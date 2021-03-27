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Персональные данные "сливают" - и людям звонят десятки раз на дню: Политик озвучил последствия
27 марта 2021, 18:45 • 107 • Политика
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что нижняя палата продолжит работу по защите персональных данных. Он указал, что к нему не раз обращались с вопросами граждане, встревоженные тем, что их данные "сливают". "Почему мы получаем десятки в день назойливых рекламных звонков?" - привёл он в пример один из вопросов.
Ответственность за сохранность персональных данных граждан будет усилена. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале уточнил, что вступает в силу закон об усилении наказания за безответственное отношение к хранению персональных данных.
Политик пояснил, что не раз от граждан получал недоумевающие вопросы: "Как личные данные появляются в общем доступе? Почему мы получаем десятки в день назойливых рекламных звонков?"
Кроме того, в этой сфере активно орудуют и телефонные мошенники.
Володин считает, что эта проблема возникла "из-за безответственности компаний, в том числе иностранных, которые собирают персональные данные граждан, чтобы использовать их для собственного обогащения".
Он указал, что подобное недопустимо, следует обеспечивать защиту личных данных, а не наживаться на этом, передают "Дни.ру".
Согласно вступившему в силу закону о персональных данных, обработка подобной информации без письменного согласия её владельца влечёт штраф до 150 тысяч рублей, напомнил Володин. А при повторном нарушении сумма вырастет до полумиллиона рублей.
Спикер пообещал, что депутаты продолжат работу по защите персональных данных граждан РФ. Парламентарии будут следить за реализацией нового закона. "Работа в этом направлении будет продолжена. Мы посмотрим, как будут применяться нормы этого закона, и в случае необходимости примем дополнительные решения", - добавил он.
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