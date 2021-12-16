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Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт

16 декабря 2021, 01:55  •  144 • Политика
Германия раскручивает очередной дипскандал – двух сотрудников посольства в Берлине МИД ФРГ признал персонами нон грата.
История с убийством гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019-м году завершилась пожизненным приговором. В Германии огласили вердикт – обвиняемому в этом деле 56-летнему гражданину России назначили пожизненный срок.
Немецкое следствие утверждало, что гражданин России подъехал к жертве на велосипеде и три раза выстрелил в него из пистолета Glock 26 с глушителем.
Реакция России
Не обошлось и без политических мотивов. С ними выступила местная прокуратура, настаивавшая, что речь шла не просто об убийстве, а о выполнении "государственного приказа на убийство на немецкой земле".
Как отметил посол России в ФРГ Сергей Нечаев, решение суда, к которому, по утверждениям Германии, причастны спецслужбы России, необъективно и политически мотивированно.
"Считаем этот вердикт необъективным, политически мотивированным решением, серьезно отягощающим и без того непростые российско-германские отношения", — приводит слова дипломата "Интерфакс". По мнению Нечаева, тезис о причастности России к убийству является абсурдным и намерено навязывался немецкому обществу, поскольку "вплетался в общий антироссийский фон".
Защита подсудимого по резонансному делу также отмечала, что все обвинение выстроено на сомнительных доказательствах, а связи подсудимого со спецслужбами не доказаны.
Нон грата
На фоне приговора по делу Хангошвили стало известно о претензиях немецкой стороны к русским дипломатам. Так, в МИД Германии заявили, что двое сотрудников дипмиссии в Берлине являются персонами нон грата.
В посольстве заявили решительный протест. "Подобные немотивированные действия представляют собой очевидный недружественный шаг, - приводит РИА Новости комментарий дипмиссии, - и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время".
Россия ответит на высылку двух дипломатов аналогичными мерами. Как отметила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, недружественные действия Берлина не останутся без адекватного ответа.
В ближайшее время России объявит о своем решении по этому поводу.
Отметим, что подобный скандал уже был в истории России и Германии. Так, в декабре 2019-го Берлин также объявил двух дипработников из России нежелательными и потребовал, чтобы они немедленно покинули Германию. Поводом тогда также стал кейс об убийстве Хангошвили.

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