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Период адаптации: как смена руководства ЕС повлияет на отношения России и Европы

02 декабря 2019, 02:24  •  110 • В мире
1 декабря к исполнению своих обязанностей приступило новое руководство Евросоюза. Главой Евросовета стал бельгиец Шарль Мишель, а Европейскую комиссию возглавила бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. По мнению экспертов, смена власти в ЕС не повлияет кардинальным образом на отношения России и Европы. Главный акцент, считают аналитики, европейские власти сделают на проблемах миграции из Африки и экологии. Среди других вызовов, которые стоят перед новым руководством, аналитики называют брексит и отношения с США, заметно ухудшившиеся после прихода к власти Дональда Трампа.
 
Здание Европейской комиссии Reuters © Yves Herman
 

С 1 декабря официально приступил к исполнению своих полномочий новый состав руководящих органов Евросоюза. Минимум на ближайшие 2,5 года председателем высшего политического органа власти ЕС — Евросовета — стал 43-летний бывший премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Он сменил на этом посту поляка Дональда Туска. 

Мишель считается сторонником укрепления ЕС, создания общих структур обороны и безопасности.

«Мы живём в мире, но нам следует сохранять бдительность, крайнюю бдительность», — так обрисовал он своё видение политики ЕС.

В своей приветственной телеграмме глава правительства РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что «богатый опыт государственной и политической деятельности Шарля Мишеля будет способствовать эффективной работе Европейского совета, послужит восстановлению взаимовыгодного и конструктивного диалога между Россией и Европейским союзом».

С воскресенья приступила к обязанностям новая Европейская комиссия (ЕК). Этот высший орган исполнительной власти ЕС впервые в истории возглавит женщина — бывший министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен. Она сменила люксембуржца Жан-Клода Юнкера. Новым представителем Евросоюза по иностранным делам (фактически — министром иностранных дел ЕС) вместо итальянки Федерики Могерини стал испанец Жозеп Боррель.

Накануне смены руководства в ЕС замглавы МИД России Александр Грушко рассказал, как Москва видит отношения с Евросоюзом. 

«Взаимодействие России и Евросоюза даёт существенный эффект для экономик стран ЕС и Российской Федерации. Поэтому мы смотрим на перспективу наших отношений с Евросоюзом под таким прагматичным углом, исходя из того, что обрыв контактов и введение взаимных санкций и барьеров ни к чему хорошему не приводит», — сообщил он. 

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил ущерб стран ЕС от санкций в $100 млрд.

Отношения с Россией

По мнению экспертов, во взаимоотношениях России и ЕС при новом руководстве Евросоюза не произойдёт серьёзных изменений.  

  • Флаги РФ и ЕС
  • РИА Новости

Как считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, в ЕС сейчас наблюдается борьба за влияние между Францией и Германией.

«По новым постам в руководстве ЕС это чётко видно. Германии удалось провести на де-факто пост номер один в Евросоюзе своего человека — Урсулу фон дер Ляйен. Но в то же время влияние Эммануэля Макрона и Франции в ЕС растёт», — сказал он в беседе с RT.

Шарль Мишель, по мнению Фельдмана, разделяет многие взгляды Макрона. Новый глава Евросовета, как и французский президент, настроен на укрепление ЕС и скептически относится к перспективам НАТО. 

«В ЕС столкнулись две позиции: Германии и Франции. У ФРГ она, если говорить об отношениях с Россией, проамериканская. Берлин не хочет ничего не менять в политике на российском направлении. Париж же выступает скорее за примирение с Москвой и выход на уровень отношений, который был до санкций», — говорит Фельдман. 

Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен высказывались о взаимоотношениях с Россией по-разному.

«История знала хорошие и менее хорошие моменты в отношениях Европы и России, но, учитывая, что мы соседи, мы всегда будем работать вместе», — заявил Мишель в ходе визита в Россию в январе 2018 года.

В свою очередь, Урсула фон дер Ляйен после избрания на пост главы Еврокомиссии дала большое интервью итальянскому изданию La Reppubblica, в котором заявила, что «Кремль не прощает любой слабости» и поэтому необходимо поддерживать антироссийские санкции, в то же время оставляя дверь для диалога открытой. 

При этом аналитики отмечают, что главным вопросом для нового руководства Евросоюза будут всё же не отношения с Россией.

«Акцент в работе будет сделан на экологической повестке. Если говорить о внешних связях, то приоритет отдаётся Африке», — сказала в интервью RT доцент кафедры европейских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Романова.

Приоритетное внимание Африке будет уделено потому, что оттуда идёт основной поток мигрантов в Европу, объясняют эксперты. Что касается курса ЕС в отношении России, то он уже сформировался и в ближайшее время не изменится, уверена Романова.

«Обратите внимание: ни в одном программном выступлении кого-либо из нынешних руководителей ЕС в принципе почти ничего не сказано о России, за исключением традиционных фраз о необходимости выполнять Минские соглашения, вернуть Крым Украине и так далее. Так что никаких серьёзных подвижек в отношениях ЕС и России ждать не стоит», — сказала она.

Потребуется адаптация

В ближайшее время Евросоюз будет занят адаптацией к изменившимся условиям в мировой политике, считают эксперты. Так, Романова отмечает, что новому руководству ЕС придётся выстраивать отношения с новым американским президентом, если Дональд Трамп не сможет избраться на новый срок, или подстраиваться к новой линии нынешнего хозяина Белого дома, если он победит на выборах 2020 года. Ведь второй мандат у американских президентов часто связан с экспериментами во внешней политике, полагают аналитики.

  • Дональд Туск и Шарль Мишель, старый и новый главы Евросовета
  • Reuters
  • © Kenzo Tribouillard/Pool

«Отношения США и ЕС будут во многом зависеть от Америки, от того, как там пройдут президентские выборы. В данном случае ЕС скорее отвечает на действия США, нежели является активным игроком. Мяч на стороне Вашингтона», — говорит Романова. 

Фельдман, в свою очередь, полагает, что в отношениях с США новое руководство ЕС будет стремиться, с одной стороны, сохранить существующие союзнические отношения, а с другой — укреплять свой суверенитет.

«Будут работать две основные тенденции: первая — на укрепление дружбы с США, вторая — на обретение определённого суверенитета от НАТО и Америки», — считает он.

Кроме того, по мнению эксперта, Европе потребуются адаптационные меры после выхода Великобритании из Евросоюза. Романова считает, что кардинальных реформ в ЕС не будет, но новое руководство постарается консолидировать эту организацию. 

Иноагентов отстранили от дел? Госдеп США беспокоится за "независимые голоса" в России

При этом аналитики подчёркивают, что ЕС, скорее всего, в ближайшие годы не будет стремиться включить в свой состав новых членов из числа постсоветских стран. По мнению Романовой, к Евросоюзу могут присоединиться балканские страны, хотя и тут есть сложности. 

«Скорее всего, будут поднимать вопрос о расширении Евросоюза, но постсоветские страны будут в числе самых последних претендентов. Это касается и Украины: непростое экономическое положение и территориальный конфликт закрывают ей двери в ЕС. Кроме того, Киеву надо разобраться с коррупцией, с качеством государственного управления», — говорит Фельдман.

По его мнению, у Грузии шансов на кардинальное сближение с ЕС несколько больше, но и в её случае вступление в Евросоюз маловероятно по тем же причинам, что и у Украины.

«Те страны бывшего СССР, которые сейчас говорят о своих планах вступить в ЕС, довольно далеки от своей цели. Сложно назвать какое-либо постсоветское государство, которое в ближайшие годы может на этой надеяться», — полагает Фельдман.

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