную: многорежимным АФАР-радаром следующего поколения на основе нитрид-галлиевых ППМ, высокочувствительными датчиками системы предупреждения об облучении и радиотехнической разведки, а возможно, и более совершенным (в сравнении с «Link-16/JTIDS») терминалом обмена тактической информацией по защищённому радиоканалу связи, разработанным специалистами SAAB и функционирующим в диапазоне от 960 до 1215 МГц.



В случае с радаром речь может идти о глубоко усовершенствованной станции «Captor-E», в разработке которой принимает участие один из подрядчиков программы «Team Tempset» — англо-итальянское подразделение «Leonardo SpA». Важной технической особенностью данного радиолокационного комплекса, изначально разрабатываемого для оснащения последних модификаций «Тайфунов», является наличие механической системы доворота полотна АФАР в азимутальной плоскости, расширяющей сектор обзора станции до 200 градусов, что позволяет лётчикам «заглянуть» на 10 градусов в заднюю полусферу без необходимости доворота истребителя.



Наиболее известные АФАР-РЛС AN/APG-77 и AN/APG-62(V)3 и даже «Жук-АЭ» данной способностью не обладают. Высокая термостойкость нитрид-галлиевых элементов данного семейства РЛС позволяет реализовать повышенные «энергетические» режимы работы, обеспечивая дальность обнаружения целей с ЭПР 0,2—0,3 кв. м (соответствует нашему Су-57) порядка 115—140 км. С учётом дальности действия «Метеоров» в 130—150 км «Темпсеты» будут представлять собой достаточно грозный «инструмент» для завоевания господства в воздухе, заметно превосходящий семейство F-35A/B/C.



Что касается системы обмена тактической информацией, то наиболее вероятна интеграция глубоко модернизированного «сетецентрического терминала» CDL 39 («Common Data Link 39»), стандартный вариант которого присутствует сегодня в составе БРЭО истребителей «Грипен». Задача проектирования именно этой части элементной базы могла быть возложена на плечи специалистов SAAB AB во время обсуждения со штаб-квартирой «BAE Systems» условий присоединения к программе «Team Tempset». Отталкиваясь от данных, фигурирующих в открытых источниках, можно сделать вывод о том, что скорость передачи данных у CDL 39 значительно выше, чем у «Link-16», а высокий уровень защищённости канала реализуется не только благодаря режиму псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), но и за счёт использования определённого кодирования (вероятно, кода Рида — Соломона).



Определённую пищу для размышлений предоставил нам и первый массогабаритный макет-демонстратор истребителя «Tempset», представленный на широкое обозрение публики во время проведения Международного авиакосмического салона «Farnborough Air Show 2018». Можно обратить внимание на оригинальную интегральную аэродинамическую компоновку с развитой хордой крыла, «несущим фюзеляжем», крылом огромной площади (не менее 65—80 кв. м) и «несущими» заострёнными рёбрами, обрамляющими носовую часть фюзеляжа (не менее 65—80 кв. м), что предусматривает отличную угловую скорость разворота, а также полёты с углами атаки порядка 45—50 градусов. Очевидно, что специалисты «BAE Systems», ознакомившись с маневренными возможностями Су-57 и F-22A, продемонстрированными в рамках выступлений на различных авиасалонах, делают ставки не только на ДВБ, но и на должные ЛТХ своего детища в «собачьей свалке». Как показал тщательный мониторинг западноевропейских и российских военно-аналитических порталов и блогов, анонсированное информационным изданием «The Telegraph» присоединение шведского авиастроительного концерна SAAB AB к программе разработки британского малозаметного истребителя 6-го поколения «Tempset» стало предметом весьма жарких дискуссий в кругах любителей военной техники в целом и тактической авиации в частности. И даже несмотря на полную «информационную размытость» относительно окончательной аэродинамической компоновки планера и архитектуры БРЭО первого лётного прототипа новой машины, интерес к амбициозной программе «Team Tempset» продолжает нарастать не по дням, а по часам.Объясняется это в первую очередь географией противовоздушных зон ограничения и воспрещения доступа и манёвра A2/AD, закреплённых за военно-воздушными силами потенциальных стран-операторов перспективных «Темпсетов» (Великобритании и Швеции) и предусматривающих регулярные «встречи» с наиболее передовыми российскими истребителями Су-35С и Су-57 в небе над Балтийским морем. В случае повышения градуса военно-политической напряженности на европейском условном ТВД именно истребителям «Tempset» (вместе со шведскими «Gripen-E», а также F-35A ВВС Норвегии и Польши) предстоит проверить на прочность мощнейшие «зонтики» ПВО-ПРО, возведённые на дальних подступах к воздушным рубежам России в Калининградской и Ленинградской областях. Здесь-то шведы и англичане и столкнутся с серьёзными проблемами.Как известно, после поступления на вооружение 500-го, 1488-го, 1490-го и 1544-го зенитно-ракетных полков 2-й Краснознамённой дивизии ПВО новейших зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» шансы «Темпсетов» на успешную реализацию каких-либо дерзких воздушных операций близ наших западных воздушных границ будут сведены к нулю. Не спасёт ситуацию даже низковысотный режим оперирования, ведь «Витязи» смогут противопоставить противнику уникальные дальнобойные зенитные ракеты 9М96ДМ, оснащённые активными радиолокационными ГСН и способные перехватывать аэродинамические цели за пределами радиогоризонта (по целеуказанию от самолётов ДРЛО и других средств радиотехнической / радиолокационной разведки воздушного базирования).Не на руку BAE Systems (головной подрядчик проекта «Tempset») и странам-операторам новых истребителей также играет анонсированная в ходе международного военно-технического форума «Армия-2019» сделка между «ГосМКБ «Вымпел» и Минобороны России на поставку Воздушно-космическим силам перспективных ракет воздушного боя большой дальности «Изделие 180». Безусловно, речь идёт не о «замороженном» проекте «ракетно-прямоточной» УРВВ «Изделие 180-ПД», финализация которого могла обеспечить истребительным авиаполкам ВКС тотальное господство в воздухе над истребителями ОВВС НАТО, оснащёнными ракетами «Метеор» и AIM-120D, но даже такая подвижка позволит лётчикам Су-35С и Су-57 периодически устанавливать какой-никакой, но всё же паритет в дальнем воздушном бою с новейшими истребителями ВВС европейских государств, включая распиаренный «Tempset». Ведь хорошо известно, что новое «Изделие 180» (в отличие от серийных РВВ-СД) получит мощный двухрежимный РДТТ, доводящий эффективную дальность перехвата маневрирующих целей до 140—150 км, маломаневренных — 170—180 км.Тем не менее, было бы верхом наивности недооценивать перспективное детище от BAE Systems. Ведь в дополнение к «высокоэнергетическим» ракетам «воздух-воздух» MBDA «Meteor», предсерийные и серийные «Темпсеты» получат уникальную радиоэлектронную начинку, представленную: многорежимным АФАР-радаром следующего поколения на основе нитрид-галлиевых ППМ, высокочувствительными датчиками системы предупреждения об облучении и радиотехнической разведки, а возможно, и более совершенным (в сравнении с «Link-16/JTIDS») терминалом обмена тактической информацией по защищённому радиоканалу связи, разработанным специалистами SAAB и функционирующим в диапазоне от 960 до 1215 МГц.В случае с радаром речь может идти о глубоко усовершенствованной станции «Captor-E», в разработке которой принимает участие один из подрядчиков программы «Team Tempset» — англо-итальянское подразделение «Leonardo SpA». Важной технической особенностью данного радиолокационного комплекса, изначально разрабатываемого для оснащения последних модификаций «Тайфунов», является наличие механической системы доворота полотна АФАР в азимутальной плоскости, расширяющей сектор обзора станции до 200 градусов, что позволяет лётчикам «заглянуть» на 10 градусов в заднюю полусферу без необходимости доворота истребителя.Наиболее известные АФАР-РЛС AN/APG-77 и AN/APG-62(V)3 и даже «Жук-АЭ» данной способностью не обладают. Высокая термостойкость нитрид-галлиевых элементов данного семейства РЛС позволяет реализовать повышенные «энергетические» режимы работы, обеспечивая дальность обнаружения целей с ЭПР 0,2—0,3 кв. м (соответствует нашему Су-57) порядка 115—140 км. С учётом дальности действия «Метеоров» в 130—150 км «Темпсеты» будут представлять собой достаточно грозный «инструмент» для завоевания господства в воздухе, заметно превосходящий семейство F-35A/B/C.Что касается системы обмена тактической информацией, то наиболее вероятна интеграция глубоко модернизированного «сетецентрического терминала» CDL 39 («Common Data Link 39»), стандартный вариант которого присутствует сегодня в составе БРЭО истребителей «Грипен». Задача проектирования именно этой части элементной базы могла быть возложена на плечи специалистов SAAB AB во время обсуждения со штаб-квартирой «BAE Systems» условий присоединения к программе «Team Tempset». Отталкиваясь от данных, фигурирующих в открытых источниках, можно сделать вывод о том, что скорость передачи данных у CDL 39 значительно выше, чем у «Link-16», а высокий уровень защищённости канала реализуется не только благодаря режиму псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ), но и за счёт использования определённого кодирования (вероятно, кода Рида — Соломона).Определённую пищу для размышлений предоставил нам и первый массогабаритный макет-демонстратор истребителя «Tempset», представленный на широкое обозрение публики во время проведения Международного авиакосмического салона «Farnborough Air Show 2018». Можно обратить внимание на оригинальную интегральную аэродинамическую компоновку с развитой хордой крыла, «несущим фюзеляжем», крылом огромной площади (не менее 65—80 кв. м) и «несущими» заострёнными рёбрами, обрамляющими носовую часть фюзеляжа (не менее 65—80 кв. м), что предусматривает отличную угловую скорость разворота, а также полёты с углами атаки порядка 45—50 градусов. Очевидно, что специалисты «BAE Systems», ознакомившись с маневренными возможностями Су-57 и F-22A, продемонстрированными в рамках выступлений на различных авиасалонах, делают ставки не только на ДВБ, но и на должные ЛТХ своего детища в «собачьей свалке». Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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