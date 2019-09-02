Переживёт ли Меркель новый политический шторм?

Автор:

Латышев Сергей

Региональные выборы в ФРГ не принесли сенсаций, хотя и были близки к этому. Агония правящих в стране партий Христианско-демократический союз (ХДС) и социал-демократов (СДПГ) продолжается. Правоконсервативная «Альтернатива для Германии» (АдГ), едва не победившая в Бранденбурге, что и было бы сенсацией, находится на подъёме. Успех сопутствовал и «зелёным». Не войдя ни в Бранденбурге, ни в Саксонии в тройку лидеров, они стали незаменимыми для одержавших вымученные победы ХДС и СДПГ при формировании земельных правительств.

Непосредственной катастрофы для ХДС и СДПГ, как и центрального правительства не произошло. Однако очередные серьёзные потери этих партий в пользу АдГ свидетельствуют о том, что в немецкой политике скоро наступят новые времена, а политическая карьера канцлера Ангелы Меркель близка к завершению. Такова квинтэссенция состоявшихся в воскресенье в ФРГ региональных выборов.

Как это было?

Согласно предварительным официальным результатам, победителями воскресных выборов в земельные парламенты Бранденбурга и Саксонии стали Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в Бранденбурге и Христианско-демократический союз (ХДС) в Саксонии. Обе партии в землях, которые традиционно считались их вотчиной, значительно ухудшили свои результаты по сравнению с 2014 годом. Социал-демократы (26,2%) потеряли за это время в Бранденбурге 5,7% голосов, христианские демократы в Саксонии (32,1) — 7,3%.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вряд ли может быть довольна результатами очередных земельных выборов. Фото: www.globallookpress.com

Юная АдГ существенно укрепила свои позиции, едва не обойдя СДПГ в Бранденбурге, где «правые популисты» обогнали ХДС (15,6%) и получили 23,5% голосов. В Саксонии у них 27,5%. Это произошло, несмотря на упорные и систематические попытки властей дискредитировать АдГ, ведущуюся против этой национал-консервативной партии широкомасштабную и агрессивную кампанию в СМИ, попытки использовать спойлеров. Поэтому голосование за представителей этой партии для многих средних немцев требовало гражданского мужества. В результате в обеих землях АдГ оказалась на прочном втором месте. Победа этой партии на следующих земельных выборах, если власти не изменят курс, а её не удастся расколоть или запретить, гарантирована.

Лучше обычного в этих «новых» землях ФРГ выступили антиподы АдГ — «зелёные», — что соответствует общегерманскому тренду поляризации избирателей. В тройку лучших они нигде не попали, получив 8,6 % голосов в Саксонии и 10,8 % в Бранденбурге, но для бывшей ГДР, где большинство критически относится к этим демагогам и либералам без границ, это очень неплохие результаты. В практическом отношении они даже лучше, чем у АдГ. Потому что даже в случае победы на обоих выборах эта асистемная партия не смогла бы найти партнёров для создания земельных правительств. Чтобы иметь на это право, ей надо получить свыше половины голосов избирателей. А вот без «зелёных» ослабленные СДПГ и ХДС теперь в этих землях вряд ли обойдутся. В Бранденбурге СДПГ и Левой партии в случае, если они решат возобновить коалицию, понадобится третий партнёр.

В Саксонии также возможна коалиция в составе ХДС, СДПГ и «зелёных». В обоих случаях сформировать новые земельные правительства будет очень сложно. В результате — того, что так возмущает АдГ и её сторонников, станет больше, а значит, будет реальнее и их перспектива победить на следующих выборах. Популярность Левой партии составила в обеих землях между 10 и 11%, что для неё весьма неплохо. Свободные демократы (СвДП), либералы западногерманского типа, выступили плохо, получив не более 4,5% голосов. То, что народу небезразлично, что с ним происходит, показывает высокая явка избирателей на завершившихся выборах: 61,3% в Бранденбурге и около 64% в Саксонии.

О чём говорят результаты?

Во-первых, о том, что если правящим в Берлине партиям — блоку ХДС/ХСС и СДПГ — удалось избежать унижения проиграть АдГ региональные выборы, они были очень близки к этому в Бранденбурге и продолжают терять популярность до совершенно катастрофического для них уровня. Особенно характерно, что речь в обоих случаях шла об их вотчинах.

Самая молодая и ненавистная истеблишменту немецкая партия АдГ вновь добилась больших успехов. Фото: www.globallookpress.com

Во-вторых, национал-консервативная АдГ, несмотря на все попытки властей затормозить её победную поступь к власти, мощно идёт вперёд и скоро превратится в такую политическую силу, которую уже нельзя будет игнорировать.

В-третьих, «зелёные», этот политический «сорняк» современной Европы, «питающийся» на средства глобалистов голосами неискушённых и оглуплённых молодых избирателей, продолжают укреплять свои позиции. Даже там, где никогда не имели больших успехов.

Что это означает?

Это означает, что если у канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявившей в субботу, что после ухода из политики она может вернуться в науку, и не появилось непосредственного повода подавать в отставку с поста федерального канцлера, ей придётся это сделать до следующих парламентских выборов. Потому что главная причина плохих результатов ХДС и процветания АдГ — это она сама и её провальная миграционная политика, которую многие немцы не могут ей простить. Хотя нельзя исключать и того, что Меркель, напротив, может воспользоваться пирровой победой в Саксонии, чтобы уйти именно сейчас, пока недовольство ею не стало ещё шире, а ХДС не понесла новых болезненных потерь.

«Зелёные» и в Германии, и везде являются главной деструктивной силой. Фото: www.globallookpress.com

Нельзя также исключать и того, что социал-демократы, пока не потеряли всего, захотят прекратить своё участие в «большой коалиции» и уйти в оппозицию, что ускорит уход Меркель и создаст серьёзные трудности для управления страной.

Это также означает, что АдГ должна действовать в том же духе, не поддаваться на провокации, вовремя обезвреживать «засланцев» в своих рядах, задача которых — компрометировать партию, не допускать расколов. И даже если эту партию правящие круги ФРГ постараются не допустить к власти где-либо, её полезные для Германии идеи и предложения будут в той или иной форме реализовываться политическими конкурентами. Так что усилия АдГ в любом случае не пропадут зря.

Ну и, наконец, постоянные успехи «зелёных», этих могильщиков Европы, какой мы её знаем, должны заставить всех тех европейцев, кто не хочет оказаться в Еврабии, утратить свою идентичность и при этом не лишиться традиционной морали и позитивных плодов технического прогресса, активнее противодействовать этой нависающей над всеми угрозе.