Период "войны Севера и Юга" наступил: Познер увидел в США начало раскола

В эфире программы "Просто о сложном" Познер дал интервью Софико Шеварднадзе. Там он отметил, что Штаты "по-настоящему разделились".

"Она (страна – прим. ред.) на грани гражданской войны", - убеждён телеведущий.

Он заметил, что гражданской войны, конечно, не будет, но сложившаяся ситуация напоминает ему период войны Севера и Юга. Тогда все штаты разделились по своим политическим взглядам, которые были диаметрально противоположны друг другу.

Ещё одной темой беседы стал конфликт США с Китаем, пишет РИА ФАН. Познер считает, что, без всяких сомнений, победит Пекин. Во-первых, у него мощная армия. Во-вторых, есть ядерное оружие. В-третьих, население отличается дисциплиной. По словам телеведущего, Китай будет господствовать весь XXI век.

Ранее генерал ФСБ Александр Михайлов делился мнением, что Дональд Трамп, как и его предшественник Барак Обама, во главу угла ставит доминирование США над другими странами. Именно поэтому не прекращаются попытки установить свои порядки в разных государствах. Китай же является как политическим, так и экономическим противником для Вашингтона. Уже сейчас это можно называть холодной войной.