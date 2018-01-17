Пермь: а дальше будет только хуже • 472 • Аналитика







Весь вопрос только в том, какой город на очереди. Где слетит крыша у очередного наркомана или умственно неполноценного, прольется кровь, забегают наскипидаренные чиновнички всех мастей и рангов. И снова будут заверения на «самом высшем» уровне, что «меры будут приняты, бдения усилены» и прочая дурь и белиберда.





Собственно, ни о чем, так как поздно.



Да, глупо и занудно буду снова оглядываться назад и сожалеть об уничтоженной системе идеологической накачки и гражданского воспитания СССР.



Господа демократы Ельцин и Путин советскую систему благополучно разрушили.



Ну или так: враг России Ельцин за 8 лет полностью уничтожил все, что было создано в СССР, а друг российского народа Путин за 18 лет ничего не смог построить нового или хотя бы отремонтировать старое.



Ну не до того было, газопроводы важнее.



Тут не важно уже, важен факт – через 26 лет полнейший ноль и соцсети как воспитательный фактор.



Родители? Даже смотреть, не то что говорить в их сторону не хочу. Несправедливо взвалить на преподавателей в школе и родителей всю ответственность. У родителей главная ответственность – накормить, одеть и оплатить обучение.



Так, простите, заведено. Родителям надо пахать в первую очередь. И во вторую тоже. Иначе перспектива, как сказал в свое время господин Чубайс – не вписаться в рынок.



А вот вам и первые плоды. Родители вписываются в рынок, преподаватели преподают, а не учат, им за обучение зарплата не идет. И государство такая система устраивает, ибо стадом управлять намного проще. Ну об этом уже мы говорили, не так ли?



Конечно, потуги были. Было «Молодежное единство», умершее как «Молодая гвардия Единой России», были «Наши», теперь есть «Юнармия» и «Молодежка ОНФ».



В целом если судить – симуляторы кипучей деятельности.



Так-то понятно, что после выступлений и демонстраций сил Навальным дошло, что надо что-то делать. Вот только понятно, что нет самого главного – понимания что именно надо делать.



Потому тихо шизеешь, посещая группу «Молодежки» в контакте. Милота, барсы, конкурсы, песенки и прочее. Интернет-жвачка для умственно неполноценных. Но – «Молодежка ОНФ».



На «взрослом» сайте немного интереснее. Но нет главного – нет хоть какой-то идеологии.



Призывов и лозунгов хватает. Но как творить перемены, если нет главного: нет понимания самой сути перемен. Просто сотрясание интернет-воздуха теми, кто вроде должен что-то делать, а делать не умеет.



И вот – закономерный итог. Поножовщина как результат.



Да, как я уже говорил выше, сейчас бросят все силы на улучшение охраны в учебных заведениях, поимеют директоров и так далее.



А смысл?



Никто не собирается делать главного. Хотя бы задуматься над тем, что выбить из родителей дополнительный суммы на охрану – это полдела. Где-то заплатят, а где-то нет. Ибо не возьмешь ты с полки денег, если их туда не клал.



Главное – это предупреждение подобных случаев, навеянных соответствующими роликами и фильмами. И укладом, пропагандируемым десятками ток-шоу в стиле «сдохни ты сегодня, чтобы я сдох завтра».



И вот как не вспомнить пусть ущербную, тоталитарную, и далее по тексту ступенчатую подготовку граждан в СССР? Октябренок-пионер-комсомолец. Плохо было? А сейчас лучше, да? Телевизор-интернет-интернет лучше?



Современные дети, конечно, не идеальны. Но и не идиоты поголовно, не так ли? Многие вырастут и поумнеют. Многие нет. Но весь вопрос в том, какие идеалы пропишутся в их головах в процессе роста и поумнения.



Кстати, Навальный как раз не создаёт «молодежек» и «наших», у него все свои. И он зовет молодежь поиграть в совсем взрослые игры. Типа майдана незалежности и Дома профсоюзов.



И это заведомо интереснее и продуктивнее, чем милота и откровенно дебильные конкурсы «молодежки».



И вообще, не помню, кто сказал, но сказал здорово: работа с подрастающими поколениями без идеологии – это подготовка кадров для тех, у кого идеология есть.



У интернета идеология есть. Так что – продолжение следует. Да, хочется сказать пару слов именно об этом. Трагедия, происшедшая в Перми говорит о том, что все случившееся закономерно и дальше будет только хуже.Весь вопрос только в том, какой город на очереди. Где слетит крыша у очередного наркомана или умственно неполноценного, прольется кровь, забегают наскипидаренные чиновнички всех мастей и рангов. И снова будут заверения на «самом высшем» уровне, что «меры будут приняты, бдения усилены» и прочая дурь и белиберда.Собственно, ни о чем, так как поздно.Да, глупо и занудно буду снова оглядываться назад и сожалеть об уничтоженной системе идеологической накачки и гражданского воспитания СССР.Господа демократы Ельцин и Путин советскую систему благополучно разрушили.Ну или так: враг России Ельцин за 8 лет полностью уничтожил все, что было создано в СССР, а друг российского народа Путин за 18 лет ничего не смог построить нового или хотя бы отремонтировать старое.Ну не до того было, газопроводы важнее.Тут не важно уже, важен факт – через 26 лет полнейший ноль и соцсети как воспитательный фактор.Родители? Даже смотреть, не то что говорить в их сторону не хочу. Несправедливо взвалить на преподавателей в школе и родителей всю ответственность. У родителей главная ответственность – накормить, одеть и оплатить обучение.Так, простите, заведено. Родителям надо пахать в первую очередь. И во вторую тоже. Иначе перспектива, как сказал в свое время господин Чубайс – не вписаться в рынок.А вот вам и первые плоды. Родители вписываются в рынок, преподаватели преподают, а не учат, им за обучение зарплата не идет. И государство такая система устраивает, ибо стадом управлять намного проще. Ну об этом уже мы говорили, не так ли?Конечно, потуги были. Было «Молодежное единство», умершее как «Молодая гвардия Единой России», были «Наши», теперь есть «Юнармия» и «Молодежка ОНФ».В целом если судить – симуляторы кипучей деятельности.Так-то понятно, что после выступлений и демонстраций сил Навальным дошло, что надо что-то делать. Вот только понятно, что нет самого главного – понимания что именно надо делать.Потому тихо шизеешь, посещая группу «Молодежки» в контакте. Милота, барсы, конкурсы, песенки и прочее. Интернет-жвачка для умственно неполноценных. Но – «Молодежка ОНФ».На «взрослом» сайте немного интереснее. Но нет главного – нет хоть какой-то идеологии.Призывов и лозунгов хватает. Но как творить перемены, если нет главного: нет понимания самой сути перемен. Просто сотрясание интернет-воздуха теми, кто вроде должен что-то делать, а делать не умеет.И вот – закономерный итог. Поножовщина как результат.Да, как я уже говорил выше, сейчас бросят все силы на улучшение охраны в учебных заведениях, поимеют директоров и так далее.А смысл?Никто не собирается делать главного. Хотя бы задуматься над тем, что выбить из родителей дополнительный суммы на охрану – это полдела. Где-то заплатят, а где-то нет. Ибо не возьмешь ты с полки денег, если их туда не клал.Главное – это предупреждение подобных случаев, навеянных соответствующими роликами и фильмами. И укладом, пропагандируемым десятками ток-шоу в стиле «сдохни ты сегодня, чтобы я сдох завтра».И вот как не вспомнить пусть ущербную, тоталитарную, и далее по тексту ступенчатую подготовку граждан в СССР? Октябренок-пионер-комсомолец. Плохо было? А сейчас лучше, да? Телевизор-интернет-интернет лучше?Современные дети, конечно, не идеальны. Но и не идиоты поголовно, не так ли? Многие вырастут и поумнеют. Многие нет. Но весь вопрос в том, какие идеалы пропишутся в их головах в процессе роста и поумнения.Кстати, Навальный как раз не создаёт «молодежек» и «наших», у него все свои. И он зовет молодежь поиграть в совсем взрослые игры. Типа майдана незалежности и Дома профсоюзов.И это заведомо интереснее и продуктивнее, чем милота и откровенно дебильные конкурсы «молодежки».И вообще, не помню, кто сказал, но сказал здорово: работа с подрастающими поколениями без идеологии – это подготовка кадров для тех, у кого идеология есть.У интернета идеология есть. Так что – продолжение следует. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники 472 Источник Похожие новости Проект «ЗЗ». Главный противник Путина — не Грудинин, а народное безразличие «Арабская весна» трансформируется в «кавказскую» Александр Проханов. Президент Путин и хирург Пирогов

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