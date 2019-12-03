Переживёт ли Путина путинизм? Русский вопрос француза Макрона • 100 • Аналитика

Проект «ЗЗ». Европейская пресса рассказывает, как французский президент Макрон идёт навстречу Путину. К примеру, это касается вопроса ядерных ракет и безопасности Европы. Макрон настаивает: следует рассмотреть предложение Кремля о моратории на размещение ракет средней дальности. Президент Франции раскалывает лагерь НАТО: ведь до сих пор члены альянса соответствующее предложение Путина отвергали. Макрон же настаивает: пора «переосмыслить стратегические отношения» между ЕС и РФ. Однако эксперты, чьи мнения приводятся в иностранных газетах, не верят в перемены в отношениях. Больше того, эксперты уверены, что путинизм настолько прочен, что переживёт Путина.





Мы назовём Россию европейской



О выступлении французского президента «против линии НАТО» рассказывает немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung».





Президент Франции, написавший В. Путину письмо «по важному вопросу ядерной безопасности в Европе», выразил готовность не просто рассмотреть предложение Кремля о введении моратория на ядерные ракеты средней дальности, но даже «рассмотреть в деталях». Письмо есть в редакции немецкой газеты, сообщают корреспонденты Л. Хемикер и М. Вигель. Президент предложил провести обсуждения в рамках двусторонних и многосторонних переговоров со всеми заинтересованными странами.



Однако ранее члены НАТО отвергли соответствующее предложение России, напоминает немецкое издание. Господин Столтенберг не раз характеризовал этот мораторий как «неправдоподобный».



Москва предлагает мораторий на те системы вооружения, которые она размещала многие годы. И 29 натовских государств сегодня придерживаются следующего понимания вопроса: Москва разместила ракеты средней дальности SSC-8 и сама нарушила РСМД. По оценкам западных экспертов, SSC-8 способна пролететь до 2000 километров.



Соединённые Штаты вышли из договора в начале февраля этого года. Франция и Германия «выразили сожаление». Макрон стал тем политиком, который выступил за предупреждение новой гонки ядерных вооружений и сохранение безопасности Европы. В середине августа 2019 г. он публично выступил за интеграцию России в новую архитектуру европейской безопасности, напоминают журналисты. Ранее, в ноябре 2016 года, он заявлял, что стремится к «независимой европейской политике» по отношению к России, политике, которая не будет диктоваться американскими идеями. Он приглашал Путина в свою летнюю резиденцию в Форт Брегансон на Лазурном берегу и фантазировал там о идее «Европы от Лиссабона до Владивостока».





В разговоре с корреспондентами «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и другими журналистами Макрон подчеркнул, что отныне Европа находится под угрозой гонки вооружений. Поэтому важно создать новую договорную основу на основе участия Российской Федерации. Европа обязана взять на себя инициативу, Европа не должна быть в руках других держав. Россию с учётом истории и географии Макрон назвал «европейской державой». И чем больше Европа будет этот факт подчёркивать, тем «более европейской» будет Россия, считает французский лидер.



Путинизм живее Путина?

Призвав «переосмыслить стратегические отношения» между Европейским союзом и Россией, французский президент Эммануэль Макрон нашёл «очень мало поддержки, в том числе среди таких стран, как Италия, чьи сменявшиеся лидеры на протяжении двадцати лет неизменно поддерживали тёплые отношения с Владимиром Путиным», пишет «Le Monde».



Идея о сближении с Москвой, которую Макрон отстаивал в ноябрьском интервью изданию «The Economist», вызвала скептицизм или недопонимание — и это в лучшем случае, рассказывает в «Le Monde» Изабель Мандро.



Дональд Туск, уходя с поста председателя Европейского совета, не смог промолчать после этого интервью. «Когда я слышу, — заметил он, — как Макрон говорит, что «нам нужно пересмотреть наши отношения с Россией», я могу только выразить надежду, что этого не произойдёт за счёт нашей общей мечты о суверенитете Европы».



Эксперты британского центра «Chatham House» Дж. Никси и М. Булег раскритиковали политику Макрона, отметив её противоречивость. По их мнению, второго такого лидера, столь противоречиво относящегося к Москве, попросту нет. Эммануэль Макрон выговаривает Кремлю по поводу подавления протестов оппозиции в Москве и тут же заявляет о «единстве» Европы и России.







В статье И. Мандро указывается на «контекст недоверия» к России. В свежем исследовании «Последние из обиженных: первые дипломаты после Владимира Путина» аналитический центр EFCR («Европейский совет по международным отношениям») провёл на условиях анонимности встречу с будущими дипломатами, выпускниками МГИМО. На основе высказываний молодых людей в докладе был раскрыт разрыв в отношениях России и Запада. Выяснилось, что молодые дипломаты не выявили какой-либо связи с Западом. Более того, наоборот, отмечает автор доклада К. Лиик, видения этих людей изобразили некий раздробленный мир с разными акторами. И в этом мире Россия либо держится особняком, либо находится в кругу незападных государств. Потому Европе ни к чему рассчитывать на то, что после ухода Путина с поста президента вернётся «оптимизм 1990-х годов».



Эксперты сходятся во мнениях: во внешней политике России «путинизм переживёт Путина», подытоживает И. Мандро.



Ещё более жёсткого мнения придерживается директор IFRI Татьяна Кастуева-Жан, которую цитирует издание. Она говорит прямо: «2014 год — точка невозврата… света в конце тоннеля нет».





* * *



Европа, которой хотелось бы к концу второго десятилетия XXI века видеть Россию образца 1990-х годов, категорически против того сближения с Москвой, о котором в последние месяцы толкует неутомимый президент Франции. Категорически против сближения и НАТО.



Куда заведёт подобная «стратегическая» инициатива миролюбивого Макрона? Если бы этому одарённому оратору удалось убедить хоть в чём-то своим непримиримых оппонентов, он проторил бы себе дорожку к Нобелевской премии мира. Европейская пресса рассказывает, как французский президент Макрон идёт навстречу Путину. К примеру, это касается вопроса ядерных ракет и безопасности Европы. Макрон настаивает: следует рассмотреть предложение Кремля о моратории на размещение ракет средней дальности. Президент Франции раскалывает лагерь НАТО: ведь до сих пор члены альянса соответствующее предложение Путина отвергали. Макрон же настаивает: пора «переосмыслить стратегические отношения» между ЕС и РФ. Однако эксперты, чьи мнения приводятся в иностранных газетах, не верят в перемены в отношениях. Больше того, эксперты уверены, что путинизм настолько прочен, что переживёт Путина.О выступлении французского президента «против линии НАТО» рассказывает немецкое издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung».Президент Франции, написавший В. Путину письмо «по важному вопросу ядерной безопасности в Европе», выразил готовность не просто рассмотреть предложение Кремля о введении моратория на ядерные ракеты средней дальности, но даже «рассмотреть в деталях». Письмо есть в редакции немецкой газеты, сообщают корреспонденты Л. Хемикер и М. Вигель. Президент предложил провести обсуждения в рамках двусторонних и многосторонних переговоров со всеми заинтересованными странами.Однако ранее члены НАТО отвергли соответствующее предложение России, напоминает немецкое издание. Господин Столтенберг не раз характеризовал этот мораторий как «неправдоподобный».Москва предлагает мораторий на те системы вооружения, которые она размещала многие годы. И 29 натовских государств сегодня придерживаются следующего понимания вопроса: Москва разместила ракеты средней дальности SSC-8 и сама нарушила РСМД. По оценкам западных экспертов, SSC-8 способна пролететь до 2000 километров.Соединённые Штаты вышли из договора в начале февраля этого года. Франция и Германия «выразили сожаление». Макрон стал тем политиком, который выступил за предупреждение новой гонки ядерных вооружений и сохранение безопасности Европы. В середине августа 2019 г. он публично выступил за интеграцию России в новую архитектуру европейской безопасности, напоминают журналисты. Ранее, в ноябре 2016 года, он заявлял, что стремится к «независимой европейской политике» по отношению к России, политике, которая не будет диктоваться американскими идеями. Он приглашал Путина в свою летнюю резиденцию в Форт Брегансон на Лазурном берегу и фантазировал там о идее «Европы от Лиссабона до Владивостока».В разговоре с корреспондентами «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и другими журналистами Макрон подчеркнул, что отныне Европа находится под угрозой гонки вооружений. Поэтому важно создать новую договорную основу на основе участия Российской Федерации. Европа обязана взять на себя инициативу, Европа не должна быть в руках других держав. Россию с учётом истории и географии Макрон назвал «европейской державой». И чем больше Европа будет этот факт подчёркивать, тем «более европейской» будет Россия, считает французский лидер.Призвав «переосмыслить стратегические отношения» между Европейским союзом и Россией, французский президент Эммануэль Макрон нашёл «очень мало поддержки, в том числе среди таких стран, как Италия, чьи сменявшиеся лидеры на протяжении двадцати лет неизменно поддерживали тёплые отношения с Владимиром Путиным», пишет «Le Monde».Идея о сближении с Москвой, которую Макрон отстаивал в ноябрьском интервью изданию «The Economist», вызвала скептицизм или недопонимание — и это в лучшем случае, рассказывает в «Le Monde» Изабель Мандро.Дональд Туск, уходя с поста председателя Европейского совета, не смог промолчать после этого интервью. «Когда я слышу, — заметил он, — как Макрон говорит, что «нам нужно пересмотреть наши отношения с Россией», я могу только выразить надежду, что этого не произойдёт за счёт нашей общей мечты о суверенитете Европы».Эксперты британского центра «Chatham House» Дж. Никси и М. Булег раскритиковали политику Макрона, отметив её противоречивость. По их мнению, второго такого лидера, столь противоречиво относящегося к Москве, попросту нет. Эммануэль Макрон выговаривает Кремлю по поводу подавления протестов оппозиции в Москве и тут же заявляет о «единстве» Европы и России.В статье И. Мандро указывается на «контекст недоверия» к России. В свежем исследовании «Последние из обиженных: первые дипломаты после Владимира Путина» аналитический центр EFCR («Европейский совет по международным отношениям») провёл на условиях анонимности встречу с будущими дипломатами, выпускниками МГИМО. На основе высказываний молодых людей в докладе был раскрыт разрыв в отношениях России и Запада. Выяснилось, что молодые дипломаты не выявили какой-либо связи с Западом. Более того, наоборот, отмечает автор доклада К. Лиик, видения этих людей изобразили некий раздробленный мир с разными акторами. И в этом мире Россия либо держится особняком, либо находится в кругу незападных государств. Потому Европе ни к чему рассчитывать на то, что после ухода Путина с поста президента вернётся «оптимизм 1990-х годов».Эксперты сходятся во мнениях: во внешней политике России «путинизм переживёт Путина», подытоживает И. Мандро.Ещё более жёсткого мнения придерживается директор IFRI Татьяна Кастуева-Жан, которую цитирует издание. Она говорит прямо: «2014 год — точка невозврата… света в конце тоннеля нет».Европа, которой хотелось бы к концу второго десятилетия XXI века видеть Россию образца 1990-х годов, категорически против того сближения с Москвой, о котором в последние месяцы толкует неутомимый президент Франции. Категорически против сближения и НАТО.Куда заведёт подобная «стратегическая» инициатива миролюбивого Макрона? Если бы этому одарённому оратору удалось убедить хоть в чём-то своим непримиримых оппонентов, он проторил бы себе дорожку к Нобелевской премии мира. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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