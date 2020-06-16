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Перспективный перехватчик МиГ-41: его преимущества

16 июня 2020, 17:00  •  171 • Аналитика

Проектам истребителей пятого поколения в России уделяется особое внимание. Так, в настоящее время идет разработка проекта МиГ-41 – истребителя-перехватчика, который призван заменить МиГ-31, находящийся на вооружении еще с 1981 года.



Суперсовременный самолет на базе советских МиГ-25 и МиГ-31


Программа ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата») реализуется авиастроительной компанией «МиГ». Ее задача – создание такого самолета-перехватчика, который был бы способен надежно защищать воздушные границы России в любых условиях, включая арктические широты и даже ближний космос.

Естественно, что сам факт существования у России программы по созданию такого самолета является настораживающим фактором для потенциального противника. Американские эксперты из журнала Military Watch, к примеру, считают, что МиГ-41 соединит новейшие технологии с сохраняющими свою актуальность плюсами советских самолетов-перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31.

Так, от МиГ-25 МиГ-41 унаследует возможность работать на максимальных скоростях. Если МиГ-25 мог летать на скорости более 3 Махов, то МиГ-41, по утверждениям представителей АО «РСК МиГ», будет летать на скорости 4-4,3 Маха.

Еще одно достоинство, которым обладает МиГ-25 – способность подниматься на высоты около 30 километров, что делает самолет недосягаемым для большей части зенитных ракетных комплексов. Способность летать на сверхбольшой высоте сохранит и МиГ-41. Разработчики собираются придать ему характеристики, позволяющие действовать даже в ближнем космосе.


Отличительными характеристиками МиГ-31, не отличающегося такими скоростями и высотой полета как у МиГ-25, являются мощное вооружение и не менее мощные датчики. В результате МиГ-31 спокойно поражал не только самолеты противника, но и крылатые ракеты.

МиГ-41 против спутников


МиГ-41, учитывая прогресс технологий, должен получить еще более мощные датчики и боеприпасы. Так, новейшие истребители получат сверхдальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» с разделяющейся боевой частью. Речь может идти также о вооружении МиГ-41 перспективной авиационной ракетой К-77М «Гадюка».

Помимо самолетов и крылатых ракет, МиГ-41 получит возможность уничтожать даже спутники потенциального противника, находящиеся в ближнем космосе. Отличительной чертой МиГ-41 будет и меньшая, по сравнению с его предшественниками, заметность.

Таким образом, к однозначным преимуществам МиГ-41 можно отнести сверхзвуковую скорость, сверхбольшую высоту полета, малозаметность, чувствительность датчиков, современное вооружение, включая и сверхдальнобойные ракеты. Кроме того, известно, что помимо пилотируемого варианта МиГ-41 обсуждается и возможность разработки его беспилотной модификации, что позволит ликвидировать риски гибели пилотов во время выполнения боевого задания.

Если говорить о предполагаемых сроках реализации проекта, то это произойдет не ранее середины 2020-х гг., а скорее всего – во второй половине десятилетия. Главным условием дальнейшего успеха в сфере реализации проекта станет отсутствие проблем с финансированием, которые нередко становились основной «головной болью» при воплощении в жизнь самых интересных идей отечественных авиаконструкторов.
Илья Полонский

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