Перл-Харбор — приманка для самураев

Автор:

Латышев Сергей

Воскресное утро 7 декабря 1941 года начиналось в Перл-Харборе как обычно. На кораблях неспешно готовились к поднятию флагов. На палубах величественных, но уже устаревших линкоров выстраивались духовые оркестры. Радио транслировало джазовую музыку. Командование базы нежилось в постелях. Лётчики только что отправились спать после бурной субботней попойки. На эту идиллическую картину, как коршуны, обрушились с ясного неба хищные самолёты с большими красными кругами на крыльях.

На линкоре «Калифорния» старослужащий авторитетно разъяснил любопытным, с изумлением изучавшим эту воздушную армаду: «Должно быть, к нам в гости пожаловал русский авианосец»…

Этот моряк, видимо, знал, что в 1937 году флагман Азиатской эскадры США, тяжёлый крейсер «Огаста», посетил с эсминцем «Пол Джонс» с официальным визитом Владивосток (после чего Сталин расстрелял почти всё руководство советского Тихоокеанского флота как не справившееся с их приёмом). Но то, что это — не наносящие ответный визит русские, у которых тогда и близко не было никаких авианосцев, стало ясно уже в следующие мгновения.

Разгром?

Великолепно натренированные японские пилоты с шести авианосцев, скрытно подошедших в составе тайно собравшейся у Курильских островов армады из 32 кораблей на близкое расстояние к Гавайям с севера, откуда их никто не ждал, приступили к делу. Благодаря фактору внезапности всё прошло гладко. В избиении Тихоокеанского флота США участвовали 350 самолётов — бомбардировщики, пикировщики, торпедоносцы и истребители.

Из первой волны японцы потеряли всего девять самолётов. Из второй — 20. Зато они повредили все находившиеся на месте восемь линкоров, четыре из которых были потоплены. Однако все из них, кроме «Аризоны», ставшей впоследствии мемориалом, ещё в ходе войны восстановили и ввели в строй. Японцы также повредили или потопили три крейсера, три эсминца и ещё ряд кораблей поменьше.

Главным образом на аэродромах были уничтожены 188 американских самолётов. Американские потери составили 2403 человека убитыми и 1178 ранеными. Почти половина погибших — 1177 человек — матросы и офицеры «Аризоны». В перевернувшемся линкоре «Оклахома» было найдено почти 400 трупов.

Нападение авианосной авиации японцев на Перл-Харбор стало желанным поводом для руководства США вступить во Вторую мировую войну. Фото: Keith Tarrier / Shutterstock.com

К японским потерям следует, правда, приплюсовать членов экипажей пяти малых подлодок, миссия которых полностью провалилась. Выживший и взятый в плен японский моряк стал тогда первым военнопленным, ибо Япония объявила войну Америке одновременно с атакой на Перл-Харбор.

Потери среди гражданского населения были незначительными, и виноваты в них были в основном собственные зенитчики, так как на город случайно упала лишь одна японская бомба. Огромной ошибкой японцев было то, что они, опасаясь несуществующей угрозы для своих кораблей, отказались от третьего удара по базе. А также то, что они вообще не бомбили электростанцию, доки, верфь, склады боеприпасов, стоянки подводных лодок, штабы и главное — не уничтожили, что можно было сделать элементарно, огромные запасы горючего.

На земле ждали неизбежного вторжения японского десанта. Но его не последовало и даже не планировалось — у Японии уже не было лишних войск, которые поглотили огромные просторы Азии. Американцы отыгрались судами линча над легально проживавшими на Гавайях этническими японцами и китайцами, которых не различали, — своими гражданами. Доставалось даже животным: некую собаку заподозрили в том, что та «гавкала шифром на японскую подводную лодку». Американских японцев потом отправили в концлагеря, и не только на Гавайях.

В этой атаке японцы потеряли в общей сложности всего 64 военнослужащих и радостно праздновали победу. Они полагали, что Америка не скоро оправится от этого неожиданного удара, и теперь ничто не помешает японцам взять себе в Азии то, что они хотят, — вплоть до Австралии. На мачте возвращавшегося в родные воды флагманского авианосца «Акаги» гордо реял флаг Императорского флота, под которым на броненосце «Микаса» адмирал Того топил и пленил русские корабли в Цусимском сражении в 1905 году.

Однако, несмотря на понесённый американцами огромный ущерб, японская победа была неполной, ведь американские авианосцы, основная ударная сила флота, совершенно не пострадали — их в момент атаки в Перл-Харборе не было. Но самое главное заключалось в другом. Общественное мнение США было разъярено происшедшим. И если до нападения на Перл-Харбор большинство американцев было против участия своей страны в войне, то теперь они жаждали этого. Тем более что одновременно с Перл-Харбором японцы атаковали с воздуха американский протекторат Филиппины, где базировался Азиатский флот США, и уничтожили находившуюся там американскую бомбардировочную авиацию. Они начали высаживать войска в британских Гонконге и Малайе, нацеливаясь на Сингапур, Филиппины и Голландскую Ост-Индию (нынешнюю Индонезию).

Так президент США Франклин Рузвельт, исподволь готовивший вместе со своим окружением Вторую мировую войну, получил столь желанный для себя «день позора» и потребовал объявить войну Японии, в чём изоляционистский ранее Конгресс его решительно поддержал. После того, как нацистская Германия и фашистская Италия — союзники Японии — объявили после Перл-Харбора войну США, а Британия — Японии, она стала по-настоящему мировой.

Президент США Франклин Рузвельт многим казался наивным добряком, но был коварнее и умнее всех. Фото: Scherl / Globallookpress

Это не разгильдяйство, это политика

Однако было бы большой ошибкой считать действия США безответственным разгильдяйством. Перл-Харбор, потеря Филиппин, Гуама и других территорий в Азии американцами и особенно их союзниками, британцами и голландцами, установление на них японского господства — всё это было частью «хитрого плана» Рузвельта, который сработал.

Если повнимательнее присмотреться к политике США тех лет, то становится очевидным, что они сами создали эту ситуацию и спровоцировали японцев. Последнее, несмотря на обоснованный страх Японии перед войной с США, оказалось совсем не трудно, коль скоро стратегия была «правильной». Для этого американцам пришлось лишь резко прекратить попустительство японской агрессии в Китае, свернуть экономическое сотрудничество с Токио, заморозить японские авуары в американских банках, лишить Японию поставок металла и особенно нефти, подбив к этому зависевших во всём от США британцев и голландцев, и, наконец, подставить им под удар свой флот (без самых ценных кораблей) на Гавайях и «Летающие крепости» — на Филиппинах. В отношении последних перед японским нападением американское командование распространяло слухи, что те в случае войны будут бомбить Токио, заправляться во Владивостоке, снова бомбить и возвращаться на Филиппины…

Капкан для японцев

Японцы на самом деле не хотели войны с США из-за разницы в весовых категориях. Они прекрасно понимали, как мало у них будет шансов выкрутиться из этой передряги. Ведь революции наподобие Первой русской, которая не позволила научившейся вести современную войну царской армии раздавить японцев в Маньчжурии, в Америке бы не произошло. Однако в результате торговой блокады горючего для их кораблей, самолётов и танков хватало всего на несколько месяцев. Поэтому японцам с их самурайским кодексом чести не оставалось ничего иного, как воевать. Особенно когда США потребовали вывести японские войска из Китая, значительную часть которого они уже захватили, и даже — у японцев создалось такое впечатление из-за умышленно неясной американской формулировки — уйти из Маньчжурии.

Императорская Япония имела сильные флот и армию, но не могла долго продержаться в войне с США из-за колоссального экономического превосходства Америки. Фото: Scherl / Globallookpress

Всё это означало, что Япония должна отказаться от своей политики последних десятилетий, признать, что все жертвы и расходы были напрасны, и добровольно превратиться в зависимую от США страну. Для того чтобы дать японцам шанс избежать этого, Рузвельт и распорядился в 1940 году держать зимой американский Тихоокеанский флот на Гавайях, где не было для этого необходимых условий, но где до него японцам было можно реально дотянуться.

Они всё знали

Японское нападение 7 декабря на Перл-Харбор вовсе не было неожиданным для Вашингтона. Американцы вскрыли японские шифры и знали, что японцы собираются предпринять, где будут наносить удар, если переговоры зайдут в тупик, куда окружение президента США их сознательно завело. При этом было сделано всё для того, чтобы американское командование на Гавайях и Филиппинах оставалось в неведении, чтобы понесённые потери стали поводом объявить Японии войну. Напасть на Японию без такого повода Рузвельт, списавший «позор» 7 декабря на своих военных, не мог.

Так, американская военно-морская разведка с 1940 года читала японскую дипломатическую переписку (японцы использовали для шифровки систему, сходную с немецкой, которую вскрыли англичане). И делали это часто даже более оперативно, чем в посольстве Японии в Вашингтоне. Поэтому у них была возможность предупредить свой флот и базу в Перл-Харборе о неизбежном нападении. Это и было после сознательных задержек сделано, когда там уже рвались японские бомбы. Потому что по «политическим причинам» Рузвельту было нужно, чтобы первыми начали японцы.

Японцы справились со всем

Японии отводилась американским руководством особая миссия. Попытка создать «Великую восточноазиатскую сферу сопроцветания», демонтаж старых европейских колониальных империй в Азии, дискредитация культа «белого человека», на котором они держались, жестокая эксплуатация туземцев самими японцами в своих эгоистических интересах — всё это было её частью.

Это должно было создать благодатную почву для укоренения в Азии после войны империи нового типа, американской — с формально свободными странами, без надутых колониальных чиновников в пробковых шлемах, но со всевластными посольствами и военными базами США, американским финансовым и экономическим диктатом. А значит, и политическим.

США не составляло большого труда отбивать у японцев один тихоокеанский остров за другим, так как они слишком растянули свои силы. Фото: Scherl / Globallookpress

Для реализации этой цели японцы должны были начать с побед, занять как можно большую территорию, потерять в этих боях своих великолепно подготовленных, но имевшихся в недостаточном числе лётчиков, ожесточить против себя местное население, внушив ему мысль о независимости. А потом, когда через несколько лет США, «арсенал демократии», создадут на текущие к ним широким потоком со всего мира деньги и золото огромную военную мощь, — быть разбитыми. И в воздухе, и на море, и на суше. Именно так всё и произошло. И не могло не произойти. Всё это было просчитано заранее.

Подводим итоги

Уже в 1942 году американцы начали отвоёвывать у дошедших до Австралии японцев захваченные тихоокеанские острова. Война закончилась, когда в 1945 году на повестку дня встало вторжение огромной американской армии на территорию Японии. Она была приведена к покорности разгромом Квантунской армии Россией в Маньчжурии и атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, а затем оккупирована американцами.

В бывших европейских колониях в Азии вернувшиеся после войны колониальные хозяева не смогли восстановить старые порядки. Малайцы, сингапурцы, индонезийцы, бирманцы и другие увидели за годы японской оккупации слабость колониальной власти, унижение своих бывших колониальных хозяев и не захотели вернуться в прошлое, сделав вид, что ничего не произошло. В этом им помогли американцы, которым мешали развернуться старые колониальные империи европейцев.

В этом и состоит истинное значение Перл-Харбора, как одной из наиболее грандиозных и успешных американских провокаций во имя установления мирового господства. «Новым Перл-Харбором» в США назовут 11 сентября 2001 года. Во всей Второй мировой войне после Перл-Харбора США потеряли убитыми 418 тысяч человек (на треть меньше, чем СССР только на территории современной Польши), стали богатейшей и самой могущественной страной мира, который до сих пор «вкалывает» на США. Для этого, собственно, всё и затевалось.

Хиросима и Нагасаки — это тоже последствия Перл-Харбора. Фото: Scherl / Globallookpress

Провокации у американцев, к сожалению, обычно хорошо получались. Вот лишь некоторые из них. «Бостонское чаепитие», приведшее к созданию США. Подрыв броненосного крейсера «Мэн» в бухте Гаваны, обеспечивший Штаты собственной колониальной империей. Уничтожение «Лузитании», ставшее поводом для вступления в Первую мировую войну. Инсценированные инциденты в Тонкинском заливе, позволившие США ввязаться в войну во Вьетнаме. Уничтожение иранского гражданского «Аэробуса» над Персидским заливом, что вынудило Тегеран завершить войну с Ираком, когда Иран стал побеждать. Приписанный режиму Муаммара Каддафи теракт на борту американского «Боинга» в том же году над Шотландией, ставший прологом к уничтожению Ливии…

Так же как Перл-Харбор и 11 сентября, всё это — подтверждённые провокации, а не плод больной фантазии. США — это провокация. Эту максиму следует всем хорошо усвоить и быть бдительными.