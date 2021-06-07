Перспективы сертификации «Спутника V» и взаимные поездки: Путин обсудил с главой Евросовета борьбу с коронавирусом

Владимир Путин обсудил вопросы борьбы с коронавирусом в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Темами беседы, в частности, стали обеспечение условий для взаимных поездок граждан и перспективы сертификации в ЕС российской вакцины «Спутник V». Между тем с 7 июня в Словакии началось применение «Спутник V». Соответствующие прививки одобрены для жителей страны в возрасте от 18 до 60 лет. Как сообщили СМИ со ссылкой на Минздрав республики, за первые несколько дней с момента открытия регистрации на вакцинацию российским препаратом записались более 5 тыс. человек.

Владимир Путин в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем обсудил ряд вопросов, среди которых — перспективы сертификации в Европе российской вакцины «Спутник V», а также взаимные поездки граждан.

«Затрагивались вопросы борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая перспективы сертификации в ЕС российского препарата «Спутник V» и обеспечение условий для взаимных поездок граждан при соблюдении противоэпидемических ограничений», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля по итогам беседы.

Напомним, что Россия обратилась в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для регистрации «Спутник V» в ЕС 29 января. В конце апреля стало известно о завершении первого этапа экспертизы вакцины. Кроме того, в начале июня в РФПИ заявили, что не получали критических замечаний от EMA.

Старт вакцинации «Спутник V» в Словакии

С 7 июня в Словакии начинается вакцинация российским препаратом «Спутник V», сообщает Минздрав республики. Как уточняет ТАСС со ссылкой на ведомство, прививки российской вакциной будут делать поэтапно в разных регионах страны.

Напомним, что Словакия получила партию вакцины «Спутник V» 1 марта 2021 года. Республика стала второй в ЕС страной, применяющей этот российский препарат (первой была Венгрия).

Регистрация желающих сделать прививку российским препаратом открылась ранее для жителей республики в возрасте от 18 до 60 лет. По информации «Словацкого радио», за несколько дней на процедуру записались 5 тыс. человек.

РИА Новости

© Алессандро Рота

В России вакцина «Спутник V» зарегистрирована в августе 2020 года. С тех пор препарат был одобрен к использованию в 67 странах мира с общим населением более 3,5 млрд человек. Кроме того, 7 июня стало известно, что российская однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в Республике Конго. Об этом говорится в официальном сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

В фонде также напомнили, что в марте текущего года Минздрав Республики Конго зарегистрировал вакцину «Спутник V». Препарат одобрили к применению в рамках ускоренной процедуры.

«Приветствуем решение Министерства здравоохранения одобрить также препарат «Спутник Лайт», которое обеспечит Республике Конго доступ к ещё одной безопасной, эффективной и доступной российской вакцине», — приводит пресс-служба РФПИ заявление руководителя фонда Кирилла Дмитриева.

Между тем в Сербии рассказали о перспективах экспорта вакцины «Спутник V», произведённой в республике. По этому вопросу высказался председатель народной скупщины (парламента) Сербии Ивица Дачич, напомнив, что «Сербия станет единственной страной в Европе, которая будет производить российскую вакцину».

«Конечно, если мощности производства позволят экспорт, то мы будем продавать её всем желающим», — приводит его слова РИА Новости. Он также добавил, что на данный момент неизвестно, сколько ещё раз люди будут вынуждены делать прививку.

«Если пандемия будет длиться ещё год, они будут вынуждены получать дополнительные дозы препарата, потому что антитела уже закончатся», — пояснил он свою точку зрения.

Данные о заболеваемости в России

За прошедшие сутки в России выявлено 9429 новых случаев коронавируса. В то же время полностью выздоровели 6756 человек, 330 скончались от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний.

За всё время наблюдений в РФ выявлено 5 135 866 случаев коронавируса. Зафиксировано 124 117 летальных исходов, выздоровели 4 743 202 человека. Активными остаются 268 547 случаев.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 140,6 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 188 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 527 364 человека.

Самое большое число новых случаев коронавируса по-прежнему фиксируется в Москве — 3266 за сутки. В число лидирующих по этому показателю регионов также вошли Санкт-Петербург (854) и Московская область (787).

Наименьшие темпы прироста заболеваемости отмечены в Ненецком и Чукотском автономных округах (0%), Республике Тыва (0,03%), а также Магаданской области, Еврейской автономной области и Республике Северная Осетия — Алания (0,04%).

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что уровень смертности более чем в половине российских регионов снизился до показателей, фиксировавшихся до пандемии COVID-19. По словам министра, добиться таких результатов удалось в том числе благодаря профилактике коронавируса и проведению диспансеризации.

«Сегодня более половины регионов снизили (показатели по смертности. — RT) до уровня начала 2020 года. А в 2020 году в первые четыре месяца были самые низкие показатели смертности за всю историю, и COVID-19, конечно, кардинально поменял ситуацию», — цитирует Мурашко ТАСС.

Министр отметил, что при прохождении диспансеризации примерно у 15% пациентов выявляются новые заболевания. Наряду с этим большую роль в снижении смертности также играют мероприятия по реабилитации перенёсших новую коронавирусную инфекцию, сказал Мурашко.

«Мы видим, что пациенты с тяжёлой инфекцией и имеющие хронические неинфекционные заболевания подвержены риску преждевременной смерти. И конечно же, они в первую очередь должны прийти на приём к врачу. И мы сегодня требуем от стационаров передавать списки в поликлинику для проактивного приглашения», — пояснил глава Минздрава.