Персец • 221 • Аналитика В Первой и Второй мировых войнах однозначно победила Америка – если, конечно, судить не по военным викториям, а по извлечённой выгоде. Не особо отличившись в боях, американцы тем не менее выжали из двух войн для себя по максимуму. Но на этот раз, похоже, шанс может заполучить наша страна. Главное – как можно дольше сохранять нейтралитет. Это не наша война, но именно мы в ней можем одержать победу. Сюжет: Войны XXI века Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани – калька с убийства в Сараеве австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда Габсбурга, случившегося 100 с лишним лет назад. Такая же явная провокация, осуществлённая не столько верховными властями, сколько околовластными кланами, заинтересованными в вой не. Судя по реакции Дональда Трампа, едва ли он сам в полной мере понимал, чем обернётся ликвидация Сулеймани. А вот неоконсерваторы-республиканцы из его окружения не могли не знать о последствиях. Науськивавший отдавшего приказ госсекретаря Майка Помпео усач Джон Болтон, десятилетия грезивший о победе в войне над Исламской Республикой, несомненно, отдавал себе отчёт, у какой бомбы он поджигает запал. И хотя события разворачиваются не так стремительно, да и стороны конфликта, кажется, пытаются отыграть назад, сомнений нет: мир вновь оказался на пороге большой войны. Что не так с «Пэтриотами»? Художник: Темур Козаев Во-первых, можно потерять чуть ли не единственный крупный источник валютных поступлений (каспийская чёрная икра не в счёт). Российские сырьевики, как известно, покупают иранскую нефть и перепродают её на Запад как российскую, «в смеси» с отечественной. А Европа делает вид, что ей невдомёк. В итоге всем выгодно – кроме Америки. Во-вторых, Тегеран после нескольких лет ожидания всё же заполучил российские С-300 и, возможно, в перспективе получит и С-400. Так что, как ни крути, провоцировать Москву Тегерану не с руки. Но и американцам ничуть не проще. Военное вторжение в Иран они, пожалуй, могли бы устроить. Только откуда им наносить удары? Из Ирака? Но тогда по американским базам, расположенным на иракской территории, Исламская Республика может ударить уже не показушно, а в полную силу. К тому же возникает непраздный вопрос: а смогут ли американские военные отбить полноценные ракетные атаки персов, задействовав свои ЗРК «Пэтриот»? Эксперты и раньше высказывали сомнения касательно истинных возможностей этих противоракетных систем, а после ударов Ирана по двум американским военным базам эти сомнения только усилились. Что мешало жахнуть «Пэтриотами» по иранским ракетам и посбивать их к чёртовой бабушке?! Тем паче что о ракетных атаках их загодя предупредили… Но американцы предпочли не сбивать «Саджилы», а отсидеться в укрытиях. Не потому ли, что истинные возможности «Пэтриотов» несколько уступают их заявленным характеристикам? В принципе американцы могли бы нанести удар по Ирану с территории Турции, с базы Инджирлик. Вот только партнёр Эрдоган отказал им в такой возможности. Ещё американские дипломаты наивно полагали, что в пиковой ситуации они смогут договориться с Баку, но азербайджанские шииты наотрез отказались встревать в конфликт с иранскими единоверцами в интересах американцев. Впрочем, в Вашингтоне, кажется, кое-что всё же придумали. Нынешняя возникшая пауза – вынужденная. Дело в том, что ни Иран, ни Америка не готовы к войне. У Тегерана и вовсе нет плана действий. До Америки их баллистические ракеты «Саджил» просто не долетят. Нанести удар по Израилю? С этим тоже имеются сложности: буферную зону на границе с еврейским государством охраняют российские миротворцы. Вы не знали? Между тем это давно не секрет. Именно российское военное присутствие и сдерживает Корпус стражей исламской революции. Взамен израильская военная разведка щедро делится с нами секретами – к неудовольствию американских партнёров. Атаковать российских миротворцев персам не с руки.Во-первых, можно потерять чуть ли не единственный крупный источник валютных поступлений. Российские сырьевики, как известно, покупают иранскую нефть и перепродают её на Запад как российскую, «в смеси» с отечественной. А Европа делает вид, что ей невдомёк. В итоге всем выгодно – кроме Америки. Во-вторых, Тегеран после нескольких лет ожидания всё же заполучил российские С-300 и, возможно, в перспективе получит и С-400. Так что, как ни крути, провоцировать Москву Тегерану не с руки. Но и американцам ничуть не проще. Военное вторжение в Иран они, пожалуй, могли бы устроить. Только откуда им наносить удары? Из Ирака? Но тогда по американским базам, расположенным на иракской территории, Исламская Республика может ударить уже не показушно, а в полную силу. К тому же возникает непраздный вопрос: а смогут ли американские военные отбить полноценные ракетные атаки персов, задействовав свои ЗРК «Пэтриот»? Эксперты и раньше высказывали сомнения касательно истинных возможностей этих противоракетных систем, а после ударов Ирана по двум американским военным базам эти сомнения только усилились. Что мешало жахнуть «Пэтриотами» по иранским ракетам и посбивать их к чёртовой бабушке?! Тем паче что о ракетных атаках их загодя предупредили… Но американцы предпочли не сбивать «Саджилы», а отсидеться в укрытиях. Не потому ли, что истинные возможности «Пэтриотов» несколько уступают их заявленным характеристикам? В принципе американцы могли бы нанести удар по Ирану с территории Турции, с базы Инджирлик. Вот только партнёротказал им в такой возможности. Ещё американские дипломаты наивно полагали, что в пиковой ситуации они смогут договориться с Баку, но азербайджанские шииты наотрез отказались встревать в конфликт с иранскими единоверцами в интересах американцев. Впрочем, в Вашингтоне, кажется, кое-что всё же придумали. Долетят ли «Саджилы» до Киева? Украина, конечно, далековато от границы с Ираном, но, во-первых, у американцев с недавних пор там есть как минимум четыре военные базы с инфраструктурой. Одна под Одессой. От неё до Тегерана не так чтоб рукой подать, но и не слишком-то далеко: 2 тыс. километров по прямой. А во-вторых, там лояльные власти: что Вашингтон прикажет, то и сделают. Не самая удобная база подскока в случае заварушки с Ираном, да уж какая есть. Не подставлять же под иранские ракеты плохо защищённые базы в Ираке и Афганистане! А Киев, кажется, вовсе не прочь сунуться поперёд батьки в пекло – Владимир Зеленский уже поспешил объявить, что в противостоянии Вашингтона и Тегерана его страна, безусловно, на стороне американского сюзерена. Берлин, Париж и даже Лондон отреагировали на убийство генерала Сулеймани как на акт неприкрытой агрессии американцев, выразив если не осуждение, то явное неодобрение, и только Варшава и Киев поддержали Америку. После чего – надо же, какое удивительное совпадение! – в Иране падает украинский «Боинг». С ним, конечно, отдельная история, но ведь недаром «украинские источники, близкие к американской разведке» поспешили сообщить, что лайнер сбили российской ракетой «Тор». А стало быть, налицо «рука Москвы» и «акт гибридной войны Кремля против Украины». Иран – партнёр России и Турции в сирийском урегулировании. Недаром друг моего врага – мой враг! Через полгода у Тегерана может появиться первая ядерная бомба. Или боеголовка. Америке это нужно? А Израилю? Нет, мы отнюдь не настаиваем, что удар США по Ирану нанесут с территории Украины. Мы лишь демонстрируем шаткость ситуации и то, как легко региональный конфликт может трансформироваться в мировую войну. Если Вашингтон не найдёт своей украинской базе лучшего применения, чем атаковать Тегеран, нужно помнить, что радиус действия иранских «Саджилов» – 2,5 тыс. километров. И до Одессы они запросто долетят, и даже до Киева. Знает ли об этом Владимир Зеленский? Судя по его заявлениям и действиям – непохоже. Тем временем в западной прессе упоминают и о другом возможном направлении американского удара – из Саудовской Аравии. Мол, Вашингтона с Эр-Риядом связывает давнее стратегическое партнёрство, а значит, саудиты не откажут американцам в их деликатной просьбе. Военные эксперты, впрочем, сомневаются в желании стран Залива посодействовать США в расправе с Ираном. Богатые и великолепно оснащённые военными новинками саудиты не могут достойно противостоять даже полунищим йеменским хуситам, воюющим чёрт-те чем, а уж лучшей в регионе иранской армии и подавно не смогут. Так что керосином да соляркой партнёры, конечно, американские баки заправят, это сколько угодно, но предоставить свою территорию для нанесения удара – тут уж навряд ли. И с Пакистаном, кстати, примерно такая же история. А ведь ещё недавно не было у Вашингтона преданнее и вернее вассала… Керосином да соляркой партнёры, конечно, американские баки заправят, это сколько угодно, но предоставить свою территорию для нанесения удара – тут уж навряд ли (фото: АР/ТАСС) Зеркальное отражение «Дела Скрипалей» Да, так что же о выгодах, которые может получить наша страна от военного противостояния США и Ирана? Выгод множество, и не все они материального свойства. Вот вам первая. Как там было в истории с «отравленными» Скрипалями? «Империя зла» дотянулась до предателей Родины за рубежом и нанесла по ним подлый удар – так, что ли? Но даже если и так, то чем тогда лучше американцы, убившие второго по влиянию политика в Иране во время его официального визита в Ирак? Разница, пожалуй, лишь в том, что Сулеймани угробили напоказ и бесцеремонно, заодно уничтожив ни в чём не повинных людей, оказавшихся рядом. Скрипаль – перебежчик, да ещё и вышедший в тираж. Сулеймани – второй человек в государстве, приехавший с дипломатической миссией в соседнюю страну по приглашению её руководства. Тут государственным терроризмом попахивает Иранский гамбит: что это было? Тем не менее англичане почти два года тычут пальцами в Россию – убийцы! Так, а что, простите, мешает нам использовать похожий информационный повод, чтобы точно так же валять в грязи американцев? В самом деле, никто не знает наверняка, кто же отравил Скрипалей, которые, кстати, выжили. А Трамп сам признался, что отдал приказ ликвидировать Сулеймани! К тому же Скрипаль – предатель-перебежчик, да ещё и вышедший в тираж. А Сулеймани – второй человек в государстве, приехавший с дипломатической миссией в соседнюю страну по приглашению её руководства. Тут государственным терроризмом попахивает. А вот и другие выгоды. То, что США отказались применить свои «Пэтриоты» по иранским ракетам, недвусмысленно намекает саудитам и прочим странам Залива, что им следовало бы всерьёз озаботиться своей противоракетной обороной. Можно покупать «Пэтриоты» и дальше, демонстрируя Вашингтону лояльность, но защищаться с их помощью от ракетных атак... Помнится, саудитов «Пэтриоты» и от хуситских «прилётов» как-то не особенно защитили, а уж в свете атаки американских военных баз в Ираке и вовсе тревожно становится. Между тем турки свой выбор сделали – в пользу российских С-400. И не отказались от своего выбора даже после того, как США стали откровенно давить на партнёров по НАТО. В общем, у российской оборонной промышленности в перспективе может появиться множество неожиданных заказов – кто там в очереди крайний вслед за Пакистаном? А как вам новость о выводе американских военных из Сирии? Их в свете последних событий спешно перебрасывают в Ирак. Трамп, таким образом, мало того что добровольно отказался от сирийских сырьевых активов, на которые до последнего претендовал, так ещё и продемонстрировал, что у него явный дефицит с обстрелянными солдатами. Нет, войну при таких явных проблемах не начинают. А значит, до войны есть ещё время. Месяц. А может быть, год. Время тут не важно – важно, что пожар не потушен. Америка без союзников Обиднее всего для Вашингтона в сложившейся ситуации то, что у него вдруг не оказалось союзников. Макрон в телефонной беседе с Путиным осудил убийство Сулеймани, намекнув тем самым, что в иранском конфликте на Париж Вашингтону рассчитывать не стоит. Меркель бросает дела и спешно летит в Москву, а не за океан. Сколько там нынче иранцев в Германии – полтораста тысяч, как гласит официальная статистика, или уже полмиллиона, как уверяют независимые социологические службы? Это до Вашингтона у КСИР дотянуться руки коротки, а до Берлина с Парижем – так запросто. А уж до Лондона и подавно. Не потому ли британские телеканалы во главе с Би-би-си трубят не о «ликвидации террориста Сулеймани», а об убийстве «видного государственного деятеля» злодеями американцами? Вот вам и НАТО: как только запахло войной, воинство альянса тут же эвакуировалось из Ирака – от греха подальше. Там, кстати, стояли в основном канадцы – а в рухнувшем над Тегераном «Боинге» было несколько десятков канадских граждан. Совпадение? Теперь у Вашингтона остаётся три-четыре недели, чтобы договориться с партнёрами, ибо один в поле не воин. Да, Украина и Польша, конечно, верные союзники, но уповать на их военную поддержку как-то уж слишком смешно. Зато у Ирана с союзниками – полный порядок. Верно всё расписал военный эксперт Борис Рожин: «За спиной командующего КСИР – ливанская «Хезболла», йеменские хуситы из «Ансар Аллах», иракская «Хашд аш-Шааби», палестинцы ХАМАСа, афганские «Лива Фатимиюн» и пакистанские «Зейнабиюн». А ещё Ирану подыгрывают партнёры по сирийскому урегулированию – Россия и Турция. За ситуацией пристально поглядывают и «кинутые» американцами в Сирии курды. Такой вот расклад сил. Явно не в пользу американцев. Тем не менее Вашингтон, как и прежде, стремится сменить режим в Тегеране, заявляя об этом вслух устами президента США. А Иран, в свою очередь, не желает видеть американцев на Ближнем Востоке. Компромиссом, таким образом, и не пахнет. В российской прессе накануне прошелестела новость, что Иран якобы намерен ограничиться ракетной атакой на американские базы в Ираке – мол, за гибель Сулеймани поквитались, на том и конец. Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ Хоронить Сулеймани пришли сотни тысяч людей. В давке около 30 человек погибли, более 200 получили ранения (фото: АР/ТАСС) Возможно, в МИД Исламской Республики действительно так считают, учитывая тот факт, что его возглавляет явно симпатизирующий Западу министр. Но реальная власть в Иране – не МИД и даже не аятоллы, а КСИР. А руководство КСИР заявило, что операции против США «будут продолжены во всём Ближневосточном регионе». Так что удар по иракским объектам – не конец эскалации, а только её начало. Как заявили в КСИР, для Ирана не составило бы труда убить в ходе первой ракетной атаки до 500 американцев, а затем и до 4–5 тысяч. Так что случившийся ограниченный удар по инфраструктуре – компромисс с политическим руководством Исламской Республики, и операция «Мученик Сулеймани» отнюдь не закончена. Кстати, в КСИР не преминули указать, что «американская ПВО не сбила ни одной ракеты», а значит, «США не могут противостоять ракетным атакам КСИР». Вот вам и «Пэтриоты». Хуже рекламы и не придумать. Конкретно Мы, помнится, говорили о выгодах, которые Москва может извлечь из противостояния Вашингтона и Тегерана. Так вот вам ещё одна. Российская дипломатия получила реальный шанс отличиться в деле урегулирования возникшего кризиса. Инструментов сдерживания и воздействия и на Тегеран, и на партнёров Исламской Республики у России достаточно – от экономических до военно-политических. Американцам это, впрочем, без надобности, а вот наших европейских партнёров дипломатические возможности Москвы могут заинтересовать. Возможно, даже в обмен на снятие санкций (кстати, не затем ли в Москву летит Меркель, чтобы обговорить все нюансы?). «У Ирана никогда не будет ядерного оружия» – с этого тезиса начал Дональд Трамп свою речь в связи с убийством Сулеймани и им же её закончил. Да как сказать… Где-то пару месяцев назад президент Ирана Хасан Роухани упомянул, что на заводе в Фордо уран обогащают до 5%. До заключения ядерной сделки в 2015 году уран обогащался до 20%. Теперь, после убийства Сулеймани, Иран вполне может вернуться на прежние мощности, тем паче что секретные центрифуги, по слухам, за несколько лет успели надёжно укрыть особым «щитом», разработанным украинскими и российскими атомщиками. Завод в Фордо способен произвести до 40 килограммов обогащённого урана в месяц. Военные говорят, что для создания одного полноценного ядерного заряда требуется примерно 250 килограммов. Значит, через полгода у Тегерана может появиться первая ядерная бомба. Или боеголовка. Америке это нужно? А Израилю? А ведь у Москвы нашлось бы немало аргументов, способных сдержать ядерные амбиции Тегерана. Вы с нас только снимите санкции. Мнение Анатолий Несмиян, востоковед – Ответ Ирана, по правде говоря, не сильно впечатлил, особенно если учесть, что об ударе загодя сообщили иракским партнёрам, видимо, в расчёте на утечку. Но я бы не стал сбрасывать со счетов ряд субъективных факторов – и истеричную реакцию аятолл, и воинственные заявления руководства КСИР, и неожиданное падение украинского «Боинга». Комиссия, направленная в Иран из Киева для выяснения обстоятельств катастрофы, не обнаружила следов возгорания двигателей. А Пентагон объявил, что у него имеются данные, свидетельствующие о пуске двух ракет. Откровенно говоря, совпадение по времени катастрофы с атакой иранцев на совпадение не очень-то и похоже. А вот на причину и следствие – очень даже. В нервной обстановке вполне могла возникнуть неразбериха, нестыковки и передача права на принятие решений на тактический уровень. Проблема же в том, что военные Ирана, принимая решение, находились как бы в состоянии войны. Войны не хотел никто – война была неизбежной! А ведь у Москвы нашлось бы немало аргументов, способных сдержать ядерные амбиции Тегерана Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





221 Источник Похожие новости Лукашенко: РФ хочет продавать в Беларусь нефть по ценам выше мировых Персец Меньше шума и расхода топлива: в США придумали гибридный лайнер для ВВС Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ Че Гевара, Милошевич, Сулеймани: американцы устраняют лидеров, но не выигрывают войны Новости партнеров