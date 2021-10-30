Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Понты не прошли - началась паника. Зеленский проиграл Донбасс и теряет Украину
Уничтожать "Байрактары" будут интеллигентно. Секрет ликвидации раскрыл...
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Под Лукашенко зашатался трон: в Москве устроили "смотрины" потенциальног...
Главная / В мире

«Перспективный регион»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Латинской Америки

30 октября 2021, 22:25  •  123 • В мире
Страны Латинской Америки интересуются российской авиацией, средствами ПВО и бронемашинами. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук. По его словам, на сегодняшний день в регионе востребована «практически вся линейка российской техники». Наряду с этим в «Рособоронэкспорте» заявили, что латиноамериканские государства нуждаются в модернизации поставленного ранее отечественного вооружения. По мнению экспертов, у Москвы есть хорошие возможности для расширения присутствия на оружейном рынке Латинской Америки.
 
Поставленная РФ военная техника армии Венесуэлы Reuters © Leonardo Fernandez Viloria
 

Латиноамериканские государства проявляют большой интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

«Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — сказал Пунчук на полях проходящей в Перу международной выставки вооружений SITDEF-2021.

По его словам, из авиатехники партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в основном интересуют истребители МиГ-35 и Су-30, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-35, зенитные комплексы ближнего и среднего радиуса действия, БПЛА и средства борьбы с беспилотниками.

Также Пунчук рассказал о скором завершении строительства сервисно-технического центра для обслуживания и ремонта вертолётной техники в перуанском городе Ла-Хойя. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

«По нашим оценкам, запуск центра и вывод его на проектную мощность станет серьёзным подспорьем для Перу в отношении поддержания в исправном состоянии вертолётного парка страны. Кроме этого, в перспективе центр может получить статус регионального с учётом количества эксплуатируемых в латиноамериканском регионе вертолётов российского производства», — отметил Пунчук.

«Интенсивная работа»

Форум SITDEF-2021 открылся 28 октября в Лиме на территории главного штаба сухопутных войск Перу. В выставке принимают участие 192 компании из 27 государств.

Россия представляет здесь около 300 образцов вооружения. В объединённой экспозиции «Рособоронэкспорта» продукция концерна «Алмаз-Антей», компании «Кронштадт» и предприятий «Ростеха» — концерна «Калашников», Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Высокоточные комплексы» и других производителей.

  • Специалисты «Рособоронэкспорта» на площадке SITDEF-2021
  • © «Рособоронэкспорт»

В виде моделей «Рособоронэкспорт» демонстрирует Як-130, ударный вертолёт Ми-28НЭ «Ночной охотник», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и бронетранспортёр БТР-82А. Эта техника, как считают в компании, имеет «высокий потенциал в Латинской Америке».

В «Рособоронэкспорте» заявили, что посетителей SITDEF-2021, «несомненно, заинтересуют» бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э» («Корнет-ЭМ»), БТР-80А и БТР-82А, новые колёсные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной платформы «Бумеранг».

Участникам выставки предлагается ознакомиться с широкой номенклатурой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, включая С-400 «Триумф» и «Антей-4000» (зенитный комплекс на базе С-300В4), «Викинг» (экспортный «Бук-М3»), «Бук-М2», «Тор-М2КМ», переносные комплексы «Игла-С» и «Верба».

«Кроме того, «Рособоронэкспорт» готов предоставить исчерпывающую информацию о предлагаемых в рамках выставки образцах российских вооружения и военной техники. В частности, об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолётах Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а также современных средствах авиационного поражения», — отмечают в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Также сообщается, что компания «Специальный технологический центр» готова предоставить информацию по комплексу с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е», который пользуется «огромной популярностью среди партнёров России на мировом оружейном рынке».

В преддверии открытия SITDEF-2021 генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал Перу «давним и надёжным партнёром компании, «успешно эксплуатирующим российские самолёты и вертолёты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы».

Как подчеркнул Михеев, «Рособоронэкспорт» готов и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с армией, силами специальных операций, полицией и другими силовыми ведомствами южноамериканской страны.

В конце октября в интервью ТАСС глава компании заявил, что Москва рассматривает Латинскую Америку «как важный и перспективный регион работы». По его словам, латиноамериканские государства интересуются как новыми образцами вооружения РФ, так и модернизацией поставленной ранее техники.

  • Вертолёт российского производства в Перу
  • AFP
  • © CARLOS MANDUJANO

В частности, «Рособоронэкспорт» ведёт «интенсивную работу» с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств. По мнению Михеева, страны Южной Америки нуждаются в совершенствовании парка боевой авиации. В связи с этим компания предлагает услуги и по модернизации поставок современных образцов.

Например, как полагает генеральный директор российской компании, у ВВС латиноамериканских государств существует потребность в самолётах класса Checkmate. Напомним, что этот истребитель впервые был представлен в июле на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в подмосковном Жуковском.

Как ожидают в ОАК, Checkmate должен занять пустующую на мировом рынке нишу однодвигательного истребителя по «приемлемой, экономически обоснованной цене». Ожидается, что стоимость машины составит $25—30 млн. 

«Перспективный рынок»

 

Согласно имеющейся информации, ВС стран Латинской Америки используют российскую авиатехнику, танки, бронемашины, стрелковое оружие, противотанковые комплексы, средства ПВО, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другие артиллерийские установки. Недавно в регионе началась эксплуатация беспилотников компании Zala Aero (входит в концерн «Калашников»). Крупнейшим покупателем российской военной продукции считается Венесуэла.  

В сентябре прошлого года в журнале РАН «Латинская Америка» была опубликована статья под авторством члена Академии военных наук Татьяны Алексеевой и директора по особым поручениям «Рособоронэкспорта» Сергея Гореславского.

На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии

В материале говорилось, что «совокупный усреднённый объём советского/российского вооружения и военной техники» достигает 20—25% в таких странах, как Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Куба и Никарагуа. В стоимостном выражении это эквивалентно $18—20 млрд.

По мнению исследователей, ещё со времён холодной войны страны региона стремятся к диверсификации импорта военной продукции. Такая политика позволяет сократить степень влияния США, которые часто вмешиваются во внутренние дела латиноамериканских государств.

В 2000-е годы, как пишут Алексеева и Гореславский, государства региона определились с тем, как им следует развивать вооружённые силы. По мнению авторов, в начале XXI века Латинская Америка превратилась в «довольно перспективный и ёмкий рынок» сбыта вооружения, в том числе для Москвы.

«Основное внимание в рамках начатых процессов по модернизации военных арсеналов практически во всех латиноамериканских страна было уделено (и продолжает уделяться) развитию военной авиации (боевой, транспортной и учебной), а также многопрофильного вертолётного парка», — говорится в статье.

Помимо авиации, страны региона отдают приоритет модернизации морского и речного транспорта, интеграции в сектор безопасности цифровых технологий, оснащению подразделений, борющихся с наркобизнесом, автомобилями высокой проходимости, экипировкой, стрелковым оружием, средствами РЭБ и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

При этом, как отмечают исследователи, в некоторых странах (Бразилия, Чили, Перу) действует так называемое офсетное законодательство. Оно предписывает обязательное привлечение иностранных технологий в определённой пропорции к объёму поставочного контракта.

Алексеева и Гореславский полагают, что Россия с многолетним опытом «эффективного применения различного инструментария» в сфере ВТС способна удовлетворить запросы латиноамериканского рынка.

  • ЗРК «Бук» ВС Венесуэлы
  • AFP
  • © JUAN BARRETO

Аналогичной точки зрения придерживается советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых. В беседе с RT он отметил, что в Латинской Америке высоко ценят надёжность, эффективность и разумную стоимость российской военной продукции.

«Да, оружейный рынок Латинской Америки не такой богатый, как азиатский или ближневосточный, но у РФ есть очень хороший задел для расширения присутствия здесь. Тем более российская военная продукция по соотношению цены и качества превосходит западные аналоги», — пояснил Бурых.

При этом, с его точки зрения, у Москвы нет существенных рисков на оружейном рынке Латинской Америки в контексте продолжающейся санкционной политики США.

«На мой взгляд, американцы могут только пригрозить блокировкой финансовых транзакций. Но мы видим, что Россия и её партнёры при заключении контрактов по линии ВТС находят безопасные формы взаиморасчётов. И в сотрудничестве с Латинской Америкой, как я полагаю, применяются те же механизмы», — подчеркнул Бурых.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





123
Источник
Похожие новости
30 октября 2021, 00:55
Польшу исключили из совета Европейских судов
30 октября 2021, 00:55
Русских в Эстонии гнетут, как «советский биомусор»
30 октября 2021, 08:25
«Отражение неуверенности»: почему в США заявили об ухудшении отношений между Сербией и Россией
30 октября 2021, 00:55
На улицах итальянского города заметили супергероя со щитом "No Green Pass"
29 октября 2021, 10:15
Длинные деньги: «Зона права» Верзилова запросила финансовую помощь в Великобритании
30 октября 2021, 16:05
На прибалтийской окраине Евросоюза свирепствуют политические репрессии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 октября 2021, 01:10
"Не посоветовались с Украиной": Глава "Нафтогаза" обрушился с критикой на Германию
26 октября 2021, 05:55
"Нас просто надули": Экс-нардеп в прямом эфире рискнул разоблачить США и его тут же перебили
25 октября 2021, 03:05
Русские асы на МиГ-31 заставили американских военных "разинуть рты" - Sohu
27 октября 2021, 01:10
"Чистосердечное признание": Политэксперт о применении беспилотника ВСУ в Донбассе
27 октября 2021, 10:30
Кедми нашёл "быстрое решение" проблемы с "Байрактарами": "Они легко обнаруживаются"
28 октября 2021, 15:05
Украинская военщина наступает, а власти народных республик делают вид, что ничего не происходит
30 октября 2021, 01:30
В Госдуме объяснили прекращение Россией поставок угля на Украину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.