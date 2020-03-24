Персонал разбежался, и оставшиеся в живых старики - рядом с трупами. Дома престарелых в Испании повергли военных в шок

В испанские дома престарелых были направлены военные для помощи в дезинфекции учреждений. Как сообщает местный телеканал RTVE, речь идёт о масштабной дезинфекции домов престарелых, как государственных, так и частных, где вспыхнули очаги распространения коронавируса.

Увиденное повергло армейцев в шок.

Как оказалось, персонал некоторых домов из-за инфекции разбежался, и оставшиеся в живых старики живут рядом с трупами умерших.

Скриншот twitter.com/spacelordrock

"Похоже, что в Испании будет пожёстче, чем в Италии", - отмечает пользователь Twitter spacelordrock.

Отмечается, что в ряде случаев в соцучреждениях именно персонал был переносчиком заболевания.

С понедельника, 23 марта, весь персонал обязали пройти экспресс-тест на коронавирус, а те, у кого обнаруживались малейшие симптомы простуды, должны были уйти на больничный.

По информации из Мадрида, в 100 из 500 домов престарелых, расположенных в столичном регионе, обнаружен коронавирус, передают СМИ.