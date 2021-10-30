«Перспективный регион»: как Россия укрепляет свои позиции на оружейном рынке Латинской Америки

Страны Латинской Америки интересуются российской авиацией, средствами ПВО и бронемашинами. Об этом сообщил замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Анатолий Пунчук. По его словам, на сегодняшний день в регионе востребована «практически вся линейка российской техники». Наряду с этим в «Рособоронэкспорте» заявили, что латиноамериканские государства нуждаются в модернизации поставленного ранее отечественного вооружения. По мнению экспертов, у Москвы есть хорошие возможности для расширения присутствия на оружейном рынке Латинской Америки.

Латиноамериканские государства проявляют большой интерес к продукции российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом ТАСС рассказал заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Анатолий Пунчук.

«Сегодня странами региона востребована практически вся линейка российской техники. При этом наибольшим спросом пользуется авиационная техника, средства ПВО и бронетанковая техника», — сказал Пунчук на полях проходящей в Перу международной выставки вооружений SITDEF-2021.

По его словам, из авиатехники партнёров Москвы по линии военно-технического сотрудничества (ВТС) в основном интересуют истребители МиГ-35 и Су-30, учебно-боевые самолёты Як-130, вертолёты Ми-171Ш, Ми-17В-5 и Ми-35, зенитные комплексы ближнего и среднего радиуса действия, БПЛА и средства борьбы с беспилотниками.

Также Пунчук рассказал о скором завершении строительства сервисно-технического центра для обслуживания и ремонта вертолётной техники в перуанском городе Ла-Хойя. Объект должен быть сдан в эксплуатацию до конца текущего года.

«По нашим оценкам, запуск центра и вывод его на проектную мощность станет серьёзным подспорьем для Перу в отношении поддержания в исправном состоянии вертолётного парка страны. Кроме этого, в перспективе центр может получить статус регионального с учётом количества эксплуатируемых в латиноамериканском регионе вертолётов российского производства», — отметил Пунчук.

«Интенсивная работа»

Форум SITDEF-2021 открылся 28 октября в Лиме на территории главного штаба сухопутных войск Перу. В выставке принимают участие 192 компании из 27 государств.

Россия представляет здесь около 300 образцов вооружения. В объединённой экспозиции «Рособоронэкспорта» продукция концерна «Алмаз-Антей», компании «Кронштадт» и предприятий «Ростеха» — концерна «Калашников», Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК), холдинга «Высокоточные комплексы» и других производителей.

Специалисты «Рособоронэкспорта» на площадке SITDEF-2021

© «Рособоронэкспорт»

В виде моделей «Рособоронэкспорт» демонстрирует Як-130, ударный вертолёт Ми-28НЭ «Ночной охотник», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и бронетранспортёр БТР-82А. Эта техника, как считают в компании, имеет «высокий потенциал в Латинской Америке».

В «Рособоронэкспорте» заявили, что посетителей SITDEF-2021, «несомненно, заинтересуют» бронированные автомобили «Тигр» и «Тайфун-К», противотанковые комплексы «Хризантема-С», «Корнет-Э» («Корнет-ЭМ»), БТР-80А и БТР-82А, новые колёсные боевые машины К-16 и К-17, построенные на базе унифицированной платформы «Бумеранг».

Участникам выставки предлагается ознакомиться с широкой номенклатурой средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и ПВО, включая С-400 «Триумф» и «Антей-4000» (зенитный комплекс на базе С-300В4), «Викинг» (экспортный «Бук-М3»), «Бук-М2», «Тор-М2КМ», переносные комплексы «Игла-С» и «Верба».

«Кроме того, «Рособоронэкспорт» готов предоставить исчерпывающую информацию о предлагаемых в рамках выставки образцах российских вооружения и военной техники. В частности, об истребителях Су-35, Су-30СМЭ и МиГ-35, вертолётах Ми-35М, Ми-171Ш, «Ансат», а также современных средствах авиационного поражения», — отмечают в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

Также сообщается, что компания «Специальный технологический центр» готова предоставить информацию по комплексу с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10Е», который пользуется «огромной популярностью среди партнёров России на мировом оружейном рынке».

В преддверии открытия SITDEF-2021 генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев назвал Перу «давним и надёжным партнёром компании, «успешно эксплуатирующим российские самолёты и вертолёты, бронетанковую технику и противотанковые комплексы».

Как подчеркнул Михеев, «Рособоронэкспорт» готов и дальше развивать взаимовыгодное сотрудничество с армией, силами специальных операций, полицией и другими силовыми ведомствами южноамериканской страны.

В конце октября в интервью ТАСС глава компании заявил, что Москва рассматривает Латинскую Америку «как важный и перспективный регион работы». По его словам, латиноамериканские государства интересуются как новыми образцами вооружения РФ, так и модернизацией поставленной ранее техники.

Вертолёт российского производства в Перу

AFP

© CARLOS MANDUJANO

В частности, «Рособоронэкспорт» ведёт «интенсивную работу» с Перу, Венесуэлой, Боливией и рядом других государств. По мнению Михеева, страны Южной Америки нуждаются в совершенствовании парка боевой авиации. В связи с этим компания предлагает услуги и по модернизации поставок современных образцов.

Например, как полагает генеральный директор российской компании, у ВВС латиноамериканских государств существует потребность в самолётах класса Checkmate. Напомним, что этот истребитель впервые был представлен в июле на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в подмосковном Жуковском.

Как ожидают в ОАК, Checkmate должен занять пустующую на мировом рынке нишу однодвигательного истребителя по «приемлемой, экономически обоснованной цене». Ожидается, что стоимость машины составит $25—30 млн.

«Перспективный рынок»

Согласно имеющейся информации, ВС стран Латинской Америки используют российскую авиатехнику, танки, бронемашины, стрелковое оружие, противотанковые комплексы, средства ПВО, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другие артиллерийские установки. Недавно в регионе началась эксплуатация беспилотников компании Zala Aero (входит в концерн «Калашников»). Крупнейшим покупателем российской военной продукции считается Венесуэла.

В сентябре прошлого года в журнале РАН «Латинская Америка» была опубликована статья под авторством члена Академии военных наук Татьяны Алексеевой и директора по особым поручениям «Рособоронэкспорта» Сергея Гореславского.

В материале говорилось, что «совокупный усреднённый объём советского/российского вооружения и военной техники» достигает 20—25% в таких странах, как Бразилия, Венесуэла, Аргентина, Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия, Уругвай, Куба и Никарагуа. В стоимостном выражении это эквивалентно $18—20 млрд.

По мнению исследователей, ещё со времён холодной войны страны региона стремятся к диверсификации импорта военной продукции. Такая политика позволяет сократить степень влияния США, которые часто вмешиваются во внутренние дела латиноамериканских государств.

В 2000-е годы, как пишут Алексеева и Гореславский, государства региона определились с тем, как им следует развивать вооружённые силы. По мнению авторов, в начале XXI века Латинская Америка превратилась в «довольно перспективный и ёмкий рынок» сбыта вооружения, в том числе для Москвы.

«Основное внимание в рамках начатых процессов по модернизации военных арсеналов практически во всех латиноамериканских страна было уделено (и продолжает уделяться) развитию военной авиации (боевой, транспортной и учебной), а также многопрофильного вертолётного парка», — говорится в статье.

Помимо авиации, страны региона отдают приоритет модернизации морского и речного транспорта, интеграции в сектор безопасности цифровых технологий, оснащению подразделений, борющихся с наркобизнесом, автомобилями высокой проходимости, экипировкой, стрелковым оружием, средствами РЭБ и переносными зенитными ракетными комплексами (ПЗРК).

При этом, как отмечают исследователи, в некоторых странах (Бразилия, Чили, Перу) действует так называемое офсетное законодательство. Оно предписывает обязательное привлечение иностранных технологий в определённой пропорции к объёму поставочного контракта.

Алексеева и Гореславский полагают, что Россия с многолетним опытом «эффективного применения различного инструментария» в сфере ВТС способна удовлетворить запросы латиноамериканского рынка.

ЗРК «Бук» ВС Венесуэлы

AFP

© JUAN BARRETO

Аналогичной точки зрения придерживается советник президента Российского общественно-политического центра Дмитрий Бурых. В беседе с RT он отметил, что в Латинской Америке высоко ценят надёжность, эффективность и разумную стоимость российской военной продукции.

«Да, оружейный рынок Латинской Америки не такой богатый, как азиатский или ближневосточный, но у РФ есть очень хороший задел для расширения присутствия здесь. Тем более российская военная продукция по соотношению цены и качества превосходит западные аналоги», — пояснил Бурых.

При этом, с его точки зрения, у Москвы нет существенных рисков на оружейном рынке Латинской Америки в контексте продолжающейся санкционной политики США.

«На мой взгляд, американцы могут только пригрозить блокировкой финансовых транзакций. Но мы видим, что Россия и её партнёры при заключении контрактов по линии ВТС находят безопасные формы взаиморасчётов. И в сотрудничестве с Латинской Америкой, как я полагаю, применяются те же механизмы», — подчеркнул Бурых.