|
Перри назвал выдумкой сообщения о давлении на Киев из-за «Нафтогаза»
07 октября 2019, 20:54 • 63 • Украина
Министр энергетики США Рик Перри отрицает сообщения СМИ о том, что он призывал власти Украины расширить состав правления компании «Нафтогаз» и включить в него американцев.
РИА Новости
Как ранее писала газета Politico со ссылкой на источники, Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.
Также о попытках американских бизнесменов сместить руководство «Нафтогаза» сообщало агентство Associated Press.
«Это полностью выдуманная история», — цитирует Перри Reuters. Министр отметил, что американская сторона «давала рекомендации по запросу украинских властей».
«И мы продолжим это делать», — заявил глава Минэнерго США.
Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако на переговорах настоял Рик Перри, который «советовал президенту обсудить с Зеленским «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 сентября 2019, 23:24
|
01 октября 2019, 20:24
|
05 октября 2019, 03:54
|
05 октября 2019, 04:09
|
01 октября 2019, 02:39
|
02 октября 2019, 07:39
|
07 октября 2019, 07:54