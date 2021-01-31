Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден врёт, обвиняет и угрожает. Путин стоит на своём
В ПАСЕ испугались правды о Навальном? Слуцкому отключили микрофон прямо на дебат...
Возмутившегося в ПАСЕ делегата Поклонская осадила на понятном ему языке
Не спрятаться даже в пустыне: ВКС России утюжит боевиков, напавших на конвой в С...
Главная / В России

«Перспективная и интересная разработка»: российский артиллерийский комплекс «Деривация» получит управляемые снаряды

31 января 2021, 02:20  •  112 • В России
Новый российский зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» будет оснащён многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом говорится в сообщении «Уралвагонзавода». «Деривация-ПВО» представляет собой самоходную установку на шасси боевой машины пехоты БМП-3, которая оснащена боевым модулем с автоматической пушкой калибра 57 мм. По мнению экспертов, вооружённый такими снарядами зенитный комплекс значительно усилит возможности ПВО переднего края боевых действий.
 
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 «Деривация-ПВО» РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

Новейший российский артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО» будет оснащён многофункциональным, подкалиберным бронебойным и управляемым снарядами. Об этом сообщил производитель комплекса «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех»).

«Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 «Деривация-ПВО» наряду с ранее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сегодня ведутся испытания указанных выстрелов», — приводит сообщение компании ТАСС.

Ранее в 2020 году в НПК «Уралвагонзавод» отмечали, что снаряды с управляемым подрывом, которые разрабатываются для «Деривации-ПВО», будут способны создавать облако осколков в нужной точке встречи воздушной цели или над наземными целями.

«В состав разрабатываемого в ОКР «Деривация-ПВО» многофункционального выстрела входит электронный дистанционно-контактный взрыватель. Время подрыва автоматически программируется системой управления огнём при стрельбе, что позволяет формировать облако осколков в точке встречи с воздушной целью или над наземными целями. Это в разы повышает эффективность комплекса по сравнению со стрельбой существующими выстрелами», — отмечали в УВЗ.

«На переднем крае боевых действий»

Напомним, проект комплекса «Деривация-ПВО» был представлен публике на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» — пока ещё в виде макета.

Опытный образец боевой машины 2С38 из состава комплекса был выставлен на «Армии-2018», а в июне 2020-го она уже принимала участие в параде Победы на Красной площади.

В августе прошлого года гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов заявил, что комплекс начнёт поступать в Вооружённые силы России с 2022 года.

«Деривация-ПВО» предназначена для поражения штурмовиков и других низколетящих самолётов, вертолётов, БПЛА, авиационных боеприпасов, крылатых ракет и снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). При необходимости комплекс также способен вести огонь по легкобронированной наземной технике и надводным объектам.

В состав комплекса входит боевая машина 2С38, выполненная на базе БМП-3, транспортно-заряжающая машина 9Т260 на шасси «Урал-4320-30», транспортное средство на шасси «Урал-4320-30» и машина ремонтно-технического обеспечения на шасси «Урал-4320-1812-31».

Главное оружие боевой машины 2С38 — дистанционно управляемый необитаемый боевой модуль АУ-220М («Байкал»). Он оснащён 57-мм автоматической пушкой высокой баллистики и спаренным с ней 7,62-мм пулемётом 6П7К. Масса модуля — 3650 кг.

  • Необитаемый боевой модуль АУ-220М «Байкал»
  • © Wikimedia

Пушка «Деривации» может вести огонь со скоростью 120 выстрелов в минуту при начальной скорости снаряда в 1 тыс. м/с.

За счёт кругового вращения на 360 градусов по горизонту модуль способен вести стрельбу в любом направлении. Максимальная горизонтальная дальность поражения целей — 14,5 км, вертикальная — 7,5 км. Боекомплект пушки — 200 выстрелов.

Она может укомплектовываться осколочно-фугасными боеприпасами 53-УОР-281У, бронебойно-трассирующими 53-УБР-281У и управляемыми снарядами с дистанционным подрывом для наиболее эффективной борьбы с воздушными целями.

Благодаря оптико-электронной системе наведения и разведки, продвинутой системе управления огнём «Деривация-ПВО» не нуждается в установке радиолокационной станции, что повышает её скрытность. При помощи телевизионного и тепловизионного каналов боевая машина способна эффективно находить цели в любых условиях, оставаясь невидимой для противника.

Как отметил в комментарии RT военный эксперт Алексей Леонков, модуль АУ220М «Байкал» позволяет комплексу «Деривация-ПВО» вести эффективную стрельбу в автоматическом режиме и поражать все виды воздушных целей.

«Комплекс зенитной артиллерии «Деривация-ПВО» относится к войсковой противовоздушной обороне. Это означает, что он присутствует непосредственно на переднем крае боевых действий, сопровождает воинские колонны автомобильной или бронетанковой техники и прикрывает авиацию», — пояснил Леонков.

Взрывные технологии

Отметим, что российская оборонная промышленность активно совершенствует боеприпасы калибра 57 мм, которые будут использоваться комплексом «Деривация-ПВО». Так, в 2019 году управляющий директор АО «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана» Валерий Макеев сообщил о разработке «перспективного, не имеющего аналогов в мире 57-мм управляемого артиллерийского снаряда».

В научных материалах, опубликованных на сайте КБ, отмечается, что такой снаряд будет представлять собой зенитную ракету, которая строится по схеме управляемого артиллерийского снаряда, хранится в боеукладке, запускается из нарезного ствола пушки и наводится по лазерному лучу, что позволяет поражать цели в широком диапазоне дальностей. Такой снаряд будет выстреливаться с высокой начальной скоростью и практически сразу будет располагать необходимыми для наведения поперечными ускорениями.

  • Комплекс 2С38 «Деривация-ПВО»
  • © Vitaly V.Kuzmin

«Создание 57 мм высокоэффективного артиллерийского комплекса на бронированном шасси повышенной проходимости с защищёнными средствами обнаружения, наведения и поражения со смешанным боекомплектом (управляемые и неуправляемые боеприпасы), способного бороться с воздушными целями на предельно малых дальностях, который может защитить себя на поле боя от БМП и БТР, открывает новые возможности», — отметили в «КБ точного машиностроения им. А.Э. Нудельмана»

Алексей Леонков в беседе с RT пояснил, что подкалиберные снаряды преимущественно будут использоваться против бронированной техники, а управляемый снаряд будет подрываться в заданной точке и поражать воздушные цели.

«Управляемость снаряда переводит его в категорию «умных боеприпасов», позволяющих выставлять заградительный огонь на любой высоте и бороться с различными видами авиационной техники, которая попадает в зону обстрела», — отметил Леонков.

По его словам, новые типы универсальных, подкалиберных и управляемых снарядов значительно повысят эффективность комплекса «Деривация-ПВО», который, в свою очередь, значительно усилит возможности противовоздушной обороны подразделений Вооружённых сил России.

С такой оценкой новейших разработок оборонной промышленности РФ согласился и военный эксперт Юрий Кнутов.

«Бронебойно-подкалиберные снаряды предназначены для поражения бронированных целей, которых на современном театре военных действий становится всё больше и броня с каждым годом всё толще. Управляемые снаряды способны в заданной точке создать поле осколков, что даёт высокую вероятность поражения воздушных целей, в том числе беспилотников, крылатых ракет. Это перспективная и интересная разработка, которая усилит возможности противовоздушной обороны подразделений Вооружённых сил России», — рассказал он в беседе с RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



112
Источник
Похожие новости
30 января 2021, 19:55
Выплаты ветеранам, инвалидам и семьям с детьми: Мишустин подписал постановление об индексации ряда соцпособий
28 января 2021, 07:25
Планирующие боеприпасы: какие преимущества даст России серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения
27 января 2021, 19:30
«Не встречались раньше в России»: в Госдуме рассказали о самых тиражируемых фейках с призывами к протестам
30 января 2021, 16:15
Криптовалюта в деле: сумма инкриминируемых Навальному растрат может существенно возрасти
28 января 2021, 23:55
«Должны быть привиты не менее 60% взрослых»: в Роспотребнадзоре допустили отмену масочного режима в 2021 году
28 января 2021, 14:45
«Иммунологическая эффективность превышает 98%»: более 2 млн россиян привились от коронавируса
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 января 2021, 11:50
В Германии испугались последствий заморозки "Северного потока - 2"
28 января 2021, 18:30
Украинец внезапно смолк, пытаясь оскорбить русских в ПАСЕ: "Знаете, господа Слуцкий и Толстой"
27 января 2021, 10:25
"А Володька...": Лучшим ответом G7 стала легендарная шутка в КВН о Путине
30 января 2021, 00:45
Собчак поразилась своей догадке о "дворце Путина": "Ааааааа"
25 января 2021, 07:05
Оксана Пушкина ушла от темы, комментируя митинги. И закончила речь угрозами
28 января 2021, 02:55
Космос убивает. Главная катастрофа NASA и её последствия
30 января 2021, 04:25
Эту страну рак обходит стороной? "Чудо чудесное" раскрыл русский врач
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.