Период полураспада: в Верховной раде предупредили о возможном развале Украины

Продолжение нынешнего политического курса Украины может привести к развалу страны, считает депутат Верховной рады, бывший министр социальной политики Наталья Королевская. Как она полагает, государству необходим лидер, который сможет добиться установления мира. По мнению Королевской, политики «прооранжевого лагеря» не заинтересованы в нормализации ситуации в Донбассе: если проживающие там граждане вновь будут голосовать на украинских выборах, они никогда не поддержат правящую элиту, и, как результат, она потеряет власть. При этом, как отмечают эксперты, говорить об урегулировании невозможно до тех пор, пока Киев раздувает внутри- и внешнеполитические конфликты, среди которых война в Донбассе, насильственная украинизация, церковное противостояние, конфликт с Будапештом.

Сохранение текущего политического курса киевских властей и отсутствие мира на Украине может привести к развалу страны. Такое мнение высказала депутат Верховной рады от Оппозиционного блока и экс-министр социальной политики Украины (2012—2014) Наталья Королевская в эфире телеканала NewsOne.

«Будущий президент Украины должен выполнить единственную задачу — вернуть мир в страну, и после этого может уходить. Больше ему делать ничего не нужно. Потому что не будет мира — не будет экономики на Украине, даже теоретически. Не будет экономики — не будет никакой социальной защиты. Будет продолжаться этот же развал», — считает она.

Королевская отметила, что в настоящий момент украинские политики только говорят, что выступают за мир, однако никто не хочет брать на себя ответственность и не предлагает реального плана урегулирования ситуации.

«Политики так называемого прооранжевого лагеря не сделают ни одного шага навстречу миру в нашей стране, и никогда не сделают того, чтобы вернуть мир на Украину», — заявила Королевская.

«Для них это самая опасная вещь, потому что, не дай бог, три миллиона жителей Донбасса получат право голосовать, и они навсегда потеряют власть на Украине», — добавила она.

Политик выступала в программе, посвящённой созданию партийного объединения «Оппозиционная платформа — За жизнь». Этот блок накануне заявил о намерении выдвинуть единого кандидата от оппозиции на предстоящих в марте 2019 года президентских выборах. Депутат назвала это голосование уникальным шансом отстранить нынешний режим от власти на Украине.

Один из лидеров нового объединения Юрий Бойко подчеркнул, что целями союза будут восстановление мира, прекращение «экономического геноцида» населения и намерение превратить Украину в независимую нейтральную страну наподобие Швейцарии. Именно Бойко многие аналитики называют наиболее вероятным кандидатом от оппозиционного объединения.

Помимо вооружённого конфликта в Донбассе, который тянется уже более четырёх с половиной лет, кризисные явления на Украине связаны с катастрофическим состоянием экономики. Так, совокупный внешний и внутренний долг страны составляет порядка $75 млрд, а киевские власти, выполняя требование МВФ, продолжают повышать тарифы на газ для населения, планируя при этом отменить субсидии.

Кроме того, в Евросоюзе отмечают неудовлетворительные темпы проведения судебной реформы и существенные проблемы с коррупцией на Украине.

Разгорается конфликт вокруг возможного предоставления автокефалии украинской церкви. Наряду с этим продолжается насильственная украинизация и борьба с русским языком и российской прессой. В Киеве опасаются возможного отделения Закарпатья и других западных регионов страны.

«Нынешней власти мир не нужен»

По словам политолога и журналиста Юрия Светова, в Верховной раде Украины редко звучат голоса, призывающие к установлению мира в стране. Вместе с тем для запуска процесса урегулирования достаточно просто начать выполнять Минские соглашения.

«Где закон Украины о проведении выборов в этих регионах? Украина же свою часть Минских соглашений в этом направлении не выполняет и выполнять не собирается», — заявил эксперт.

Собеседник RT отметил, что сложно говорить об установлении мира на Украине, если высокопоставленные представители киевских властей постоянно публично рассуждают о возможности силового возвращения республик Донбасса под украинскую юрисдикцию и о дальнейшей фильтрации противников «майданного» режима.

«Пока у европейских политиков не произойдёт озарение, пока они честно не признают, что мир на Украине зависит прежде всего от Киева, будет продолжаться этот раздор», — добавил Светов.

Он констатировал, что практически любой шаг нынешних украинских властей приводит к возникновению конфликтов и внутреннего напряжения в стране. Среди наиболее ярких примеров — языковая реформа, спровоцировавшая разговоры о возможном отделении Закарпатья, и конфликт вокруг предполагаемого предоставления автокефалии украинской церкви.

«Напряжение внутри страны возникает именно потому, что так себя ведёт украинская власть. Поэтому прогноз депутата, к сожалению, имеет под собой основания... Нынешней власти мир не нужен. Они могут существовать только в условиях войны. Причём они войну провоцируют везде: с самопровозглашёнными республиками, в духовной сфере, против русского языка, против присутствия на Украине российской прессы, против украинцев, которые что-то доброе говорят о России, плюс конфликт, который возник вокруг венгров, и так далее», — отметил эксперт.

В свою очередь, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин согласился с тем, что отсутствие мира на Украине связано не только с конфликтом в Донбассе, но и с продолжающейся «гражданской войной» в других сферах.

«После переворота 2014 года украинцы естественным образом разделились на тех, кто его поддержал, и тех, кто был против. И это разделение сохраняется до сегодняшнего дня. Кроме того, мы знаем, что нынешней украинской властью самыми различными способами ведётся насильственная украинизация. Появился конфликт вокруг православной церкви, развиваются конфликты, связанные с тем, что и в других частях Украины меньшинства противятся насильственной украинизации», — отметил эксперт в беседе с RT.

«Мир для любого государства — главное условие нормального развития, но вряд ли нынешнюю Украину можно считать нормальным государством. После переворота киевские власти предпринимают максимум усилий, чтобы мира на Украине не было», — подчеркнул Зудин.

По его словам, эта конфронтационная политика наиболее отчётливо заметна в двусторонних отношениях с Россией, в которых взят курс на разрыв практически всех связей.

«Чисто теоретически это может привести к распаду страны. На самом деле внутренний распад государства на Украине уже произошёл... Дело не только в самой Украине. Важную роль играет внешняя поддержка киевского режима со стороны США и Европы. Если эта внешняя поддержка ослабнет, при сохранении этих конфликтов украинское государство может разрушиться», — констатировал эксперт.