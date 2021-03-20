Персональные санкции Киева подставили украинцев: Поклонская объяснила простую истину

Наложение персональных экономических санкций против граждан России ударит больше не по указанным в чёрном списке людям, а в первую очередь подставит украинцев. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская объяснила простую истину, следующую из необдуманных действий украинского руководства.

Комментируя введение новых "максимальных санкций", Поклонская иронично отметила, что не рассчитывала на то, что её прокурорская зарплата сможет "спасти Украину и заверить западных партнёров в действенности и решительности президента Зеленского". Она отметила, что 20 000 гривен на её заблокированной украинской карточке навряд ли внесут существенный вклад в экономику Украины.

При этом она отметила, что в первую очередь от санкций пострадают граждане Украины.

"Обычным гражданам Украины скажу: все эти санкции руководства страны направлены против вас. Любое обязательство (вдруг такие имеются?) перед вами не может быть выполнено людьми, указанными в санкционном списке", - написала Поклонская на своей странице в Facebook.

Она добавила, что более действенным было бы, если бы в санкционных списках были те представители Украины, которые организовали и поддержали государственный переворот.

Напомним, на Украине ввели "максимальные санкции" против экс-президента страны Виктора Януковича и некоторых должностных лиц Крыма, а также 19 компаний, которые пользовались недрами страны. Об этом в пятницу, 19 марта, объявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

Всего в санкционном списке аж 27 имён. Помимо свергнутого в 2014 году президента Виктора Януковича и его премьер-министра Николая Азарова, под "максимальные украинские санкции" попали глава Крыма Сергей Аксёнов, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, глава ЛНР Леонид Пасечник, экс-министр обороны Украины Дмитрий Саламатин.