Перспективы Brexit резко меняются из-за Covid-19

Когда Борис Джонсон провел свою встречу с тогдашним ирландским лидером Лео Варадкаром в пригороде Ливерпуля в 2019 году, у него была насущная потребность заключить сделку по Brexit, и только одно серьезное препятствие стояло на пути – ирландская граница. Став перед выбором: либо предательство в своей партии, что означало бы конец его лидерства, либо погружение страны в хаос из-за выхода без сделки, премьер-министр Великобритании пошел навстречу ЕС и практически заключил ее.

Сюжет: Коронавирус

На первый взгляд ситуация не могла быть более противоречивой, чем в этом году, поскольку Британия и ЕС вступают в свой последний раунд торговых переговоров после брекзита перед «Октябрем Джонсона». 15 октября - крайний срок, и все еще остается много спорных моментов, от доступа европейских рыболовов в воды Великобритании и требований Брюсселя об обеспечении равных условий для предоставления госпомощи, до вопросов, связанных с полицейским и судебным сотрудничеством, и даже с тем, как будут урегулироваться споры.

Успех переговоров зависит от степени доверия. Возможно европейские лидеры отнеслись к Джонсону скептически, когда он сменил Терезу Мэй на посту премьер-министра, но была предпринята попытка наладить контакт и поверить ему на слово. Год спустя доверие к правительству Великобритании со стороны ЕС было подорвано. Блок угрожает судебным иском по поводу законопроекта о внутреннем рынке, который нарушает международное право, отменяя договор о брекзите в той части, что касаются Северной Ирландии. Джонсон оправдывает разрыв сделки тем, что он подписал договор в спешке.

Да и мотивация в этом году не совсем та же. Выход из блока в прошлом году без соглашения привел бы к внезапному потрясению практически всего: рынков, цепочек поставок, путешествий, рабочих мест и счетов за продовольствие. ЕС тоже был мотивирован. Расходы только для Ирландии были бы огромными.

Если это не сработает на этот раз, последствия для Великобритании окажутся скорее падением с лестницы, чем падением с обрыва. Для Джонсона, с 80-местным парламентским большинством, его репутация может пострадать, но его лидерству явно ничего не угрожает. В то время как ЕС явно предпочел бы сделку, Брюссель занялся более насущными вопросами; защита правил и принципов блока будет в приоритете.

Если бы не Covid-19, шансы на заключение сделки были бы ничтожны. И все же пандемия действительно меняет политические расчеты. Джонсон уже втянут в битвы на нескольких фронтах: критика по поводу его борьбы с коронавирусом, поскольку число случаев заболевания растет, а система тестирования и отслеживания Великобритании разрушена; восстание в парламенте из-за его законов о Covid-19; и недовольство даже лоялистов, поддерживающих «Брексит», из-за его планов нарушить международное право.

Есть все основания полагать, что приближающаяся зима будет не менее сложной, чем предыдущая. Грядут массовые увольнения, как косвенно признало казначейство, когда отменило поддержку на прошлой неделе. В то время как большинство людей с большим недовольством относится к ограничениям, которые поспешно вводит Джонсон, Даунинг-стрит должен встревожить тот факт, что Испании пришлось ввести войска для обеспечения соблюдения ограничений в Мадриде.

При этом боль «Брексита» отошла на второй план. Даже при сделке, которая устраняет тарифы и квоты, торговые барьеры после выхода из блока неизбежны. Майкл Гоув, фактический заместитель Джонсона, признал, что это вполне может означать двухдневное скопление грузовиков на границе, поскольку вступают в силу новые таможенные процедуры. Без сделки цены на важные продукты питания будут расти в то время, когда люди теряют работу и, возможно, свои дома. Это плохая перспектива для премьер-министра, нуждающегося в победах.

Тем не менее это уникальные времена, и лидеру следует задуматься об этом. В конечном счете у него нет причин не желать сделки так же сильно, как и в прошлом году. Это уменьшило бы неопределенность и позволило бы его правительству удвоить усилия в борьбе с коронавирусом. Это также задало бы более позитивный тон отношениям между Великобританией и ЕС, которым историей и географией суждено оставаться тесно связанными. В мрачный для премьер-министра год Джонсон может либо увеличить бремя Британии, либо немного облегчить его.