«Перспектива неограниченной гонки вооружений»: как в 2019 году прекратил своё существование Договор РСМД

Уходящий 2019 год ознаменовался ещё одним шагом со стороны США по демонтажу системы международной безопасности: Вашингтон в одностороннем порядке вышел из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вскоре после прекращения действия договора, ответственность за которое Запад возложил на Россию, американская сторона начала испытывать новые, ранее запрещённые ракеты. Эксперты отмечают, что денонсация ДРСМД является опасным прецедентом, повышающим риск применения ядерного оружия в Европе. По словам политологов, в перспективе может быть заключён новый договор, но не из-за приверженности Вашингтона разрядке, а вследствие значительного преимущества России в области сверхзвукового оружия.

В 2019 году прекратил своё существование Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности — ДРСМД. Этот документ был подписан 8 декабря 1987 года в рамках программы «нового политического мышления» последнего главы СССР Михаила Горбачёва, которая была направлена на разрядку между странами Запада и Восточным блоком, а также на прекращение холодной войны.

Тогда СССР и США договорились полностью уничтожить ракеты наземного базирования, дальность полёта которых составляла от 500 до 5500 км, и пусковые установки. К 1991 году Советский Союз утилизировал баллистические ракеты Р-12 и Р-14, РК-55, комплексы «Пионер», «Темп-С», а также (в качестве жеста доброй воли) комплекс «Ока», дальность которого не превышала 400 км. Пентагон в свою очередь избавился от систем «Першинг» и наземных версий крылатой ракеты «Томагавк».

Несмотря на то что Россия, как правопреемница СССР, на протяжении последних десятилетий следовала условиям договора, Вашингтон регулярно обвинял Москву в его нарушении. В 2014 году президент США Барак Обама направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором впервые на уровне глав государств обвинил российскую сторону в нарушении условий соглашения.

Заготовленный выход

Односторонний выход Вашингтона из соглашения обсуждался в США с 2017 года, а в 2018-м заявления о намерении американской стороны денонсировать договор делали высокопоставленные представители администрации Дональда Трампа, включая госсекретаря Майка Помпео и занимавшего тогда пост советника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Пуск ракеты американской системы HIMARS

© Sgt. Bill Boecker/U.S. Army

4 декабря 2018 года госсекретарь Помпео завил, что если Россия не прекратит нарушение договора, которое ей вменяет Вашингтон, то США в одностороннем порядке выйдут из ДРСМД. В ответ президент России Владимир Путин напомнил, что Вашингтон сначала заявил о намерении выйти из соглашения и лишь после этого начал приводить обоснования своего решения, перекладывая ответственность на Россию.

«Сначала всё-таки американская сторона заявила о том, что она намерена выйти из договора о ракетах средней и меньшей дальности, а потом начали искать обоснования, почему они должны это сделать. Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем. При этом, как обычно, никаких доказательств нарушений с нашей стороны не предоставляется», — отметил российский лидер.

В середине января 2019 года в Женеве прошли переговоры по поводу проблематики договора, однако они не принесли результатов, так как американская сторона выдвигала невыполнимые требования к России по поводу ракеты 9М729 для комплексов «Искандер», в частности настаивала на полном уничтожении всех её образцов.

Формальная причина

Вашингтон утверждал, что Москва в нарушение положений договора проводила испытания ракеты 9М729 для комплекса «Искандер», дальность полёта которой якобы превышает 500 км.

Пуск крылатых ракет ОТРК «Искандер» в рамках СКШУ «Гром-2019»

© Кадр: видео Минобороны России

Российская сторона последовательно опровергала подобные обвинения. В конце января 2019 года Минобороны России организовало для иностранных атташе брифинг, в ходе которого показало военным представителям иностранных держав ракету и раскрыло часть её характеристик.

Представители российского оборонного ведомства в ходе мероприятия рассказали, что 9М729 является модернизированным вариантом ракеты 9М728, входящей в состав комплекса «Искандер-М». Максимальная дальность полёта 9М729 составляет 480 км, что на 10 км меньше аналогичного показателя 9М728 и не противоречит установленной ДРСМД допустимой дальности полёта ракет. Однако военные атташе и представители США и стран НАТО проигнорировали брифинг.

Позднее официальный представитель американской дипмиссии в Москве Андреа Калан заявила, что РФ никогда не сможет убедить Соединённые Штаты и НАТО в том, что ракета 9М729 не нарушает положений ДРСМД.

«Поскольку демонстрация ракеты проводилась именно Россией, то её представители исказили информацию о её технических характеристиках, чтобы придать достоверност своей истории», — заявила Калан в интервью РБК.

Возвращение гонки вооружений



1 февраля 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о начале процедуры выхода из договора. В своём заявлении он обвинил Россию в «безнаказанном нарушении ДРСМД» и в «скрытной разработке и развёртывании запрещённой ракетной системы».

2 февраля Владимир Путин объявил, что Россия приостанавливает участие в договоре в ответ на действия США. Также Путин поручил не вести с Вашингтоном новых переговоров по разоружению до тех пор, пока Штаты не будут готовы к «равноправному, содержательному диалогу».

Стоит отметить, что на протяжении 2019 года, НАТО также возлагало ответственность за прекращение действия ДРСМД на Россию несмотря на то, что первым из него вышли США. Эта позиция была подтверждена на юбилейном 70-м саммите Североатлантического альянса, который прошёл в начале декабря 2019 года в Лондоне.

«Мы принимаем и будем продолжать взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развёртывание Россией новых ракет средней дальности, которые привели к прекращению действия ДРСМД и создают значительные риски для евроатлантической безопасности», — говорится в тексте лондонской декларации.

Владимир Путин направил лидерам Германии и Франции предложение установить мораторий на размещение РСМД в Европе, однако они это предложение отвергли.

Как подчеркнул в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев, прекращение действия ДРСМД для системы международной безопасности означает резкое понижение порога применения ядерного оружия в Европе.

«РСМД — это ядерное оружие первого удара, с маленьким сроком реакции, а значит, способное обезоружить противника. Поэтому главное, что произошло из-за денонсации договора, — это резкое снижение ядерного порога в Европе, в регионе, где применение ядерного оружия или средств доставки ранее считалось невозможным», — пояснил политолог.

В разговоре с RT военный эксперт Юрий Кнутов отметил, что прекращение действия ДРСМД для системы международной безопасности означает возврат США к попытке навязать военную угрозу и разговаривать с Россией с позиции силы.

«Планируемое размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе, Юго-Восточной Азии, Японии, а также желание Трампа купить Гренландию, где в 1950-е годы Вашингтон уже пытался построить мощную ракетную базу, демонстрирует, что Россия после прекращения действия договора окажется в зоне достижимости для американских ракет средней и меньшей дальности», — подчеркнул эксперт.

Новые ракеты

Практически сразу после того, как США вышли из договора (официально Вашингтон прекратил своё участие в нём 2 августа 2019 года), американские военные начали испытывать новые ракеты, которые ранее были запрещены ДРСМД. Так, всего через две недели после денонсации договора, на острове Сан-Николас (штат Калифорния) прошли испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении.

Гиперзвуковая баллистическая ракета

© Lockheed Martin Corporation

Владимир Путин впоследствии отмечал, что подобным шагом американская сторона фактически признала, что нарушала соглашение, ведь за несколько месяцев такие задачи не решают.

«Я думаю, что тот факт, что очень быстро после объявления о выходе США испытали такую ракету — средней дальности наземного базирования, говорит о том, что они давно над этим работали... Это значит, что работали уже минимум несколько лет. А всё остальное — был осуществлён поиск предлога для выхода, он был найден», — подчеркнул президент на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Новые испытания состоялись 12 декабря — глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что ракета прошла путь от концепта до испытаний всего за девять месяцев. В Пентагоне также сообщили, что ракета отделилась от пусковой установки, пролетела более 500 км и упала в океан.

Стоит отметить, что в России также озаботились возможностью возвращения в строй РСМД в качестве зеркальной ответной меры. В связи с этим министр обороны Сергей Шойгу поручил разработать наземный вариант крылатой ракеты морского базирования «Калибр».

По словам Дмитрия Евстафьева, денонсация договора означает фактический демонтаж системы международной безопасности и нераспространения ядерного оружия.

«ДРСМД считался неприкасаемым, нерушимым соглашением. Выяснилось, что никаких неприкасаемых соглашений, систем ограничений вооружений в мире нет. Фактически мы стоим перед перспективой иметь неограниченную гонку вооружений», — отметил политолог.

В свою очередь, Юрий Кнутов отметил, что сейчас ситуация отличается от времён холодной войны до заключения ДРСМД тем, что у России есть более современные системы ПВО.

«Как, например, С-400, «Панцирь» новой модификации, «Бук-М3», которые в автоматическом режиме способны бороться с подобными ракетами. Сегодня у России есть средства защиты, но они не на 100% гарантируют поражение целей и фактически поставят вопрос о том, что РФ должна будет нанести ответный удар по центрам принятия решений, в том числе и территории США, что будет означать глобальную ядерную войну, которая может привести к уничтожению всего живого на земле», — пояснил эксперт.

По словам Юрия Кнутова, Россия также имеет весомое преимущество благодаря новейшим разработкам в области сверхзвукового оружия.

«Есть перспектива, что в обозримом будущем будет заключено новое соглашение, ограничивающее распространение ракетного вооружения. Но оно будет связано с разработкой новейших российских систем вооружения, которых нет на Западе, а не с миролюбием США. Когда США поймут, что российское гиперзвуковое оружие представляет колоссальную угрозу для их существования, они пойдут на договор, как это было с СНВ-1, СНВ-2», — заключил эксперт.