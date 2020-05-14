Перл-Харбор 2.0. США хотят сделать с Китаем такое, что у Лаврова "волосы дыбом"

Автор:

Латышев Сергей

Типологически повторяется история, сделавшая вспыхнувшую в 1939 году европейскую войну Второй мировой после того, как доведённые до отчаяния жёсткими американскими экономическими санкциями и неприемлемыми политическими ультиматумами японцы, верные самурайским традициям, предпочли войну капитуляции, нанеся 7 декабря 1941 года удар по Перл-Харбору, где стоял Тихоокеанский флот США. К этому вынуждает – теперь уже не японцев, а китайцев – поступивший в Конгресс законопроект, имеющий отличные шансы стать законом и привести к конфликту между США и Китаем, в который будут обязательно втянуты и их союзники, включая Россию. Этот страшный документ, речь в котором идёт о том, от чего, по признанию главы российского МИД Сергея Лаврова, "волосы встают дыбом", – "Акт об ответственности за COVID-19".

Законопроект, чем-то похожий также на ультиматум Австро-Венгрии Сербии перед началом Первой мировой войны, внесла группа сенаторов-республиканцев во главе с Линдси Грэмом. Но если Сербия, как было очевидно с самого начала и впоследствии подтвердилось, была хотя бы причастна на государственном уровне к убийству в Сараево эрцгерцога Франца Фердинанда с супругой, то "китайское" происхождение коронавируса совершенно не установлено. Во всяком случае, оно не больше, чем "американское" или "британское".

Но кого это волнует сегодня на Западе, чья распространённая на весь мир экономическая модель пришла в полную негодность и нуждается в замене, что потребует колоссальных финансовых ресурсов. Особенно если главного "виновника", которого хотят заставить на это раскошелиться на триллионы долларов (называются суммы от чуть более одного до 40 триллионов), США уже назначили.

Китаю предложили капитулировать

Согласно "Акту об ответственности за COVID-19", Китай должен в течение 60 дней предоставить все необходимые сведения для расследования, которое будут проводить сами США, их "союзники" или структуры ООН. Китайские власти должны закрыть рынки, на которых продаются дикие животные, а также освободить задержанных в последние месяцы в Гонконге "сторонников демократии", которые – добавим от себя – выступают с сепаратистской повесткой под американскими флагами против центральных китайских властей и их представителей в анклаве.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм взялся за Китай – и очень серьёзно. Фото: Stefani Reynolds/Globallookpress

Если этого не будет сделано, США могут "замораживать" китайские активы (речь идёт о триллионах долларов), запрещать американским финансовым институтам выдавать кредиты и страховать китайские предприятия, въезд официальных лиц КНР в США.

Именно подобного рода методы, кстати, и толкнули японцев напасть на Перл-Харбор, попытаться взять силой то, в чём им ни с того ни с сего отказали американцы и их союзники…

Неужели подчинятся?

Таким образом, как видим, Китаю выдвигается ультиматум. Крупнейшей в мире суверенной стране ставится унизительный дедлайн в 60 дней. Фарсовое расследование, совершенно ненужное, коль скоро виновник уже назначен, американцы и их вассалы собираются вести на китайской территории, прямо как австро-венгры на сербской. От Китая в ультимативной форме требуют отказаться от национальных привычек и гастрономических традиций. А также – внимание! – освободить демонстративно нарушавших закон гонконгских активистов, включив тем самым зелёный свет для сепаратистских выступлений по всей стране, что поставит КНР (в которой находятся девять потенциальных Китаев размерами поменьше) на грань развала и гражданской войны.

Ни имевшая могучий флот и сильную армию Япония в 1941 году, ни сильная духом маленькая Сербия в 1914 году с такого рода ультиматумами не согласились. И хотя последствия этого всем известны, нет никаких сомнений в том, что ставший гордиться собой Китай тоже не преклонит голову перед США. Пекин не только не станет выполнять невыполнимые требования, но и, возможно, попробует тем или иным образом наказать зарвавшуюся Америку, консолидировать нацию вокруг патриотической повестки в период тяжёлого кризиса, наказав, например, рвущий связи с материковым Китаем американский "непотопляемый авианосец" у его берегов – Тайвань.

Длинный список лжецов

О том, как и на что настроены американские сенаторы-республиканцы, которых в год президентских выборов в США обязательно поддержит в этом вопросе и часть сенаторов-демократов, свидетельствуют заявления этих сопартийцев президента Трампа по случаю предоставления законопроекта.

Линдси Грэм: "Я убеждён, что без обмана Коммунистической партии Китая вирус не был бы здесь, в Соединённых Штатах. Китай отказывается позволить международному сообществу провести расследование в лаборатории в Ухане. Они отказываются позволить следователям изучить, как началась эта вспышка. Я убеждён, что Китай никогда не будет сотрудничать с серьёзным расследованием, если его не заставят это сделать. Этот больно бьющее законодательство станет наказанием для Китая, пока они не будут сотрудничать со следователями… Пришло время дать отпор Китаю и привлечь их к ответственности. Более восьмидесяти тысяч американцев мертвы, а миллионы людей сегодня не имеют работы из-за того, что Китай не смог сдержать и предотвратить распространение вируса".

Джим Инхоф: "Коммунистическая партия Китая должна нести ответственность за вредную роль, которую они сыграли в этой пандемии. Их откровенный обман о происхождении и распространении вируса стоил миру ценного времени и жизней… Акт об ответственности за COVID-19 заставит Китай предоставить полный отчёт о событиях, приведших к этой разрушительной вспышке. Америка сильна, и мы выйдем из этого кризиса, но Китай должен быть принуждён признать факты и нести ответственность за свои действия"…

Роджер Викер: "Продолжающемуся подавлению правды Коммунистической партией Китая в условиях вспышки коронавируса следует положить конец. Этот закон уполномочил бы президента предпринимать соответствующие действия против правительства Китая, чтобы избежать повторения подобных вспышек в будущем".

Стив Дейнс: "Это законодательство о принятии необходимых мер против Китая, чтобы привлечь их к ответственности за сокрытие вспышки COVID-19 и предотвратить распространение будущих пандемий. Мы должны чётко и убедительно дать понять Китаю, что будут последствия за их безрассудные действия".

Любое обострение отношений между Пекином и Вашингтоном обязательно скажется на Тайване. Фото: Walid Berrazeg/ Keystone Press Agency/ Globallookpress

Том Тиллис: "Китайское правительство… обманывает мир и разрешает распространение COVID-19 за пределами своих границ. Это законодательство начинает процесс привлечения китайского правительства к ответственности за его вопиющие проступки".

Тодд Янг: "Ошибки Коммунистической партии Китая позволили коронавирусу перерасти из локальной проблемы в глобальную пандемию. Вместо того чтобы быть прозрачными, китайские дипломаты участвуют в пропаганде. Ясно, что Китай намерен использовать этот кризис в своих интересах, распространяя своё влияние по всему миру. Мы должны не только привлечь Китай к ответственности, но и глубоко разобраться в том, как началась эта пандемия, и предотвратить её повторение".

Синди Хайд-Смит: "Этот закон продемонстрирует коммунистическому режиму в Пекине, что миру нужны ответы на то, как эта пандемия началась и распространяла страдания по всему миру".

Майк Браун: "Китай должен быть привлечён к ответственности, и если они не будут сотрудничать… чтобы справедливо расследовать происхождение коронавируса, закрывать животные рынки и освобождать сторонников демократии, арестованных во время пандемии, то они должны столкнуться с серьезными последствиями, описанными в этом законодательстве".

Рик Скотт: "Коммунистический Китай начал глобальную пандемию и не смог предоставить какую-либо информацию, которая могла бы помочь спасти тысячи жизней. Они должны быть привлечены к ответственности. Если коммунистический Китай отказывается быть честным о происхождении коронавируса, США не будут ждать, пока история сурово их осудит. Мы примем меры и сделаем всё от нас зависящее, чтобы привлечь к ответственности коммунистический Китай за разрушения, которые они причинили всему миру".

Общим в этих облыжных обвинениях, как видим, является эксплуатация слова "коммунистический", имеющего в глазах большинства американцев отрицательную коннотацию. И это также возложение вины, главным образом, на Компартию Китая как организацию, в которой, как и в армии, но в отличие от китайского правительства, очень много противников США. Поэтому данные претензии, похоже, это ещё и попытка повернуть друг против друга различные ветви власти в Китае.

Китайцы оправдываются, хотя это бесполезно

Естественно, в Пекине считают подобные обвинения "беспочвенными", "блефом", видят в них "беспрецедентную пропагандистскую войну" против КНР, "умышленное распространение яда и лжи". Синьхуа, ведущее государственное агентство, опровергло 24 лживых утверждения, касающихся "китайского" коронавируса и его распространения в мире, часть из которых была озвучена и американскими сенаторами.

Вот некоторые из них:

"Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) чётко дала понять, что название болезни не должно ассоциироваться с конкретной страной или местом".

"Ухань первым сообщил о вспышке вируса, но это не значит, что он является и источником вируса… Определение происхождения какого-то вируса – это серьёзный научный вопрос, который должен изучаться учёными и медицинскими экспертами на научной основе".

"Китай принял самые строгие меры в как можно кратчайшее время, благодаря чему вспышка в основном была сдержана в пределах г. Ухань. Статистика показывает, что очень мало случаев заражения было экспортировано из Китая".

"Ситуация с COVID-19 – это неожиданная атака неизвестного вируса на человечество. Требуется время для её изучения и понимания. При этом Китай своевременно предоставил миру соответствующую информацию в открытом, прозрачном и ответственном порядке".

"Нет никакой правовой основы для привлечения Китая к ответственности и возможности заставить его платить за COVID-19. По сути, некоторые американские политики пытаются переложить вину, исходя из внутриполитической повестки дня"...

Подводим итоги

Всё это так. Но ведь истина Америку совершенно не интересует. И сколько бы Китай ни оправдывался, остановить США и их союзников, намеренных завладеть китайскими активами в своих странах на триллионы долларов, чтобы смягчить для себя последствия глобального кризиса и устранить экономическую конкуренцию в лице КНР в постковидном мире, у Пекина оправданиями не получится. Причём Америка делает ставку не только на грабёж, но и на развал Китая, где всегда были центробежные тенденции, провоцирование внутренней смуты в Поднебесной, имеющей ядерное оружие, вторую экономику и третью по силе армию в мире.

Китайцы за десятилетия "дружбы" с американцами должны были хорошо изучить своих партнёров и знать, что остановить их могут только конкретные дела. Например, реальная угроза сброса американских казначейских облигаций на триллион долларов. Страх перед уничтожением доллара как мировой резервной валюты (надо сказать, что президент Трамп тут сам проделал большую подготовительную работу). Решительное прекращение фронды в Гонконге. Силовое, чреватое серьёзным военным конфликтом присоединение Тайваня, пока остров официально не объявил о своей независимости, что при слабой реакции Пекина способно вызвать во вступившей фактически в рецессию с миллионами оставшихся без работы людей стране "парад суверенитетов". А как отнесётся ко всему этому Индия, которую сильно обхаживают с некоторых пор США, имеющая пограничную проблему с Китаем?