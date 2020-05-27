Перспектива оснащения будущих российских УДК модификациями истребителя Су-57 • 61 • Аналитика

Как известно, судостроительный завод «Залив» в Керчи получил от министерства обороны России заказ на постройку двух универсальных десантных кораблей для ВМФ страны. Таким образом, подтвердилась информация о том, что главное оборонное ведомство не отказывается от приобретения УДК-вертолётоносцев после известных пертурбаций с французскими санкциями в отношении «Мистралей».





Речь идёт о двух УДК «Владивосток» и «Севастополь», которые строились над французской верфи для России, но потом, после решения тогдашнего президента Франсуа Олланда, Париж России не передал. В итоге корабли оказались в составе ВМС Египта, где ожидают полноценного формирования авиакрыла.



А какое авиакрыло предполагается задействовать для УДК, которые строятся в Крыму для ВМФ России?



При учёте того, что запланированные в нашей стране к постройке универсальные десантные корабли отличаются от французских «Мистралей» большими размера и водоизмещением, есть смысл поднять вопрос о возможности использования на них не только вертолётов.



Габариты будущих российских универсальных десантных кораблей таковы: наибольшая длина – 204 м, ширина – 38 м, водоизмещение – 25 тыс. тонн.



В этом плане такие УДК стоит сравнить с американскими универсальными десантными кораблями типа «Уосп». Так, наибольшая длина «американцев» - 257 м, стандартное водоизмещение – около 28,5 тыс. тонн. При этом в ВМС США на УДК «Уосп» размещается авиационное крыло и в виде самолётов. Речь идёт о штурмовиках вертикального взлёта и посадки AV-8B «Харриер» II. А на УДК ВМС США более современного проекта – «Америка» - в авиакрыло включены и истребители пятого поколения F-35 в модификации «B» - укороченный взлёт и посадка.



Повышает ли боевую мощь универсального десантного корабля часть крыла, состоящая из истребителей? Безусловно. Истребители обеспечивают возможность большего охвата воздушного пространства над морской и прибрежной зонами при участии УДК в боевой операции.



В таком случае и в отношении российских универсальных десантных кораблей актуальной является возможность их оснащения истребителями. Но очевидная проблема в том, что сегодня у нас просто нет самолётов, которые могли бы использоваться в качестве средств авиации для УДК. То авиакрыло, которое терпеливо ожидает окончания ремонта и модернизации единственного отечественного авианосца «Адмирал Кузнецов», не подойдёт для эксплуатации на УДК банально в силу своих характеристик.



Однако это вовсе не говорит о том, что поднятый вопрос нужно сразу же закрывать. Буквально на днях первый зампред правительства РФ Юрий Борисов поведал о том, что государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 подтверждают все заложенные параметры и характеристики. Борисов также напомнил, что ВКС РФ заказали 76 таких истребителей.



Если у американского F-35 реализован вариант с палубной версией – той самой, с укороченным взлётом, если Китай, фактически не имея школы создания авиадвигателей, реализуется программу J-31 (фактически параллельно с "непалубным" J-20), то почему бы не рассмотреть вопрос и увеличения числа модификаций Су-57 для удовлетворения нужд не только ВКС, но и ВМФ страны.



Понятно, что пока всё это на уровне «а что, если…», но развитие Военно-морского флота сегодня идёт по целому ряду направлений. Если в Минобороны решили, что без УДК флоту не обойтись, то и вариант их оснащения подходящими модификациями не только вертолётов, но и собственных новейших (перспективных) истребителей, исключать нельзя. И если уж в последнее время стало модно оценивать новые вооружения и их проекты с точки зрения экспортного потенциала, то, есть мнение, что у версий российских истребителей пятого поколения для авианосца и УДК, этот экспортный потенциал окажется высоким. Есть дополнительный шанс заинтересовать партнёров из Индии, если, конечно, проект будет реализован для тех универсальных кораблей, которые заказаны Минобороны для нашего собственного флота.



Вариант вполне может быть реализован, если учитывать, что для тех же Су-57 создаются двигатели так называемой второй очереди. А кроме того, не нужно забывать и о запасе ещё советских наработок по созданию самолётов, которые можно задействовать в качестве средств палубной авиации. В любом случае, перспектива имеется - особенно на фоне той многозадачности, которую обещают для УДК российского производства. Как известно, судостроительный завод «Залив» в Керчи получил от министерства обороны России заказ на постройку двух универсальных десантных кораблей для ВМФ страны. Таким образом, подтвердилась информация о том, что главное оборонное ведомство не отказывается от приобретения УДК-вертолётоносцев после известных пертурбаций с французскими санкциями в отношении «Мистралей».Речь идёт о двух УДК «Владивосток» и «Севастополь», которые строились над французской верфи для России, но потом, после решения тогдашнего президента Франсуа Олланда, Париж России не передал. В итоге корабли оказались в составе ВМС Египта, где ожидают полноценного формирования авиакрыла.А какое авиакрыло предполагается задействовать для УДК, которые строятся в Крыму для ВМФ России?При учёте того, что запланированные в нашей стране к постройке универсальные десантные корабли отличаются от французских «Мистралей» большими размера и водоизмещением, есть смысл поднять вопрос о возможности использования на них не только вертолётов.Габариты будущих российских универсальных десантных кораблей таковы: наибольшая длина – 204 м, ширина – 38 м, водоизмещение – 25 тыс. тонн.В этом плане такие УДК стоит сравнить с американскими универсальными десантными кораблями типа «Уосп». Так, наибольшая длина «американцев» - 257 м, стандартное водоизмещение – около 28,5 тыс. тонн. При этом в ВМС США на УДК «Уосп» размещается авиационное крыло и в виде самолётов. Речь идёт о штурмовиках вертикального взлёта и посадки AV-8B «Харриер» II. А на УДК ВМС США более современного проекта – «Америка» - в авиакрыло включены и истребители пятого поколения F-35 в модификации «B» - укороченный взлёт и посадка.Повышает ли боевую мощь универсального десантного корабля часть крыла, состоящая из истребителей? Безусловно. Истребители обеспечивают возможность большего охвата воздушного пространства над морской и прибрежной зонами при участии УДК в боевой операции.В таком случае и в отношении российских универсальных десантных кораблей актуальной является возможность их оснащения истребителями. Но очевидная проблема в том, что сегодня у нас просто нет самолётов, которые могли бы использоваться в качестве средств авиации для УДК. То авиакрыло, которое терпеливо ожидает окончания ремонта и модернизации единственного отечественного авианосца «Адмирал Кузнецов», не подойдёт для эксплуатации на УДК банально в силу своих характеристик.Однако это вовсе не говорит о том, что поднятый вопрос нужно сразу же закрывать. Буквально на днях первый зампред правительства РФ Юрий Борисов поведал о том, что государственные испытания истребителя пятого поколения Су-57 подтверждают все заложенные параметры и характеристики. Борисов также напомнил, что ВКС РФ заказали 76 таких истребителей.Если у американского F-35 реализован вариант с палубной версией – той самой, с укороченным взлётом, если Китай, фактически не имея школы создания авиадвигателей, реализуется программу J-31 (фактически параллельно с "непалубным" J-20), то почему бы не рассмотреть вопрос и увеличения числа модификаций Су-57 для удовлетворения нужд не только ВКС, но и ВМФ страны.Понятно, что пока всё это на уровне «а что, если…», но развитие Военно-морского флота сегодня идёт по целому ряду направлений. Если в Минобороны решили, что без УДК флоту не обойтись, то и вариант их оснащения подходящими модификациями не только вертолётов, но и собственных новейших (перспективных) истребителей, исключать нельзя. И если уж в последнее время стало модно оценивать новые вооружения и их проекты с точки зрения экспортного потенциала, то, есть мнение, что у версий российских истребителей пятого поколения для авианосца и УДК, этот экспортный потенциал окажется высоким. Есть дополнительный шанс заинтересовать партнёров из Индии, если, конечно, проект будет реализован для тех универсальных кораблей, которые заказаны Минобороны для нашего собственного флота.Вариант вполне может быть реализован, если учитывать, что для тех же Су-57 создаются двигатели так называемой второй очереди. А кроме того, не нужно забывать и о запасе ещё советских наработок по созданию самолётов, которые можно задействовать в качестве средств палубной авиации. В любом случае, перспектива имеется - особенно на фоне той многозадачности, которую обещают для УДК российского производства. Володин Алексей Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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