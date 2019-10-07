Перри назвал выдумкой сообщения о давлении на Киев из-за «Нафтогаза»

Министр энергетики США Рик Перри отрицает сообщения СМИ о том, что он призывал власти Украины расширить состав правления компании «Нафтогаз» и включить в него американцев.

Как ранее писала газета Politico со ссылкой на источники, Перри настаивал на том, чтобы украинские власти расширили состав правления компании «Нафтогаз» и включили в него американцев.

Также о попытках американских бизнесменов сместить руководство «Нафтогаза» сообщало агентство Associated Press.

«Это полностью выдуманная история», — цитирует Перри Reuters. Министр отметил, что американская сторона «давала рекомендации по запросу украинских властей».

«И мы продолжим это делать», — заявил глава Минэнерго США.

Ранее издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что президент США Дональд Трамп «даже не хотел» проводить в июле телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако на переговорах настоял Рик Перри, который «советовал президенту обсудить с Зеленским «что-то о заводе по производству сжиженного природного газа».