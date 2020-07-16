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Перспективные системы РЭБ России: что приходит на смену «Красухе-4»

16 июля 2020, 23:00  •  90 • Аналитика

Россия достигла определенных успехов в создании систем радиоэлектронной борьбы. Значение РЭБ в условиях современных войн трудно переоценить, данные системы отличаются многообразием применения: от подавления дистанционно подрываемых СВУ и нарушения коммуникаций противника до борьбы с системами ПВО или авиацией противника.



Как известно, в России, являющейся мировым лидером в сфере РЭБ, выпуском данных систем занимаются несколько производителей, таких как концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), холдинг "Росэлектроника", концерн ВКО "Алмаз – Антей" и группа компаний "Оборонные системы", а также частные компании.

Среди систем РЭБ существуют наземные системы, а также авиационные и корабельные. Сегодня мы рассмотрим наземную мобильную систему РЭБ "Красуха-4" от КРЭТ и ее преемников.

Красуха-4



"Красуха-4" - мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы 1РЛ257, предназначенный для подавления радиолокационных станций (РЛС), установленных на самолетах и вертолетах противника на дальности до 300 км. Комплекс обнаруживают и анализируют сигнал, поступающий от объекта противника, после чего при необходимости ставит мощные помехи, мешающие РЛС противника обнаруживать цели и наводить на них высокоточные средства поражения. Возможности широкополосной станции активных помех позволяют эффективно бороться со всеми современными радиолокационными станциями, используемыми на самолетах различных типов.

Первые серийные комплексы РЭБ "Красуха-4" поступили в войска в 2013 году. Выпуск машин ведется на Брянском электромеханическом заводе.

В следствие засекреченности, подлинные характеристики "Красухи-4" известны только разработчикам и военным, эксплуатирующим данную технику. Однако из открытых источников мы знаем, что комплекс анализирует типы сигналов и обеспечивает влияние на РЛС вероятного противника мощнейшего интеллектуально-помехового излучения. Станции РЭБ начинают встраиваться в защищенную систему связи противника и занимаются искажением передаваемых и принимаемых летающими командными пунктами сигналов. В результате авиация противника лишается возможности обнаружения целей и наведения на них высокоточных средств поражения. Дальность воздействия "Красухи-4" достигает 300 км.

Комплекс состоит из двух машин на шасси "КамАЗ" 8Х8. Оборудование комплекса позволяет передавать радиосигналы без самоограничений по азимутам и углам мест.

Однако развитие комплексов РЭБ не стоит на месте и на смену комплексу РЭБ "Красуха-4" уже пришел новый комплекс.

"Красуха-2О"



О разработке нового комплекса РЭБ в КРЭТ заявили еще в 2014 году. Как заявил первый замгендиректора Игорь Насенков, холдинг ведет НИОКР по совершенствованию существующих и разработке новых средств РЭБ. В частности, на смену системе "Красуха-4" ведется разработка более мощного, сложного и устойчивого к воздействию противника наземного комплекса.

И вот, 13 июля этого года в российских СМИ появилась информация, что российская армия начала получать модернизированную версию комплекса РЭБ "Красуха-2О". Как заявляется, новый комплекс по мере поступления в войска заменит "Красуху-4".

Характеристики комплекса засекречены, известны только некоторые параметры: радиус действия комплекса составляет 400 км, т.е на 100 км больше чем у "Красухи-4". Основной целью нового комплекса станут американские "AWACSы", обеспечивающие целеуказание для боевых самолетов, в том числе и для истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Активные помехи, наведенные комплексом, блокируют излучение мощного радара AWACS, не позволяя ему видеть цели и наводить на них ударные самолеты.

Подчеркивается, что во время учений комплекс РЭБ "Красуха-2О" уверенно обнаружил российский самолет ДРЛОиУ А-50У и "заглушил" его. По своим характеристикам А-50У схож с американским E-3 Sentry.

Новый комплекс создан на вездеходном шасси БАЗ-6910-022 8Х8. В отличие от комплекса РЭБ "Красуха-4", состоящей из двух машин, весь комплекс "Красуха-2О" помещается в одном автомобиле. На 40-тонной машине установлен ярославский турбодизель мощностью 500 л.с. Машина с легкостью преодолевает полутораметровый ров и брод, 30-градусный подъем, скорость на шоссе - 80 км/час, без дозаправки проходит тысячу километров. Время развертывания комплекса в боевое положение - 15 минут.

Экипаж "Красухи-2О" состоит из трех человек, располагающихся в бронированной кабине, защищенной, в том числе, от СВЧ-излучения. Сообщается, что комплекс способен работать в широком диапазоне температур.

"Дивноморье-У"


Еще одним комплексом, который заменит комплекс "Красуха-4", является РЭБ "Дивноморье". Эта многофункциональная станция-трансформер также заменит в войсках комплексы РЭБ "Москва" и "Красуха-2". Комплекс "Дивноморье" предназначен для подавления локаторов и других бортовых радиоэлектронных систем самолетов, вертолетов и беспилотников, крылатых ракет, спутниковых систем радиолокации, наземных систем. Кроме того, этот комплекс специально создан для подавления "летающих радаров" - Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR.

Как сообщают разработчики из КРЭТ, в зависимости от цели комплекс сам выбирает тип помех и метод их постановки. Работа комплекса полностью автоматизирована, при обнаружении цели он самостоятельно анализирует сигнал, определяет его тип, направление и мощность излучения. По полученным данным комплекс определяет ТТХ объекта, составляет план подавления и самостоятельно выбирает наиболее эффективный тип помех.

Комплекс располагается на одном вездеходном шасси, радиус поражения - более 200 км, сектор обзора - 360 градусов, время развертывания - 5 минут.

Что дальше?


Конечно, в одной статье сложно рассмотреть все комплексы РЭБ, производимые в России, из-за их многообразия. Россия по праву является ведущим производителем данных систем. Российские разработчики не стоят на месте, создавая все новые и новые комплексы, которые, в случае начала боевых действий, доставят противнику много неприятных минут.

В каком направлении в будущем будут развиваться комплексы РЭБ, какие системы придут на смену уже принятым на вооружение, сейчас неизвестно. Хотя направление работ понятно: увеличение радиуса действия, повышение эффективности против широкого спектра источников излучения (сигнала), многофункциональность. Будем надеяться, что Россия и дальше будет занимать ведущее место среди разработчиков систем радиоэлектронной борьбы.
Владимир Лыткин

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