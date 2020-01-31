Перспективы дальнего плавания «Адмирала Кузнецова» • 46 • Аналитика

Очень часто мы говорим о вещах, ответа на которые пока нет даже в высших эшелонах власти. Сегодня поговорим именно о таком вопросе. Точнее, о корабле. Я просто перечислю имена. «Советский Союз» (на этапе проектирования), «Рига» (заложенный под этим названием), «Леонид Брежнев» (на этапе строительства), «Тбилиси» (на этапе испытаний).



Моряки уже поняли, что фактически речь идет о нашем многострадальном ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», именно это имя корабль получил в 1990 году. Единственном корабле такого класса в составе ВМФ России.







Что говорят официальные лица об окончании ремонта

Мне достаточно часто задают вопросы о том, что будет с этим кораблем. Причем вопрос интересует как моряков, так и сухопутных читателей. При этом приводятся факты, часто неоспоримые, которые говорят в пользу любой версии развития событий. От полной модернизации и обновления вооружения на самое современное до списания «на иголки».



Последнее заявление руководства завода, где сейчас находится «Кузнецов», звучит оптимистически. Сроки окончания ремонта переносятся на 2022 год, но ремонт будет закончен обязательно. Но так ли это? Вопросов по этому заявлению возникает столько, что голова кругом идет.



Сегодня корабль стоит у единственного на севере причала, способного обеспечить базирование «Кузнецова», — у причальной стенки СРЗ-35 в Росте. После двух серьезных происшествий, пожара 12 декабря 2019 года в первом энергетическом отсеке в носовой части корабля, последующего затопления этого отсека и затопления плавучего дока ПД-50 30 октября 2018 года (принадлежал СРЗ-82), сомнения только усилились.



Зачем России флот?

Вы никогда не задумывались над простым вопросом: зачем нам флот? Какие задачи должны выполнять корабли ВМФ России? Нет, стратегические ядерные силы, в состав которых входит часть кораблей, вопросов не вызывают. Их необходимость даже не обсуждается. Должны быть, и точка! Это одна из составляющих наших СЯС.



Я о тех кораблях, которые не входят в состав СЯС. Какова роль ВМФ общего назначения? Каково место этих кораблей в ВС России? Я понимаю, что на уровне обывателя рассказать об этой роли просто. А на уровне документов? На уровне указов и постановлений правительства?



Я долго пытался найти такие документы. Нашел! Указ президента РФ Владимира Путина от 20 июля 2017 года «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2030 года». И всё! Странно как-то, указ — это руководство к действию. А дальше? Ни одного документа о концепции применения такого флота, о строительстве именно таких кораблей. Хотя, возможно такие документы существуют под соответствующими грифами.



«Адмирал Кузнецов» сегодня «завис». Большинство экспертов понимает, что корабль необходимо не просто ремонтировать, а модернизировать. Точнее, так: сегодня у нас существуют несколько мнений по этому вопросу.



Крейсер должен пройти глубокую модернизацию

Первое. Корабль должен пройти глубокую модернизацию и стать вполне современным ТАВКР. По моему мнению, именно сторонники этого мнения сразу после пожара выложили в открытый доступ сумму, которая необходима для ремонта. 95 млрд. рублей. Сумма огромная, если учесть, что стоимость нового ТАВКР, по оценкам специалистов, 110 млрд рублей.



Но это ещё далеко не всё. Нам много говорили об официальной причине затопления ПД-50. Якобы виноват крейсер. Но тогда у меня, глубоко сухопутного человека, вопрос: а на кой черт выводить из дока корабль, у которого сняты все четыре винта? Или у тяжелого крейсера винты такой величины, что их спокойно смогут установить водолазы?



Заметили, как утихли разговоры о подъеме дока? ПД-50 поднять нельзя. Да и староват док, если честно. Построен в 1980 году в Швеции. Но других в Кольском заливе нет. Док, который вообще может, да и то с натяжкой, «взять» «Адмирала Кузнецова», есть на Тихом океане. Но доставить его на север нереально.



Были разговоры ещё о двух решениях проблемы крейсера. Прежде всего о возобновлении строительства сухого дока на северной оконечности мыса Чалмпушка. Только вот стройка эта будет стоить огромных денег и времени. Начатые в 80-х годах прошлого века работы остановлены на стадии «0». Проведены только взрывные работы.







Другое решение находится на противоположной стороне Кольского залива. Это «Новатэк», где будут строиться плавучие заводы по сжижению газа. Там работ было бы меньше. Просто удлинить бассейн. Только кто же свернет программу освоения северных месторождений ради военного корабля? Решение о сварке двух ПД в один мне вообще кажется утопией…



Короче, ВМФ без собственного дока ничего сделать не может. Крейсер невозможно отремонтировать на имеющихся мощностях. Но это просто задача на будущее. Корабли — это долгосрочное вложение. Сегодня срок службы кораблей достаточно длителен. А значит, ремонтная база необходима.



Превратить крейсер в учебный корабль для обучения летчиков ВМФ

Второе. Крейсер пройдет малый ремонт, в ходе которого будут заменена энергетическая установка и радиоэлектронное вооружение. Кстати, именно это и было оговорено в контракте, подписанном весной 2018 года. В этом случае приходит понимание сообщения МО о завышении стоимости ремонта в СМИ (я о тех 95 млрд. руб). Согласно контракту, стоимость работ тогда укладывалась в 55 млрд. рублей. Плюс расходы на ликвидацию повреждений от пожара.



В этом случае становится понятно, что дальних походов у «Адмирала Кузнецова» больше не будет. Корабль, скорее всего, станет учебным судном для палубной авиации. Единственное, что пока непонятно, это место его базирования. Согласитесь, Северный флот мало пригоден для подготовки летчиков морской авиации.



Вот тут возникает ещё один фактор, который может служить подтверждением именно этого решения. По сообщениям в прессе, сейчас достаточно серьезные работы ведутся в области разработки ПАК КА. Существующие самолеты корабельного базирования уже не отвечают современным требованиям.



Списать крейсер «на иголки»

Третье. Вариант списания крейсера. При всех «за» из области экономики, военной целесообразности, невозможности ремонта и всего того, что сегодня против сохранения ТАВКР «Адмирал Кузнецов», существует один факт, который перечеркивает всё. Отказ от авианесущего крейсера будет означать отказ от авианосцев вообще и от корабельной авиации в частности.



Это будет означать, что мы отказываемся от океана и возможности влиять на какие-то страны в других регионах без применения СЯС. На это Россия пойти не может. Даже при том, что сегодня флот наш не представляет серьезной силы, увы, этот факт признать придется, мы должны думать о перспективе.



И ещё один вопрос, который для нас, сухопутных, выглядит несерьезно, но для моряков он важнейший. Я упоминал выше о пожаре, который возник в носовой части корабля. Есть сведения о том, что, возможно, пламя перекинулось на кабели электроснабжения. А это самое страшное, что может быть при пожаре, просто в силу того, что огонь может появиться в любом отсеке корабля.



Но экипаж крейсера грамотно организовал борьбу за живучесть и сумел предотвратить серьезные последствия. Именно действия экипажа позволили сохранить корабль и привести его к причалу СРЗ-35. Это то, что касается непосредственно экипажа корабля. Но есть и то, что касается адмиралов. Кембриджский центр поставил диагноз: «Демократия в мире больна!»



Мне стало интересно, почему корабли списывают «на иголки». Когда-то давно я писал о бронепоездах и, соответственно, о паровозах. Так вот, паровоз списывают «на гвозди», а корабль — почему-то «на иголки». Благодаря кинофильмам я знаю, что при императоре Петре корабли списывали на дрова. Наверное, морские чиновники сохранились и при появлении железных кораблей.



Когда-то давно, в Ленинграде, один из друзей, местный морпех, рассказал интересную притчу или быль. Я не решился её проверять. «Хочешь получить незабываемые впечатления, иди к любому военному кораблю и скажи при ком-либо из членов экипажа, что корабль пора списать «на патефонные иголки». Почему патефонные даже сейчас не пойму. Матросы, да и большинство офицеров, патефона в глаза не видели.



Адмиралы такие же моряки, как и простые матросы. Будут всеми силами сопротивляться списанию такого мощного и красивого корабля. Разменять боевой корабль на мелочи глупо и обидно. Пусть будет учебный корабль. Пусть будет плавающим аэродромом для морских летчиков. В итоге пусть будет чем угодно, но на плаву, в строю.



Оставляем вопрос открытым

Какова судьба «Адмирала Кузнецова», точно сказать не может никто. Мне кажется, что даже высокие морские начальники об этом пока не знают. Окончательного решения пока нет. Слишком многое переплелось в этом вопросе в клубок. Экономисты, военные моряки, политики, производственники… У каждого свои резоны.



Пока что окончание ремонта перенесено на 2022 год. Специалисты считают, что это возможно в случае, если проблема с ПД будет решена до июня 2020 года. Посмотрим… Очень часто мы говорим о вещах, ответа на которые пока нет даже в высших эшелонах власти. Сегодня поговорим именно о таком вопросе. Точнее, о корабле. Я просто перечислю имена. «Советский Союз» (на этапе проектирования), «Рига» (заложенный под этим названием), «Леонид Брежнев» (на этапе строительства), «Тбилиси» (на этапе испытаний).Моряки уже поняли, что фактически речь идет о нашем многострадальном ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», именно это имя корабль получил в 1990 году. Единственном корабле такого класса в составе ВМФ России.Мне достаточно часто задают вопросы о том, что будет с этим кораблем. Причем вопрос интересует как моряков, так и сухопутных читателей. При этом приводятся факты, часто неоспоримые, которые говорят в пользу любой версии развития событий. От полной модернизации и обновления вооружения на самое современное до списания «на иголки».Последнее заявление руководства завода, где сейчас находится «Кузнецов», звучит оптимистически. Сроки окончания ремонта переносятся на 2022 год, но ремонт будет закончен обязательно. Но так ли это? Вопросов по этому заявлению возникает столько, что голова кругом идет.Сегодня корабль стоит у единственного на севере причала, способного обеспечить базирование «Кузнецова», — у причальной стенки СРЗ-35 в Росте. После двух серьезных происшествий, пожара 12 декабря 2019 года в первом энергетическом отсеке в носовой части корабля, последующего затопления этого отсека и затопления плавучего дока ПД-50 30 октября 2018 года (принадлежал СРЗ-82), сомнения только усилились.Вы никогда не задумывались над простым вопросом: зачем нам флот? Какие задачи должны выполнять корабли ВМФ России? Нет, стратегические ядерные силы, в состав которых входит часть кораблей, вопросов не вызывают. Их необходимость даже не обсуждается. Должны быть, и точка! Это одна из составляющих наших СЯС.Я о тех кораблях, которые не входят в состав СЯС. Какова роль ВМФ общего назначения? Каково место этих кораблей в ВС России? Я понимаю, что на уровне обывателя рассказать об этой роли просто. А на уровне документов? На уровне указов и постановлений правительства?Я долго пытался найти такие документы. Нашел! Указ президента РФ Владимира Путина от 20 июля 2017 года «Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области военно-морской деятельности до 2030 года». И всё! Странно как-то, указ — это руководство к действию. А дальше? Ни одного документа о концепции применения такого флота, о строительстве именно таких кораблей. Хотя, возможно такие документы существуют под соответствующими грифами.«Адмирал Кузнецов» сегодня «завис». Большинство экспертов понимает, что корабль необходимо не просто ремонтировать, а модернизировать. Точнее, так: сегодня у нас существуют несколько мнений по этому вопросу.Первое. Корабль должен пройти глубокую модернизацию и стать вполне современным ТАВКР. По моему мнению, именно сторонники этого мнения сразу после пожара выложили в открытый доступ сумму, которая необходима для ремонта. 95 млрд. рублей. Сумма огромная, если учесть, что стоимость нового ТАВКР, по оценкам специалистов, 110 млрд рублей.Но это ещё далеко не всё. Нам много говорили об официальной причине затопления ПД-50. Якобы виноват крейсер. Но тогда у меня, глубоко сухопутного человека, вопрос: а на кой черт выводить из дока корабль, у которого сняты все четыре винта? Или у тяжелого крейсера винты такой величины, что их спокойно смогут установить водолазы?Заметили, как утихли разговоры о подъеме дока? ПД-50 поднять нельзя. Да и староват док, если честно. Построен в 1980 году в Швеции. Но других в Кольском заливе нет. Док, который вообще может, да и то с натяжкой, «взять» «Адмирала Кузнецова», есть на Тихом океане. Но доставить его на север нереально.Были разговоры ещё о двух решениях проблемы крейсера. Прежде всего о возобновлении строительства сухого дока на северной оконечности мыса Чалмпушка. Только вот стройка эта будет стоить огромных денег и времени. Начатые в 80-х годах прошлого века работы остановлены на стадии «0». Проведены только взрывные работы.Другое решение находится на противоположной стороне Кольского залива. Это «Новатэк», где будут строиться плавучие заводы по сжижению газа. Там работ было бы меньше. Просто удлинить бассейн. Только кто же свернет программу освоения северных месторождений ради военного корабля? Решение о сварке двух ПД в один мне вообще кажется утопией…Короче, ВМФ без собственного дока ничего сделать не может. Крейсер невозможно отремонтировать на имеющихся мощностях. Но это просто задача на будущее. Корабли — это долгосрочное вложение. Сегодня срок службы кораблей достаточно длителен. А значит, ремонтная база необходима.Второе. Крейсер пройдет малый ремонт, в ходе которого будут заменена энергетическая установка и радиоэлектронное вооружение. Кстати, именно это и было оговорено в контракте, подписанном весной 2018 года. В этом случае приходит понимание сообщения МО о завышении стоимости ремонта в СМИ (я о тех 95 млрд. руб). Согласно контракту, стоимость работ тогда укладывалась в 55 млрд. рублей. Плюс расходы на ликвидацию повреждений от пожара.В этом случае становится понятно, что дальних походов у «Адмирала Кузнецова» больше не будет. Корабль, скорее всего, станет учебным судном для палубной авиации. Единственное, что пока непонятно, это место его базирования. Согласитесь, Северный флот мало пригоден для подготовки летчиков морской авиации.Вот тут возникает ещё один фактор, который может служить подтверждением именно этого решения. По сообщениям в прессе, сейчас достаточно серьезные работы ведутся в области разработки ПАК КА. Существующие самолеты корабельного базирования уже не отвечают современным требованиям.Третье. Вариант списания крейсера. При всех «за» из области экономики, военной целесообразности, невозможности ремонта и всего того, что сегодня против сохранения ТАВКР «Адмирал Кузнецов», существует один факт, который перечеркивает всё. Отказ от авианесущего крейсера будет означать отказ от авианосцев вообще и от корабельной авиации в частности.Это будет означать, что мы отказываемся от океана и возможности влиять на какие-то страны в других регионах без применения СЯС. На это Россия пойти не может. Даже при том, что сегодня флот наш не представляет серьезной силы, увы, этот факт признать придется, мы должны думать о перспективе.И ещё один вопрос, который для нас, сухопутных, выглядит несерьезно, но для моряков он важнейший. Я упоминал выше о пожаре, который возник в носовой части корабля. Есть сведения о том, что, возможно, пламя перекинулось на кабели электроснабжения. А это самое страшное, что может быть при пожаре, просто в силу того, что огонь может появиться в любом отсеке корабля.Но экипаж крейсера грамотно организовал борьбу за живучесть и сумел предотвратить серьезные последствия. Именно действия экипажа позволили сохранить корабль и привести его к причалу СРЗ-35. Это то, что касается непосредственно экипажа корабля. Но есть и то, что касается адмиралов.Мне стало интересно, почему корабли списывают «на иголки». Когда-то давно я писал о бронепоездах и, соответственно, о паровозах. Так вот, паровоз списывают «на гвозди», а корабль — почему-то «на иголки». Благодаря кинофильмам я знаю, что при императоре Петре корабли списывали на дрова. Наверное, морские чиновники сохранились и при появлении железных кораблей.Когда-то давно, в Ленинграде, один из друзей, местный морпех, рассказал интересную притчу или быль. Я не решился её проверять. «Хочешь получить незабываемые впечатления, иди к любому военному кораблю и скажи при ком-либо из членов экипажа, что корабль пора списать «на патефонные иголки». Почему патефонные даже сейчас не пойму. Матросы, да и большинство офицеров, патефона в глаза не видели.Адмиралы такие же моряки, как и простые матросы. Будут всеми силами сопротивляться списанию такого мощного и красивого корабля. Разменять боевой корабль на мелочи глупо и обидно. Пусть будет учебный корабль. Пусть будет плавающим аэродромом для морских летчиков. В итоге пусть будет чем угодно, но на плаву, в строю.Какова судьба «Адмирала Кузнецова», точно сказать не может никто. Мне кажется, что даже высокие морские начальники об этом пока не знают. Окончательного решения пока нет. Слишком многое переплелось в этом вопросе в клубок. Экономисты, военные моряки, политики, производственники… У каждого свои резоны.Пока что окончание ремонта перенесено на 2022 год. Специалисты считают, что это возможно в случае, если проблема с ПД будет решена до июня 2020 года. Посмотрим… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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