«Перспективная и интересная разработка»: российский артиллерийский комплекс «Деривация» получит управляемые снаряды

Новый российский зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» будет оснащён многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом говорится в сообщении «Уралвагонзавода». «Деривация-ПВО» представляет собой самоходную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая оснащена боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. По мнению экспертов, вооружённый такими снарядами зенитный комплекс значительно усилит возможности ПВО переднего края боевых действий.

Новейший российский артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» будет оснащён многофункциональным, подкалиберным бронебойным и управляемым снарядами. Об этом сообщил производитель комплекса «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с ранее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сегодня ведутся испытания указанных выстрелов», — приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее в 2020 году в НПК «Уралвагонзавод» отмечали, что снаряды с управляемым подрывом, которые разрабатываются для «Деривации-ПВО», будут способны создавать облако осколков в нужной точке встречи воздушной цели или над наземными целями.

«В состав разрабатываемого в ОКР «Деривация-ПВО» многофункционального выстрела входит электронный дистанционно-контактный взрыватель. Время подрыва автоматически программируется системой управления огнём при стрельбе, что позволяет формировать облако осколков в точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Это в разы повышает эффективность комплекса по сравнению со стрельбой существующими выстрелами», — отмечали в УВЗ.

«На переднем крае боевых действий»

Напомним, проект комплекса «Деривация-ПВО» был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» — пока ещё в виде макета.

Опытный образец боевой машины 2С38 из состава комплекса был выставлен на «Армии-2018», а в июне 2020-го она уже принимала участие в параде Победы на Красной площади.

В августе прошлого года гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что комплекс начнёт поступать в Вооружённые силы России с 2022 года.

«Деривация-ПВО» предназначена для поражения штурмовиков и других низколетящих самолётов, вертолётов, БПЛА, авиационных боеприпасов, крылатых ракет и снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). При необходимости комплекс также способен вести огонь по легкобронированной наземной технике и надводным объектам.

В состав комплекса входит боевая машина 2С38, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

Главное оружие боевой машины 2С38 — дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М («Байкал»). Он оснащён 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом 6П7К. Масса модуля — 3650 кг.

Необитаемый боевой модуль АУ-220М «Байкал»

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Пушка «Деривации» может вести огонь со скоростью 120 выстрелов в минуту при начальной скорости снаряда в 1 тыс. м/с.

За счёт кругового вращения на 360 градусов по горизонту модуль способен вести стрельбу в любом направлении. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км. Боекомплект пушки — 200 выстрелов.

Она может укомплектовываться осколочно-фугасными боеприпасами 53-УОР-281У, бронебойно-трассирующими 53-УБР-281У и управляемыми снарядами с дистанционным подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями.

Благодаря оптико-электронной системе наведения и разведки, продвинутой системе управления огнём «Деривация-ПВО» не нуждается в установке радиолокационной станции, что повышает её скрытность. При помощи телевизионного и тепловизионного каналов боевая машина способна эффективно находить цели в любых условиях, оставаясь невидимой для противника.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, модуль АУ220М «Байкал» позволяет комплексу «Деривация-ПВО» вести эффективную стрельбу в автоматическом режиме и поражать все виды воздушных целей.

«Комплекс зенитной артиллерии «Деривация-ПВО» относится к войсковой противовоздушной обороне. Это означает, что он присутствует непосредственно на переднем крае боевых действий, сопровождает воинские колонны автомобильной или бронетанковой техники и прикрывает авиацию», — пояснил Леонков.

Взрывные технологии

Отметим, что российская оборонная промышленность активно совершенствует боеприпасы калибра 57 мм, которые будут использоваться комплексом «Деривация-ПВО». Так, в 2019 году управляющий директор АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев сообщил о разработке «перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-мм управляемого артиллерийского снаряда».

В научных материалах, опубликованных на сайте КБ, отмечается, что такой снаряд будет представлять собой зенитную ракету, которая строится по схеме управляемого артиллерийского снаряда, хранится в боеукладке, запускается из нарезного ствола пушки и наводится по лазерному лучу, что позволяет поражать цели в широком диапазоне дальностей. Такой снаряд будет выстреливаться с высокой начальной скоростью и практически сразу будет располагать необходимыми для наведения поперечными ускорениями.

Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО»

© Vitaly V.Kuzmin

«Создание 57 мм высокоэффективного артиллерийского комплекса на бронированном шасси повышенной проходимости с защищёнными средствами обнаружения, наведения и поражения со смешанным боекомплектом (управляемые и неуправляемые боеприпасы), способного бороться с воздушными целями на предельно малых дальностях, который может защитить себя на поле боя от БМП и БТР, открывает новые возможности», — отметили в «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана»

Алексей Леонков в беседе с RT пояснил, что подкалиберные снаряды преимущественно будут использоваться против бронированной техники, а управляемый снаряд будет подрываться в заданной точке и поражать воздушные цели.

«Управляемость снаряда переводит его в категорию «умных боеприпасов», позволяющих выставлять заградительный огонь на любой высоте и бороться с различными видами авиационной техники, которая попадает в зону обстрела», — отметил Леонков.

По его словам, новые типы универсальных, подкалиберных и управляемых снарядов значительно повысят эффективность комплекса «Деривация-ПВО», который, в свою очередь, значительно усилит возможности противовоздушной обороны подразделений Вооружённых сил России.

С такой оценкой новейших разработок оборонной промышленности РФ согласился и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Бронебойно-подкалиберные снаряды предназначены для поражения бронированных целей, которых на современном театре военных действий становится всё больше и броня с каждым годом всё толще. Управляемые снаряды способны в заданной точке создать поле осколков, что даёт высокую вероятность поражения воздушных целей, в том числе беспилотников, крылатых ракет. Это перспективная и интересная разработка, которая усилит возможности противовоздушной обороны подразделений Вооружённых сил России», — рассказал он в беседе с RT.