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Перспективные направления: какие новые системы вооружения для ВКС и сухопутных войск представлены на МАКС-2021

22 июля 2021, 07:45  •  137 • В России
На Международном авиакосмическом салоне — 2021 представлена серия новинок в сфере электронного оборудования, которые ускоряют процесс обработки информации и повышают точность поражения целей. В частности, филиал Лётно-исследовательского института имени Громова продемонстрировал твердотельный накопитель цифровой информации для разведывательно-ударного БПЛА «Охотник» и других типов авиатехники, которая проходит испытания. Научно-технический центр «Элинс» представил автоматизированную систему управления огнём «Витязь», а научно-исследовательский институт «Агат» — современные образцы активных головок самонаведения для ракет «воздух — воздух». Кроме того, на МАКС-2021 показаны перспективные образцы силовых агрегатов для новейших самолётов и беспилотников.
 
Статическая экспозиция на МАКС-2021 АГН «Москва» © Кирилл Зыков
 

Помимо новинок самолётной и вертолётной техники, на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 представлен широкий спектр перспективных образцов электронного оборудования, имеющих большое значение для армии и гражданского сектора РФ в контексте импортозамещения.

Одна из премьер, которая привлекла внимание отраслевых специалистов, — новейший твердотельный накопитель цифровой и аналоговой информации ТН3.300 разработки АО «Конвед-6 ЛИИ» (филиал Лётно-исследовательского института имени Громова).

Он предназначен для испытаний всех видов авиатехники, в том числе военной. ТН3.300 собирает и обрабатывает информацию с установленных на летательном аппарате датчиков. Это позволяет инженерам оценивать качество работы узлов, агрегатов и систем опытных воздушных платформ и в дальнейшем устранять выявленные дефекты.

ТН3.300 приспособлен под применение при стендовых, наземных и лётных испытаниях. Уникальный аппарат состоит из так называемой кассеты (карты памяти, на которой хранится информация) и модулей приёма сигналов.

Как рассказали RT конструкторы предприятия, ТН3.300 планируется установить на прототип тяжёлого разведывательно-ударного БПЛА С-70 «Охотник», серийные поставки которого в войска начнутся в ближайшие годы.

«Это полностью российская разработка с российским программным обеспечением. В авиационной промышленности накопитель должен заменить западный KAM-500», — сообщил RT замдиректора по НИОКР и производству «Конвед-6 ЛИИ» Александр Жильцов.

Он подчеркнул, что ТН3.300 ничем не уступает зарубежному комплексу сбора информации. Несмотря на скромные габариты, изделие отличается высокими вычислительными способностями и при определённых условиях способно передавать информацию о техническом состоянии летательного аппарата в режиме онлайн.

«Выстрелил — забыл»

Салон в Жуковском не обошёлся без новинок оборудования для наземной техники. Так, зеленоградское АО «Научно-технический центр «Элинс» представило систему управления огнём (СУО) «Витязь». Изделие состоит из цифрового панорамно-прицельного комплекса «Кречет» и автоматизированных рабочих мест командира и наводчика.

Первоначально «Витязь» устанавливался на БМП-3, но сейчас в усовершенствованном варианте проходит испытания в составе вооружения модернизированного ракетно-пушечного комплекса ПВО «Тунгуска».

«На БМП-3 мы отработали новые технические решения и после исправления недочётов систему получила «Тунгуска». Но, в принципе, СУО может устанавливаться на разные виды техники, поражающие наземные и воздушные цели, включая беспилотники, что сегодня особенно актуально», — рассказал в беседе с RT инженер «Элинса» Роман Соловьёв.

  • Стрельба из зенитного комплекса «Тунгуска»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

От остальных изделий такого рода «Витязь» отличают полностью цифровой формат работы, интеграция элементов искусственного интеллекта, функция дистанционного управления боевым отделением, в том числе по беспроводному каналу связи.

Система управления огнём действует независимо от погодных условий и в любое время суток. Она позволяет экипажу боевой машины вести огонь на ходу и с закрытых позиций. Выполнение задач обнаружения, сопровождения и целераспределения вражеских объектов в «Витязе» полностью автоматизировано.

Ещё одним важным достоинством СУО является дублирование механизмов управления: если командир получает ранение, то его функции сможет выполнять наводчик, и наоборот.

«Витязь» — это оптическая система. Эффективность во многом зависит от характеристик матрицы. Мы сейчас работаем над получением матрицы с длиной волны 8—12 мкм, что значительно улучшит качество картинки, которую видит экипаж. Возрастёт и дальность получения необходимой информации», — отметил Соловьёв.

Он также напомнил, что ранее российская армия широко применяла матрицы французского производства. Однако с введением санкций возникла необходимость в их замене. По словам Соловьёва, перспективная матрица в «Витязе» существенно превзойдёт импортные образцы, которые поставлялись в РФ до 2014 года.

Традиционными участниками МАКС-2021 являются предприятия концерна «Алмаз-Антей» — одного из крупнейших в мире производителей средств ПВО и ракетного вооружения. В этом году на выставке в Жуковском свою продукцию продемонстрировало АО «Московский научно-исследовательский институт «Агат».

На площадке салона предприятие представило усовершенствованную версию активной радиолокационной головки самонаведения (АРГС) 9Б-1103M-200ПА с дополнительным пассивным каналом. Она устанавливается на авиационные ракеты класса «воздух — воздух» для поражения различных типов авиатехники, крылатых и противолокационных ракет.

По словам разработчиков, 9Б-1103M-200ПА выполняет задачи в режиме «выстрелил — забыл». После получения предварительного целеуказания и пуска ракета с этой АРГС летит к цели автономно, без радиолокационной поддержки.

Электронная начинка головки самонаведения может работать в диапазоне скоростей от 0,1 до 5 чисел Маха. Время готовности 9Б-1103M-200ПА без предварительного включения составляет 5—8 секунд, после включения — одну секунду.

«Эта головка очень хорошо себя зарекомендовала, хотя у нас есть и более совершенные образцы. Просто в силу секретного характера новых проектов далеко не всё разрешается демонстрировать. Но могу заверить, что наши головки самонаведения способны поражать самые сложные воздушные цели», — заявил в разговоре с RT начальник отдела ракет малого радиуса действия «Агата» Сергей Ковалёв.

Среди других АРГС, предназначенных для монтажа на ракеты «воздух — воздух», «Агат» представил в Жуковском 9Б-1103M-150ММ, 9Б-1103M-200ПС (с дополнительным пассивным каналом), 9Б-1103M-200 и 9Б-1103M-350.

  • Авиационная управляемая ракета класса «воздух — воздух»
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов
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По его словам, предприятие делает акцент на создании АРГС, невосприимчивых к естественным и электронным помехам противника. Кроме того, «Агат» занимается совершенствованием систем, способных проводить практически безошибочный отсев ложных целей и поражать приоритетные.

«АРГС — очень сложное изделие. По сути, это малогабаритная радиолокационная станция, «мозги» ракеты. Перед пуском ракеты с нашими головками получают информацию от самолёта, а затем самостоятельно захватывают, сопровождают цели и принимают решение о поражении», — пояснил Ковалёв.

Для создания высококачественных АРГС «Агат» как головной разработчик привлекает ресурсы ведущих отечественных предприятий. Как утверждает Ковалёв, продукция научно-исследовательского института позволяет современным российским зенитным ракетным комплексам и боевым самолётам эффективно выполнять задачи.

Агрегаты для самолёта и БПЛА

На МАКС-2021 также представлена широкая линейка современных и перспективных авиационных двигателей. В частности, на выставке продемонстрирован полноразмерный макет вспомогательной газотурбинной силовой установки ТА14-114.

Этим изделием оснащается региональный пассажирский самолёт Ил-114-300. Машина совершила первый полёт в декабре 2020 года и является дебютантом авиакосмического салона в Жуковском.

ТА14-114 разработан специалистами АО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» (Ступино). Агрегат предназначен для обеспечения запуска стартера маршевого двигателя Ил-114-300 и электропитания самолёта, когда отключены моторы.

«Наша ВСУ (вспомогательная силовая установка. — RT) может давать до 30 кВт энергии и отменяет необходимость запуска маршевого двигателя, когда, например, необходимо провести кондиционирование салона. ТА14-114 выделяется скромными габаритами и небольшой массой — 65 кг без генератора», — сообщил RT конструктор «Аэросилы» Алексей Афанасьев.

Помимо этого, ТА14-114 выполняет функцию резервного источника энергии в случае серьёзных неполадок в маршевом двигателе или в его генераторе.

Среди перспективных изделий на стенде «Аэросилы» представлен вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-200Э, предназначенный для использования на самолётах с электрической тягой (гибридной силовой установкой) и тяжёлых крупногабаритных БПЛА.

«В этой модели мы учитываем перспективные направления последних лет — в частности, создание крупных БПЛА различного предназначения и так называемых более электрических самолётов, то есть воздушных платформ, где наряду с традиционными источниками энергии используется электрическая тяга», — пояснил Афанасьев.

Он также рассказал, что, в отличие от вспомогательной силовой установки для Ил-114-300, агрегат ТА18-200Э будет применяться прежде всего для обеспечения полёта воздушного судна. Для этого он оснащён двумя мощными генераторами, вырабатывающими по 120 кВт каждый.

«ТА18-200Э проходит испытания, но пока не устанавливался на летательные аппараты. Тем не менее мы верим в нашу разработку и рассчитываем привлечь внимание представителей авиастроительной промышленности», — подчеркнул Афанасьев.

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