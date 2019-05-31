Персона не нон грата: Чем обернется провокация с российским дипломатом в Косово

Обращались, как со скотом

Спецоперация на севере Косово началась рано утром во вторник. Полицейские не гнушались силовых методов, говорят очевидцы - людей били, вязали и "вели, как скот".

Десятки бронированных автомобилей с вооруженным автоматами спецназом въехали на территорию мирных жителей. Власти назвали это "борьбой с оргпреступностью". В числе десятков задержанных сербов оказался российский дипломат, член миссии ООН Михаил Краснощеков.

Мужчину взяли под арест, причем вразумительных обоснований власти Косово до сих пор не предоставили. Было дежурно заявлено, что Краснощеков якобы препятствовал правоохранителям проводить операцию.

После этого дипломата несколько часов продержали в отделении полиции. К вечеру вторника в Сеть утекли кадры, как Краснощеков выходит из отделения и его забирает карета скорой помощи. Врачи диагностировали у него серьезную травму головы - как выяснилось после, его ударили прикладом. Но дальше - больше. Власти Косово заявили, что Краснощеков теперь - персона нон грата.

"Линия на обострение"

МИД России жестко отреагировал на действия Приштины.

"МИД России в связи с объявлением "persona non grata" гражданина РФ в Косово рассматривает это как неприкрытую линию на обострение межнациональных отношений", - подчеркнули в ведомстве.

Политологи, комментируя происходящее, заявляли, что это спланированная провокация, целью которой является обострение обстановки на Балканах и желание вынудить Россию на действия, абсолютно ей невыгодные. Как, к примеру, вмешательство в дела Сербии и Косово.

Персона не нон грата

В ООН в свою очередь заявили, что Михаил Краснощеков не может быть объявлен персоной нон грата, так как сотрудники всемирной организации не подпадают под это определение, пишет РИА Новости.

По словам заместителя официального представителя главы ООН Фархана Хака, поскольку организация не является государством, то ее сотрудники не аккредитованы в государствах, где они служат под руководством генерального секретаря.

Подняты по тревоге

Сейчас Михаил Краснощеков находится в больнице Белграда. Войска Сербии тем временем приведены в полную боевую готовность. На севере Косово местные жители возвели баррикады и вступили в столкновения с полицией.