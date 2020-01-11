Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Филарет зашел с козырей
В США объяснили крушение Boeing «безрассудными действиями» Ирана
Сайту "Миротворец" наступает конец? Обнародовано письмо МИД Германии о...
Сухой остаток
Главная / Аналитика

Персец

11 января 2020, 20:54  •  221 • Аналитика
В Первой и Второй мировых войнах однозначно победила Америка – если, конечно, судить не по военным викториям, а по извлечённой выгоде. Не особо отличившись в боях, американцы тем не менее выжали из двух войн для себя по максимуму. Но на этот раз, похоже, шанс может заполучить наша страна. Главное – как можно дольше сохранять нейтралитет. Это не наша война, но именно мы в ней можем одержать победу.
Сюжет: Войны XXI века
Убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани – калька с убийства в Сараеве австро-венгерского эрцгерцога Фердинанда Габсбурга, случившегося 100 с лишним лет назад. Такая же явная провокация, осуществлённая не столько верховными властями, сколько околовластными кланами, заинтересованными в вой не. Судя по реакции Дональда Трампа, едва ли он сам в полной мере понимал, чем обернётся ликвидация Сулеймани. А вот неоконсерваторы-республиканцы из его окружения не могли не знать о последствиях. Науськивавший отдавшего приказ госсекретаря Майка Помпео усач Джон Болтон, десятилетия грезивший о победе в войне над Исламской Республикой, несомненно, отдавал себе отчёт, у какой бомбы он поджигает запал. И хотя события разворачиваются не так стремительно, да и стороны конфликта, кажется, пытаются отыграть назад, сомнений нет: мир вновь оказался на пороге большой войны.
Что не так с «Пэтриотами»?
Нынешняя возникшая пауза – вынужденная. Дело в том, что ни Иран, ни Америка не готовы к войне. У Тегерана и вовсе нет плана действий. До Америки их баллистические ракеты «Саджил» просто не долетят. Нанести удар по Израилю? С этим тоже имеются сложности: буферную зону на границе с еврейским государством охраняют российские миротворцы. Вы не знали? Между тем это давно не секрет. Именно российское военное присутствие и сдерживает Корпус стражей исламской революции. Взамен израильская военная разведка щедро делится с нами секретами – к неудовольствию американских партнёров. Атаковать российских миротворцев персам не с руки. Во-первых, можно потерять чуть ли не единственный крупный источник валютных поступлений (каспийская чёрная икра не в счёт). Российские сырьевики, как известно, покупают иранскую нефть и перепродают её на Запад как российскую, «в смеси» с отечественной. А Европа делает вид, что ей невдомёк. В итоге всем выгодно – кроме Америки. Во-вторых, Тегеран после нескольких лет ожидания всё же заполучил российские С-300 и, возможно, в перспективе получит и С-400. Так что, как ни крути, провоцировать Москву Тегерану не с руки. Но и американцам ничуть не проще. Военное вторжение в Иран они, пожалуй, могли бы устроить. Только откуда им наносить удары? Из Ирака? Но тогда по американским базам, расположенным на иракской территории, Исламская Республика может ударить уже не показушно, а в полную силу. К тому же возникает непраздный вопрос: а смогут ли американские военные отбить полноценные ракетные атаки персов, задействовав свои ЗРК «Пэтриот»? Эксперты и раньше высказывали сомнения касательно истинных возможностей этих противоракетных систем, а после ударов Ирана по двум американским военным базам эти сомнения только усилились. Что мешало жахнуть «Пэтриотами» по иранским ракетам и посбивать их к чёртовой бабушке?! Тем паче что о ракетных атаках их загодя предупредили… Но американцы предпочли не сбивать «Саджилы», а отсидеться в укрытиях. Не потому ли, что истинные возможности «Пэтриотов» несколько уступают их заявленным характеристикам? В принципе американцы могли бы нанести удар по Ирану с территории Турции, с базы Инджирлик. Вот только партнёр Эрдоган отказал им в такой возможности. Ещё американские дипломаты наивно полагали, что в пиковой ситуации они смогут договориться с Баку, но азербайджанские шииты наотрез отказались встревать в конфликт с иранскими единоверцами в интересах американцев. Впрочем, в Вашингтоне, кажется, кое-что всё же придумали.
Долетят ли «Саджилы» до Киева?
Украина, конечно, далековато от границы с Ираном, но, во-первых, у американцев с недавних пор там есть как минимум четыре военные базы с инфраструктурой. Одна под Одессой. От неё до Тегерана не так чтоб рукой подать, но и не слишком-то далеко: 2 тыс. километров по прямой. А во-вторых, там лояльные власти: что Вашингтон прикажет, то и сделают. Не самая удобная база подскока в случае заварушки с Ираном, да уж какая есть. Не подставлять же под иранские ракеты плохо защищённые базы в Ираке и Афганистане! А Киев, кажется, вовсе не прочь сунуться поперёд батьки в пекло – Владимир Зеленский уже поспешил объявить, что в противостоянии Вашингтона и Тегерана его страна, безусловно, на стороне американского сюзерена. Берлин, Париж и даже Лондон отреагировали на убийство генерала Сулеймани как на акт неприкрытой агрессии американцев, выразив если не осуждение, то явное неодобрение, и только Варшава и Киев поддержали Америку. После чего – надо же, какое удивительное совпадение! – в Иране падает украинский «Боинг». С ним, конечно, отдельная история, но ведь недаром «украинские источники, близкие к американской разведке» поспешили сообщить, что лайнер сбили российской ракетой «Тор». А стало быть, налицо «рука Москвы» и «акт гибридной войны Кремля против Украины». Иран – партнёр России и Турции в сирийском урегулировании. Недаром друг моего врага – мой враг!
А ведь у Москвы нашлось бы немало аргументов, способных сдержать ядерные амбиции Тегерана
Нет, мы отнюдь не настаиваем, что удар США по Ирану нанесут с территории Украины. Мы лишь демонстрируем шаткость ситуации и то, как легко региональный конфликт может трансформироваться в мировую войну. Если Вашингтон не найдёт своей украинской базе лучшего применения, чем атаковать Тегеран, нужно помнить, что радиус действия иранских «Саджилов» – 2,5 тыс. километров. И до Одессы они запросто долетят, и даже до Киева. Знает ли об этом Владимир Зеленский? Судя по его заявлениям и действиям – непохоже. Тем временем в западной прессе упоминают и о другом возможном направлении американского удара – из Саудовской Аравии. Мол, Вашингтона с Эр-Риядом связывает давнее стратегическое партнёрство, а значит, саудиты не откажут американцам в их деликатной просьбе. Военные эксперты, впрочем, сомневаются в желании стран Залива посодействовать США в расправе с Ираном. Богатые и великолепно оснащённые военными новинками саудиты не могут достойно противостоять даже полунищим йеменским хуситам, воюющим чёрт-те чем, а уж лучшей в регионе иранской армии и подавно не смогут. Так что керосином да соляркой партнёры, конечно, американские баки заправят, это сколько угодно, но предоставить свою территорию для нанесения удара – тут уж навряд ли. И с Пакистаном, кстати, примерно такая же история. А ведь ещё недавно не было у Вашингтона преданнее и вернее вассала…
Керосином да соляркой партнёры, конечно, американские баки заправят, это сколько угодно, но предоставить свою территорию для нанесения удара – тут уж навряд ли (фото: АР/ТАСС)
Зеркальное отражение «Дела Скрипалей»
Да, так что же о выгодах, которые может получить наша страна от военного противостояния США и Ирана? Выгод множество, и не все они материального свойства. Вот вам первая. Как там было в истории с «отравленными» Скрипалями? «Империя зла» дотянулась до предателей Родины за рубежом и нанесла по ним подлый удар – так, что ли? Но даже если и так, то чем тогда лучше американцы, убившие второго по влиянию политика в Иране во время его официального визита в Ирак? Разница, пожалуй, лишь в том, что Сулеймани угробили напоказ и бесцеремонно, заодно уничтожив ни в чём не повинных людей, оказавшихся рядом.
Иранский гамбит: что это было?
Тем не менее англичане почти два года тычут пальцами в Россию – убийцы! Так, а что, простите, мешает нам использовать похожий информационный повод, чтобы точно так же валять в грязи американцев? В самом деле, никто не знает наверняка, кто же отравил Скрипалей, которые, кстати, выжили. А Трамп сам признался, что отдал приказ ликвидировать Сулеймани! К тому же Скрипаль – предатель-перебежчик, да ещё и вышедший в тираж. А Сулеймани – второй человек в государстве, приехавший с дипломатической миссией в соседнюю страну по приглашению её руководства. Тут государственным терроризмом попахивает. А вот и другие выгоды. То, что США отказались применить свои «Пэтриоты» по иранским ракетам, недвусмысленно намекает саудитам и прочим странам Залива, что им следовало бы всерьёз озаботиться своей противоракетной обороной. Можно покупать «Пэтриоты» и дальше, демонстрируя Вашингтону лояльность, но защищаться с их помощью от ракетных атак... Помнится, саудитов «Пэтриоты» и от хуситских «прилётов» как-то не особенно защитили, а уж в свете атаки американских военных баз в Ираке и вовсе тревожно становится. Между тем турки свой выбор сделали – в пользу российских С-400. И не отказались от своего выбора даже после того, как США стали откровенно давить на партнёров по НАТО. В общем, у российской оборонной промышленности в перспективе может появиться множество неожиданных заказов – кто там в очереди крайний вслед за Пакистаном? А как вам новость о выводе американских военных из Сирии? Их в свете последних событий спешно перебрасывают в Ирак. Трамп, таким образом, мало того что добровольно отказался от сирийских сырьевых активов, на которые до последнего претендовал, так ещё и продемонстрировал, что у него явный дефицит с обстрелянными солдатами. Нет, войну при таких явных проблемах не начинают. А значит, до войны есть ещё время. Месяц. А может быть, год. Время тут не важно – важно, что пожар не потушен.
Америка без союзников
Обиднее всего для Вашингтона в сложившейся ситуации то, что у него вдруг не оказалось союзников. Макрон в телефонной беседе с Путиным осудил убийство Сулеймани, намекнув тем самым, что в иранском конфликте на Париж Вашингтону рассчитывать не стоит. Меркель бросает дела и спешно летит в Москву, а не за океан. Сколько там нынче иранцев в Германии – полтораста тысяч, как гласит официальная статистика, или уже полмиллиона, как уверяют независимые социологические службы? Это до Вашингтона у КСИР дотянуться руки коротки, а до Берлина с Парижем – так запросто. А уж до Лондона и подавно. Не потому ли британские телеканалы во главе с Би-би-си трубят не о «ликвидации террориста Сулеймани», а об убийстве «видного государственного деятеля» злодеями американцами? Вот вам и НАТО: как только запахло войной, воинство альянса тут же эвакуировалось из Ирака – от греха подальше. Там, кстати, стояли в основном канадцы – а в рухнувшем над Тегераном «Боинге» было несколько десятков канадских граждан. Совпадение? Теперь у Вашингтона остаётся три-четыре недели, чтобы договориться с партнёрами, ибо один в поле не воин. Да, Украина и Польша, конечно, верные союзники, но уповать на их военную поддержку как-то уж слишком смешно. Зато у Ирана с союзниками – полный порядок. Верно всё расписал военный эксперт Борис Рожин: «За спиной командующего КСИР – ливанская «Хезболла», йеменские хуситы из «Ансар Аллах», иракская «Хашд аш-Шааби», палестинцы ХАМАСа, афганские «Лива Фатимиюн» и пакистанские «Зейнабиюн». А ещё Ирану подыгрывают партнёры по сирийскому урегулированию – Россия и Турция. За ситуацией пристально поглядывают и «кинутые» американцами в Сирии курды. Такой вот расклад сил. Явно не в пользу американцев. Тем не менее Вашингтон, как и прежде, стремится сменить режим в Тегеране, заявляя об этом вслух устами президента США. А Иран, в свою очередь, не желает видеть американцев на Ближнем Востоке. Компромиссом, таким образом, и не пахнет. В российской прессе накануне прошелестела новость, что Иран якобы намерен ограничиться ракетной атакой на американские базы в Ираке – мол, за гибель Сулеймани поквитались, на том и конец.
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
Хоронить Сулеймани пришли сотни тысяч людей. В давке около 30 человек погибли, более 200 получили ранения (фото: АР/ТАСС)
Возможно, в МИД Исламской Республики действительно так считают, учитывая тот факт, что его возглавляет явно симпатизирующий Западу министр. Но реальная власть в Иране – не МИД и даже не аятоллы, а КСИР. А руководство КСИР заявило, что операции против США «будут продолжены во всём Ближневосточном регионе». Так что удар по иракским объектам – не конец эскалации, а только её начало. Как заявили в КСИР, для Ирана не составило бы труда убить в ходе первой ракетной атаки до 500 американцев, а затем и до 4–5 тысяч. Так что случившийся ограниченный удар по инфраструктуре – компромисс с политическим руководством Исламской Республики, и операция «Мученик Сулеймани» отнюдь не закончена. Кстати, в КСИР не преминули указать, что «американская ПВО не сбила ни одной ракеты», а значит, «США не могут противостоять ракетным атакам КСИР». Вот вам и «Пэтриоты». Хуже рекламы и не придумать.
Конкретно
Мы, помнится, говорили о выгодах, которые Москва может извлечь из противостояния Вашингтона и Тегерана. Так вот вам ещё одна. Российская дипломатия получила реальный шанс отличиться в деле урегулирования возникшего кризиса. Инструментов сдерживания и воздействия и на Тегеран, и на партнёров Исламской Республики у России достаточно – от экономических до военно-политических. Американцам это, впрочем, без надобности, а вот наших европейских партнёров дипломатические возможности Москвы могут заинтересовать. Возможно, даже в обмен на снятие санкций (кстати, не затем ли в Москву летит Меркель, чтобы обговорить все нюансы?).
«У Ирана никогда не будет ядерного оружия» – с этого тезиса начал Дональд Трамп свою речь в связи с убийством Сулеймани и им же её закончил. Да как сказать… Где-то пару месяцев назад президент Ирана Хасан Роухани упомянул, что на заводе в Фордо уран обогащают до 5%. До заключения ядерной сделки в 2015 году уран обогащался до 20%. Теперь, после убийства Сулеймани, Иран вполне может вернуться на прежние мощности, тем паче что секретные центрифуги, по слухам, за несколько лет успели надёжно укрыть особым «щитом», разработанным украинскими и российскими атомщиками. Завод в Фордо способен произвести до 40 килограммов обогащённого урана в месяц. Военные говорят, что для создания одного полноценного ядерного заряда требуется примерно 250 килограммов. Значит, через полгода у Тегерана может появиться первая ядерная бомба. Или боеголовка. Америке это нужно? А Израилю? А ведь у Москвы нашлось бы немало аргументов, способных сдержать ядерные амбиции Тегерана. Вы с нас только снимите санкции.
Мнение
– Ответ Ирана, по правде говоря, не сильно впечатлил, особенно если учесть, что об ударе загодя сообщили иракским партнёрам, видимо, в расчёте на утечку. Но я бы не стал сбрасывать со счетов ряд субъективных факторов – и истеричную реакцию аятолл, и воинственные заявления руководства КСИР, и неожиданное падение украинского «Боинга». Комиссия, направленная в Иран из Киева для выяснения обстоятельств катастрофы, не обнаружила следов возгорания двигателей. А Пентагон объявил, что у него имеются данные, свидетельствующие о пуске двух ракет. Откровенно говоря, совпадение по времени катастрофы с атакой иранцев на совпадение не очень-то и похоже. А вот на причину и следствие – очень даже. В нервной обстановке вполне могла возникнуть неразбериха, нестыковки и передача права на принятие решений на тактический уровень. Проблема же в том, что военные Ирана, принимая решение, находились как бы в состоянии войны. Войны не хотел никто – война была неизбежной!

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



221
Источник
Похожие новости
10 января 2020, 15:39
Лукашенко: РФ хочет продавать в Беларусь нефть по ценам выше мировых
11 января 2020, 20:54
Персец
10 января 2020, 18:54
Меньше шума и расхода топлива: в США придумали гибридный лайнер для ВВС
11 января 2020, 17:39
Предстоящая годовщина освобождения Освенцима раскалила Польшу до предела
11 января 2020, 07:54
Боевое дежурство «Авангарда»: оценки зарубежных СМИ
10 января 2020, 12:24
Че Гевара, Милошевич, Сулеймани: американцы устраняют лидеров, но не выигрывают войны
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 января 2020, 09:09
"Белоруссия зарабатывает на России в 10 раз больше": Лукашенко одёрнули после его слов о российском газе
06 января 2020, 23:54
"Колоссальный урон": Багдасаров предложил Ирану идеальный способ мести за убийство Сулеймани
08 января 2020, 01:54
"Пока не вздёрнут": Сатановский сравнил американцев с фашистами и сделал последнее предупреждение
08 января 2020, 05:09
Вслед за "паузой" НАТО возглавляемая США коалиция начала вывод войск из Ирака
05 января 2020, 15:24
Флаг означает месть: "Высокомерному клоуну" из Госдепа объявили о конце господства США
10 января 2020, 02:39
Польша пожалеет, что затыкает рот Путину
06 января 2020, 07:39
Гром победы, раздавайся?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.